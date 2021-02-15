Нужно ещё не забывать, что время в 25 лет качественно не равноценно времени в 60 лет. Можно всю молодость ущемлять себя во всём, чтоб в старости подохнуть в "зато своём"
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Додано: Пон 19 кві, 2021 04:11
Нужно ещё не забывать, что время в 25 лет качественно не равноценно времени в 60 лет. Можно всю молодость ущемлять себя во всём, чтоб в старости подохнуть в "зато своём"
Додано: Пон 19 кві, 2021 08:16
для пересічного в усьому світі - на жаль, це класичний підхід.
Абот багато і важкл працювати, і на старість щось мати, або ж - як ж як бабка з байки Крилова - байдикувати в молодості і погано жити в старості
Додано: Пон 19 кві, 2021 08:17
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