Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ihorkyiv написав:Vadim V Пояснюю. Укладаю договори на пів року, тобто щовесни і щоосені. У цьогорічний весняний період 15-го березня подовжив (переуклав) договір оренди на пів року з клієнтом на квартирі №1, 30-го березня - з іншим клієнтом на квартирі №2, а 15-го квітня - з орендарем квартири №3. Був радий допомогти розібратися.
Спасибо за текст , ну а если клиент съехал через два месяца..., не, Я не спорю с Вами , но инфа Ваша, как то в плане пользы лэндлордам - ну не то...
ihorkyiv написав:Vadim V Пояснюю. Укладаю договори на пів року, тобто щовесни і щоосені. У цьогорічний весняний період 15-го березня подовжив (переуклав) договір оренди на пів року з клієнтом на квартирі №1, 30-го березня - з іншим клієнтом на квартирі №2, а 15-го квітня - з орендарем квартири №3. Був радий допомогти розібратися.
Спасибо за текст , ну а если клиент съехал через два месяца..., не, Я не спорю с Вами , но инфа Ваша, как то в плане пользы лэндлордам - ну не то...
Вообще-то достаточно полезно знать, что договора на летний период были продолжены на предыдущих условиях, а не, к примеру, дешевле.
ihorkyiv написав:Vadim V Пояснюю. Укладаю договори на пів року, тобто щовесни і щоосені. У цьогорічний весняний період 15-го березня подовжив (переуклав) договір оренди на пів року з клієнтом на квартирі №1, 30-го березня - з іншим клієнтом на квартирі №2, а 15-го квітня - з орендарем квартири №3. Був радий допомогти розібратися.
Спасибо за текст , ну а если клиент съехал через два месяца..., не, Я не спорю с Вами , но инфа Ваша, как то в плане пользы лэндлордам - ну не то...
Вообще-то достаточно полезно знать, что договора на летний период были продолжены на предыдущих условиях, а не, к примеру, дешевле.
Спосиба бальшое , вашо инфа была очень палезный нам(((
budivelnik написав:Є тільки одна проблема для тих хто заробляв до 50 і вирішив почати витрачати в 50+...вони не вміють відпочивати..перевірив на собі.. За останні 5 років був в Угорщині,Чорногорії,Хорватії,Греції,Домінікані Поміняв автопарк...але відпочивати повноцінно ще не навчився... Деякі види відпочинку- не цікаві взагалі Деякі потребують трошки більше здоровья.... ?
Здаеться мені, що дарма ви намагаєтеся бути "як усі". Хтось любить байдикувати, а хтось від природи дуже діяльний Відпочинок є зміна занять! Звісно, якщо ці заняття вас психологічно не напружують. https://balance40.com/fenomen-aktivnogo-otdyha/
ihorkyiv написав:Vadim V Пояснюю. Укладаю договори на пів року, тобто щовесни і щоосені. У цьогорічний весняний період 15-го березня подовжив (переуклав) договір оренди на пів року з клієнтом на квартирі №1, 30-го березня - з іншим клієнтом на квартирі №2, а 15-го квітня - з орендарем квартири №3. Був радий допомогти розібратися.
Спасибо за текст , ну а если клиент съехал через два месяца..., не, Я не спорю с Вами , но инфа Ваша, как то в плане пользы лэндлордам - ну не то...
К ihorkyiv договор предусматривает фиксированные сроки аренды. Съехал через 2 месяца = съехал без залога, хоть и прожил перед этим 5 лет.