Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ihorkyiv написав:Vadim V Пояснюю. Укладаю договори на пів року, тобто щовесни і щоосені. У цьогорічний весняний період 15-го березня подовжив (переуклав) договір оренди на пів року з клієнтом на квартирі №1, 30-го березня - з іншим клієнтом на квартирі №2, а 15-го квітня - з орендарем квартири №3. Був радий допомогти розібратися.
Спасибо за текст , ну а если клиент съехал через два месяца..., не, Я не спорю с Вами , но инфа Ваша, как то в плане пользы лэндлордам - ну не то...
ihorkyiv написав:Vadim V Пояснюю. Укладаю договори на пів року, тобто щовесни і щоосені. У цьогорічний весняний період 15-го березня подовжив (переуклав) договір оренди на пів року з клієнтом на квартирі №1, 30-го березня - з іншим клієнтом на квартирі №2, а 15-го квітня - з орендарем квартири №3. Був радий допомогти розібратися.
Спасибо за текст , ну а если клиент съехал через два месяца..., не, Я не спорю с Вами , но инфа Ваша, как то в плане пользы лэндлордам - ну не то...
Вообще-то достаточно полезно знать, что договора на летний период были продолжены на предыдущих условиях, а не, к примеру, дешевле.
ihorkyiv написав:Vadim V Пояснюю. Укладаю договори на пів року, тобто щовесни і щоосені. У цьогорічний весняний період 15-го березня подовжив (переуклав) договір оренди на пів року з клієнтом на квартирі №1, 30-го березня - з іншим клієнтом на квартирі №2, а 15-го квітня - з орендарем квартири №3. Був радий допомогти розібратися.
Спасибо за текст , ну а если клиент съехал через два месяца..., не, Я не спорю с Вами , но инфа Ваша, как то в плане пользы лэндлордам - ну не то...
Вообще-то достаточно полезно знать, что договора на летний период были продолжены на предыдущих условиях, а не, к примеру, дешевле.
Спосиба бальшое , вашо инфа была очень палезный нам(((
budivelnik написав:Є тільки одна проблема для тих хто заробляв до 50 і вирішив почати витрачати в 50+...вони не вміють відпочивати..перевірив на собі.. За останні 5 років був в Угорщині,Чорногорії,Хорватії,Греції,Домінікані Поміняв автопарк...але відпочивати повноцінно ще не навчився... Деякі види відпочинку- не цікаві взагалі Деякі потребують трошки більше здоровья.... ?
Здаеться мені, що дарма ви намагаєтеся бути "як усі". Хтось любить байдикувати, а хтось від природи дуже діяльний Відпочинок є зміна занять! Звісно, якщо ці заняття вас психологічно не напружують. https://balance40.com/fenomen-aktivnogo-otdyha/
ihorkyiv написав:Vadim V Пояснюю. Укладаю договори на пів року, тобто щовесни і щоосені. У цьогорічний весняний період 15-го березня подовжив (переуклав) договір оренди на пів року з клієнтом на квартирі №1, 30-го березня - з іншим клієнтом на квартирі №2, а 15-го квітня - з орендарем квартири №3. Був радий допомогти розібратися.
Спасибо за текст , ну а если клиент съехал через два месяца..., не, Я не спорю с Вами , но инфа Ваша, как то в плане пользы лэндлордам - ну не то...
К ihorkyiv договор предусматривает фиксированные сроки аренды. Съехал через 2 месяца = съехал без залога, хоть и прожил перед этим 5 лет.
fenix81 написав:а мне кажетса наоборот время летит очень быстро и они ответили на вопрос -сколько для тебя стоит 2 часа твоей жизни выкинутой в мусорку (транспорт) -очень дорого -стоит ли оно 2% твой ЗП? -конечно стоит
Нужно ещё не забывать, что время в 25 лет качественно не равноценно времени в 60 лет. Можно всю молодость ущемлять себя во всём, чтоб в старости подохнуть в "зато своём"
Навряд чи можна написати що 1 рік в 25 років=2-5 років в 60..... В 25 є бажання/здоровя... - не має життєвого досвіду/ресурсів В 60 є досвід/ресурси... - не має бажання/здоровя... З іншого боку В 20-45 заробляєш капітал..або витрачаєш на відпочинок/розваги Якщо заробляєш.. то відсотк від заробленого дозволяють відпочивати без оглядки в 55+ Якщо витрачаєш щорічно - то відпочиваєш в 25-45 і мучишся в 45+ і далі.... Все відносно.. Є тільки одна проблема для тих хто заробляв до 50 і вирішив почати витрачати в 50+...вони не вміють відпочивати..перевірив на собі.. За останні 5 років був в Угорщині,Чорногорії,Хорватії,Греції,Домінікані Поміняв автопарк...але відпочивати повноцінно ще не навчився... Деякі види відпочинку- не цікаві взагалі Деякі потребують трошки більше здоровья.... Але правий був чи ні - покаже час... Якщо за наступні 5 років мені буде цікаво обїздити ще десяток країн...то може і варто було працювати до 50+ з відпочином максимум в Карпатах чи найближчому сосновому лісі?
От цього я теж трохи побоююсь - "Синдром відкладеного життя на потім" То я ВЖЕ по чуть-чуть послаблюю свій пасок
Наприклад, до купівлі своєї квіточки в Авалоні, де зараз живемо - ми купляли піцу 1-2шт. в рік!!! А тепер, 3-4шт. в місяць!!! Так і з відпочинком - було тільки укр-море і Шацьк, а тепер - через рік-два плануємо вже чкурнути на закордонне море!
Успіх написав:Наприклад, до купівлі своєї квіточки в Авалоні, де зараз живемо - ми купляли піцу 1-2шт. в рік!!! А тепер, 3-4шт. в місяць!!!
Вы жену не бьете? Не подвергаете психологическому насилию? Что она говорила, когда вы, живя в нищите, скиродовали деньги фондами в банках, а потом инвестировали чтобы потом можно было не работать? Нормальная женщина нашла бы что сказать в такой ситуации.