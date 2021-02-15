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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2015201620172018
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 19:07

  ihorkyiv написав:Vadim V Пояснюю. Укладаю договори на пів року, тобто щовесни і щоосені. У цьогорічний весняний період 15-го березня подовжив (переуклав) договір оренди на пів року з клієнтом на квартирі №1, 30-го березня - з іншим клієнтом на квартирі №2, а 15-го квітня - з орендарем квартири №3. Був радий допомогти розібратися.

Спасибо за текст , ну а если клиент съехал через два месяца..., не, Я не спорю с Вами , но инфа Ваша, как то в плане пользы лэндлордам - ну не то...
Vadim V
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 19:10

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Vadim V написав:
  ihorkyiv написав:Vadim V Пояснюю. Укладаю договори на пів року, тобто щовесни і щоосені. У цьогорічний весняний період 15-го березня подовжив (переуклав) договір оренди на пів року з клієнтом на квартирі №1, 30-го березня - з іншим клієнтом на квартирі №2, а 15-го квітня - з орендарем квартири №3. Був радий допомогти розібратися.

Спасибо за текст , ну а если клиент съехал через два месяца..., не, Я не спорю с Вами , но инфа Ваша, как то в плане пользы лэндлордам - ну не то...
Вообще-то достаточно полезно знать, что договора на летний период были продолжены на предыдущих условиях, а не, к примеру, дешевле.
alter
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 19:27

  alter написав:
Vadim V написав:
  ihorkyiv написав:Vadim V Пояснюю. Укладаю договори на пів року, тобто щовесни і щоосені. У цьогорічний весняний період 15-го березня подовжив (переуклав) договір оренди на пів року з клієнтом на квартирі №1, 30-го березня - з іншим клієнтом на квартирі №2, а 15-го квітня - з орендарем квартири №3. Був радий допомогти розібратися.

Спасибо за текст , ну а если клиент съехал через два месяца..., не, Я не спорю с Вами , но инфа Ваша, как то в плане пользы лэндлордам - ну не то...
Вообще-то достаточно полезно знать, что договора на летний период были продолжены на предыдущих условиях, а не, к примеру, дешевле.

Спосиба бальшое , вашо инфа была очень палезный нам(((
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 07:06

  budivelnik написав:Є тільки одна проблема для тих хто заробляв до 50 і вирішив почати витрачати в 50+...вони не вміють відпочивати..перевірив на собі..
За останні 5 років був в Угорщині,Чорногорії,Хорватії,Греції,Домінікані
Поміняв автопарк...але відпочивати повноцінно ще не навчився...
Деякі види відпочинку- не цікаві взагалі
Деякі потребують трошки більше здоровья....
?


Здаеться мені, що дарма ви намагаєтеся бути "як усі". Хтось любить байдикувати, а хтось від природи дуже діяльний :oops: Відпочинок є зміна занять!
Звісно, якщо ці заняття вас психологічно не напружують.
https://balance40.com/fenomen-aktivnogo-otdyha/
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 08:29

  Vadim V написав:
  ihorkyiv написав:Vadim V Пояснюю. Укладаю договори на пів року, тобто щовесни і щоосені. У цьогорічний весняний період 15-го березня подовжив (переуклав) договір оренди на пів року з клієнтом на квартирі №1, 30-го березня - з іншим клієнтом на квартирі №2, а 15-го квітня - з орендарем квартири №3. Був радий допомогти розібратися.

Спасибо за текст , ну а если клиент съехал через два месяца..., не, Я не спорю с Вами , но инфа Ваша, как то в плане пользы лэндлордам - ну не то...

К ihorkyiv договор предусматривает фиксированные сроки аренды. Съехал через 2 месяца = съехал без залога, хоть и прожил перед этим 5 лет.
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  #<1 ... 2015201620172018
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