Додано: Сер 21 кві, 2021 12:44

Vlad442 написав: Успіх написав: Наприклад, до купівлі своєї квіточки в Авалоні, де зараз живемо - ми купляли піцу 1-2шт. в рік!!!

А тепер, 3-4шт. в місяць!!! Наприклад, до купівлі своєї квіточки в Авалоні, де зараз живемо - ми купляли піцу 1-2шт. в рік!!!А тепер, 3-4шт. в місяць!!!

Вы жену не бьете? Не подвергаете психологическому насилию? Что она говорила, когда вы, живя в нищите, скиродовали деньги фондами в банках, а потом инвестировали чтобы потом можно было не работать? Нормальная женщина нашла бы что сказать в такой ситуации. Вы жену не бьете? Не подвергаете психологическому насилию? Что она говорила, когда вы, живя в нищите, скиродовали деньги фондами в банках, а потом инвестировали чтобы потом можно было не работать? Нормальная женщина нашла бы что сказать в такой ситуации.

Так вона сама теж хотіла вирватись з "гуртожитку"!!!Що, нам всім було вкайф жити 7-ро в невеликій трьошці? Спочатку троє в кімнаті 9м2, а потім переселились в кімнату 12м2! А останній рік, то нас четверо(народився другий хлопчик) ютилось на 12м2!!! Карл!!! ЧЕТВЕРО НА 12м2!!!Отак-то!А на орендну квартиру йти не хотіла, так як їй було зручно, що тут "її мама допоможе"!А за невістку(до моїх батьків) теж не хотіла йти!(хоч там ми б були у більшій кімнаті - 16м2)Тож, не тільки я, але і жінка - ДУЖЕ хотіли піти "на своє"!!!Ми, навіть, спочатку розглядали якісь маленькі конурки, або десь в іпенистих іпенях Львова.Але, кожного разу наша скирда зростала і ми, чим раз, тим більше розглядали кращі умови, а потім вирішили - що лише новобуд!Тож, все вийшло добре!Новенький будинок класу комфорт!Локація супер(хоч початок "спального" р-ну)- довкола школи/садочки/супермаркети/базарчик/за 200м ТРЦ/добра транспортна розв'язка!4км до центру/Оперного театру!Жінці до роботи пішки 5-7хв!Коротше, тепер ми - задоволені!!!