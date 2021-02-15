Нужно ещё не забывать, что время в 25 лет качественно не равноценно времени в 60 лет. Можно всю молодость ущемлять себя во всём, чтоб в старости подохнуть в "зато своём"
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 19 кві, 2021 04:11
Нужно ещё не забывать, что время в 25 лет качественно не равноценно времени в 60 лет. Можно всю молодость ущемлять себя во всём, чтоб в старости подохнуть в "зато своём"
Додано: Пон 19 кві, 2021 08:16
для пересічного в усьому світі - на жаль, це класичний підхід.
Або багато і важко працювати, і на старість щось мати, або ж - як ж як бабка з байки Крилова - байдикувати в молодості і погано жити в старості
Востаннє редагувалось Frant в Пон 19 кві, 2021 09:11, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 19 кві, 2021 08:17
Додано: Пон 19 кві, 2021 16:16
На усіх квартирах переуклав договори до осені на попередніх умовах. Один клієнт перехворів ковідом; дай, Боже, йому здоров"я та бережи інших.
Ну, і щоб двічі не підводитися: "У Буенос-Айресі ціни на оренду житла підcкочили на 67% — якраз перед початком їхнього регулювання". "...в липні стартує реформа ринку оренди, покликана стабілізувати ціни та захистити права орендарів". Де держава починає активно захищати права орендарів, врешті у злиднях опиняються і орендарі, і орендодавці. Соціалізм нівелює стимули до продуктивної праці. Навіщо більше працювати заради збільшення доходів, якщо держава стримує ціни ?? Втрачає на податках і державний бюджет, і орендодавець не має додаткових коштів для поліпшення умов проживання орендарів. Житло, меблі, техніка старіють, а далі - суцільна аргентина з чередою дефолтів. До речі, на другій світлині будинок дуже подібний до нашої "чешки".)
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