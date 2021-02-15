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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 20 кві, 2021 19:07
ihorkyiv написав:Vadim V
Пояснюю. Укладаю договори на пів року, тобто щовесни і щоосені. У цьогорічний весняний період 15-го березня подовжив (переуклав) договір оренди на пів року з клієнтом на квартирі №1, 30-го березня - з іншим клієнтом на квартирі №2, а 15-го квітня - з орендарем квартири №3. Був радий допомогти розібратися.
Спасибо за текст , ну а если клиент съехал через два месяца..., не, Я не спорю с Вами , но инфа Ваша, как то в плане пользы лэндлордам - ну не то...
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Додано: Вів 20 кві, 2021 19:10
Vadim V написав: ihorkyiv написав:Vadim V
Пояснюю. Укладаю договори на пів року, тобто щовесни і щоосені. У цьогорічний весняний період 15-го березня подовжив (переуклав) договір оренди на пів року з клієнтом на квартирі №1, 30-го березня - з іншим клієнтом на квартирі №2, а 15-го квітня - з орендарем квартири №3. Був радий допомогти розібратися.
Спасибо за текст , ну а если клиент съехал через два месяца..., не, Я не спорю с Вами , но инфа Ваша, как то в плане пользы лэндлордам - ну не то...
Вообще-то достаточно полезно знать, что договора на летний период были продолжены на предыдущих условиях, а не, к примеру, дешевле.
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Додано: Вів 20 кві, 2021 19:27
alter написав: Vadim V написав: ihorkyiv написав:Vadim V
Пояснюю. Укладаю договори на пів року, тобто щовесни і щоосені. У цьогорічний весняний період 15-го березня подовжив (переуклав) договір оренди на пів року з клієнтом на квартирі №1, 30-го березня - з іншим клієнтом на квартирі №2, а 15-го квітня - з орендарем квартири №3. Був радий допомогти розібратися.
Спасибо за текст , ну а если клиент съехал через два месяца..., не, Я не спорю с Вами , но инфа Ваша, как то в плане пользы лэндлордам - ну не то...
Вообще-то достаточно полезно знать, что договора на летний период были продолжены на предыдущих условиях, а не, к примеру, дешевле.
Спосиба бальшое , вашо инфа была очень палезный нам(((
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Vadim V
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