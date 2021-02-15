budivelnik написав:

safonovstanislav написав: fenix81 написав: а мне кажетса наоборот

время летит очень быстро и они ответили на вопрос

-сколько для тебя стоит 2 часа твоей жизни выкинутой в мусорку (транспорт)

-очень дорого

-стоит ли оно 2% твой ЗП?

-конечно стоит а мне кажетса наоборотвремя летит очень быстро и они ответили на вопрос-сколько для тебя стоит 2 часа твоей жизни выкинутой в мусорку (транспорт)-очень дорого-стоит ли оно 2% твой ЗП?-конечно стоит Нужно ещё не забывать, что время в 25 лет качественно не равноценно времени в 60 лет. Можно всю молодость ущемлять себя во всём, чтоб в старости подохнуть в "зато своём" Нужно ещё не забывать, что время в 25 лет качественно не равноценно времени в 60 лет. Можно всю молодость ущемлять себя во всём, чтоб в старости подохнуть в "зато своём"

Навряд чи можна написати що1 рік в 25 років=2-5 років в 60.....В 25 є бажання/здоровя... - не має життєвого досвіду/ресурсівВ 60 є досвід/ресурси... - не має бажання/здоровя...З іншого бокуВ 20-45 заробляєш капітал..або витрачаєш на відпочинок/розвагиЯкщо заробляєш.. то відсотк від заробленого дозволяють відпочивати без оглядки в 55+Якщо витрачаєш щорічно - то відпочиваєш в 25-45 і мучишся в 45+ і далі....Все відносно..Є тільки одна проблема для тих хто заробляв до 50 і вирішив почати витрачати в 50+...вони не вміють відпочивати..перевірив на собі..За останні 5 років був в Угорщині,Чорногорії,Хорватії,Греції,ДомініканіПоміняв автопарк...але відпочивати повноцінно ще не навчився...Деякі види відпочинку- не цікаві взагаліДеякі потребують трошки більше здоровья....Але правий був чи ні - покаже час...Якщо за наступні 5 років мені буде цікаво обїздити ще десяток країн...то може і варто було працювати до 50+ з відпочином максимум в Карпатах чи найближчому сосновому лісі?