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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2014201520162017
Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 04:11

  fenix81 написав:а мне кажетса наоборот
время летит очень быстро и они ответили на вопрос
-сколько для тебя стоит 2 часа твоей жизни выкинутой в мусорку (транспорт)
-очень дорого
-стоит ли оно 2% твой ЗП?
-конечно стоит

Нужно ещё не забывать, что время в 25 лет качественно не равноценно времени в 60 лет. Можно всю молодость ущемлять себя во всём, чтоб в старости подохнуть в "зато своём"
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 08:16

  safonovstanislav написав:Можно всю молодость ущемлять себя во всём, чтоб в старости подохнуть в "зато своём"

для пересічного в усьому світі - на жаль, це класичний підхід.
Або багато і важко працювати, і на старість щось мати, або ж - як ж як бабка з байки Крилова - байдикувати в молодості і погано жити в старості
Востаннє редагувалось Frant в Пон 19 кві, 2021 09:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 08:17

  safonovstanislav написав:А зарплаты госстата учитывают минималкоконвертников. Есть инфа про среднюю зарплату 24100 грн/месяц

це не середня ЗП, а ЗП певного прошарку населення.
Можна навести ще роялті олігархів, і також назвати це "середньою ЗП по Києву"
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 16:16

На усіх квартирах переуклав договори до осені на попередніх умовах. Один клієнт перехворів ковідом; дай, Боже, йому здоров"я та бережи інших.
Ну, і щоб двічі не підводитися: "У Буенос-Айресі ціни на оренду житла підcкочили на 67% — якраз перед початком їхнього регулювання". "...в липні стартує реформа ринку оренди, покликана стабілізувати ціни та захистити права орендарів". Де держава починає активно захищати права орендарів, врешті у злиднях опиняються і орендарі, і орендодавці. Соціалізм нівелює стимули до продуктивної праці. Навіщо більше працювати заради збільшення доходів, якщо держава стримує ціни ?? Втрачає на податках і державний бюджет, і орендодавець не має додаткових коштів для поліпшення умов проживання орендарів. Житло, меблі, техніка старіють, а далі - суцільна аргентина з чередою дефолтів. До речі, на другій світлині будинок дуже подібний до нашої "чешки".) https://hmarochos.kiev.ua/2021/04/19/u- ... lyuvannya/
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 19:26

  fenix81 написав:
  Vlad442 написав:Молодые айтишники не всегда реально оценивают окружающий мир. По крайней мере так как мы. Для них тратить 30% дохода на хорошую двуху рядом с офисом, чтобы 10 раз там появиться, это мелочи. Им не придет в голову, что Житомир это реально близко и можно тратить 10% дохода. У них еще нет мыслей о старости, болезнях и бедности, они как котята играются с бантиком (свалившимися из неоткуда доходами значительно большими, чем в среднем по Украине). 12500 минус налоги, согласно Госстату.


а мне кажетса наоборот
время летит очень быстро и они ответили на вопрос
-сколько для тебя стоит 2 часа твоей жизни выкинутой в мусорку (транспорт)
-очень дорого
-стоит ли оно 2% твой ЗП?
-конечно стоит

в ГТ сів і собі або дрімаєш, або думаєш ... але якщо за баранкою ... ну да в сміття.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 11:17

  safonovstanislav написав:
  fenix81 написав:а мне кажетса наоборот
время летит очень быстро и они ответили на вопрос
-сколько для тебя стоит 2 часа твоей жизни выкинутой в мусорку (транспорт)
-очень дорого
-стоит ли оно 2% твой ЗП?
-конечно стоит
Нужно ещё не забывать, что время в 25 лет качественно не равноценно времени в 60 лет. Можно всю молодость ущемлять себя во всём, чтоб в старости подохнуть в "зато своём"
Навряд чи можна написати що
1 рік в 25 років=2-5 років в 60.....
В 25 є бажання/здоровя... - не має життєвого досвіду/ресурсів
В 60 є досвід/ресурси... - не має бажання/здоровя...
З іншого боку
В 20-45 заробляєш капітал..або витрачаєш на відпочинок/розваги
Якщо заробляєш.. то відсотк від заробленого дозволяють відпочивати без оглядки в 55+
Якщо витрачаєш щорічно - то відпочиваєш в 25-45 і мучишся в 45+ і далі....
Все відносно..
Є тільки одна проблема для тих хто заробляв до 50 і вирішив почати витрачати в 50+...вони не вміють відпочивати..перевірив на собі..
За останні 5 років був в Угорщині,Чорногорії,Хорватії,Греції,Домінікані
Поміняв автопарк...але відпочивати повноцінно ще не навчився...
Деякі види відпочинку- не цікаві взагалі
Деякі потребують трошки більше здоровья....
Але правий був чи ні - покаже час...
Якщо за наступні 5 років мені буде цікаво обїздити ще десяток країн...то може і варто було працювати до 50+ з відпочином максимум в Карпатах чи найближчому сосновому лісі?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 17:11

  ihorkyiv написав:На усіх квартирах переуклав договори до осені на попередніх умовах. Один клієнт перехворів ковідом; дай, Боже, йому здоров"я та бережи інших.

Изначально все квартиры были сданы в один день? , или на протяжении какого срока пересданы - день, неделя , пол года, год? :? :mrgreen:
Vadim V
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 18:21

  Vadim V написав:
  ihorkyiv написав:На усіх квартирах переуклав договори до осені на попередніх умовах. Один клієнт перехворів ковідом; дай, Боже, йому здоров"я та бережи інших.

Изначально все квартиры были сданы в один день? , или на протяжении какого срока пересданы - день, неделя , пол года, год? :? :mrgreen:

Прикидаєтеся... ?? Чи як Долярчик намагаєтеся набрати якомога більшу кількість постів ? Часовий лаг між пропозицією кожної квартири в оренду складає два тижні. Поділіться вашим досвідом. Смайлики вивішувати не буду.)
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 18:41

  ihorkyiv написав:
  Vadim V написав:
  ihorkyiv написав:На усіх квартирах переуклав договори до осені на попередніх умовах. Один клієнт перехворів ковідом; дай, Боже, йому здоров"я та бережи інших.

Изначально все квартиры были сданы в один день? , или на протяжении какого срока пересданы - день, неделя , пол года, год? :? :mrgreen:

Прикидаєтеся... ?? Чи як Долярчик намагаєтеся набрати якомога більшу кількість постів ? Часовий лаг між пропозицією кожної квартири в оренду складає два тижні. Поділіться вашим досвідом. Смайлики вивішувати не буду.)

Вибачаюсь , але як розуміти Ваші слова -"На усіх квартирах переуклав договори до осені на попередніх умовах" ?
Vadim V
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