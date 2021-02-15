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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2016201720182019>
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 19:07

  ihorkyiv написав:Vadim V Пояснюю. Укладаю договори на пів року, тобто щовесни і щоосені. У цьогорічний весняний період 15-го березня подовжив (переуклав) договір оренди на пів року з клієнтом на квартирі №1, 30-го березня - з іншим клієнтом на квартирі №2, а 15-го квітня - з орендарем квартири №3. Був радий допомогти розібратися.

Спасибо за текст , ну а если клиент съехал через два месяца..., не, Я не спорю с Вами , но инфа Ваша, как то в плане пользы лэндлордам - ну не то...
Vadim V
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 19:10

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Vadim V написав:
  ihorkyiv написав:Vadim V Пояснюю. Укладаю договори на пів року, тобто щовесни і щоосені. У цьогорічний весняний період 15-го березня подовжив (переуклав) договір оренди на пів року з клієнтом на квартирі №1, 30-го березня - з іншим клієнтом на квартирі №2, а 15-го квітня - з орендарем квартири №3. Був радий допомогти розібратися.

Спасибо за текст , ну а если клиент съехал через два месяца..., не, Я не спорю с Вами , но инфа Ваша, как то в плане пользы лэндлордам - ну не то...
Вообще-то достаточно полезно знать, что договора на летний период были продолжены на предыдущих условиях, а не, к примеру, дешевле.
alter
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 19:27

  alter написав:
Vadim V написав:
  ihorkyiv написав:Vadim V Пояснюю. Укладаю договори на пів року, тобто щовесни і щоосені. У цьогорічний весняний період 15-го березня подовжив (переуклав) договір оренди на пів року з клієнтом на квартирі №1, 30-го березня - з іншим клієнтом на квартирі №2, а 15-го квітня - з орендарем квартири №3. Був радий допомогти розібратися.

Спасибо за текст , ну а если клиент съехал через два месяца..., не, Я не спорю с Вами , но инфа Ваша, как то в плане пользы лэндлордам - ну не то...
Вообще-то достаточно полезно знать, что договора на летний период были продолжены на предыдущих условиях, а не, к примеру, дешевле.

Спосиба бальшое , вашо инфа была очень палезный нам(((
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 07:06

  budivelnik написав:Є тільки одна проблема для тих хто заробляв до 50 і вирішив почати витрачати в 50+...вони не вміють відпочивати..перевірив на собі..
За останні 5 років був в Угорщині,Чорногорії,Хорватії,Греції,Домінікані
Поміняв автопарк...але відпочивати повноцінно ще не навчився...
Деякі види відпочинку- не цікаві взагалі
Деякі потребують трошки більше здоровья....
?


Здаеться мені, що дарма ви намагаєтеся бути "як усі". Хтось любить байдикувати, а хтось від природи дуже діяльний :oops: Відпочинок є зміна занять!
Звісно, якщо ці заняття вас психологічно не напружують.
https://balance40.com/fenomen-aktivnogo-otdyha/
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 08:29

  Vadim V написав:
  ihorkyiv написав:Vadim V Пояснюю. Укладаю договори на пів року, тобто щовесни і щоосені. У цьогорічний весняний період 15-го березня подовжив (переуклав) договір оренди на пів року з клієнтом на квартирі №1, 30-го березня - з іншим клієнтом на квартирі №2, а 15-го квітня - з орендарем квартири №3. Був радий допомогти розібратися.

Спасибо за текст , ну а если клиент съехал через два месяца..., не, Я не спорю с Вами , но инфа Ваша, как то в плане пользы лэндлордам - ну не то...

К ihorkyiv договор предусматривает фиксированные сроки аренды. Съехал через 2 месяца = съехал без залога, хоть и прожил перед этим 5 лет.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 09:32

За крок до перевороту думок!©

  budivelnik написав:
  safonovstanislav написав:
  fenix81 написав:а мне кажетса наоборот
время летит очень быстро и они ответили на вопрос
-сколько для тебя стоит 2 часа твоей жизни выкинутой в мусорку (транспорт)
-очень дорого
-стоит ли оно 2% твой ЗП?
-конечно стоит
Нужно ещё не забывать, что время в 25 лет качественно не равноценно времени в 60 лет. Можно всю молодость ущемлять себя во всём, чтоб в старости подохнуть в "зато своём"
Навряд чи можна написати що
1 рік в 25 років=2-5 років в 60.....
В 25 є бажання/здоровя... - не має життєвого досвіду/ресурсів
В 60 є досвід/ресурси... - не має бажання/здоровя...
З іншого боку
В 20-45 заробляєш капітал..або витрачаєш на відпочинок/розваги
Якщо заробляєш.. то відсотк від заробленого дозволяють відпочивати без оглядки в 55+
Якщо витрачаєш щорічно - то відпочиваєш в 25-45 і мучишся в 45+ і далі....
Все відносно..
Є тільки одна проблема для тих хто заробляв до 50 і вирішив почати витрачати в 50+...вони не вміють відпочивати..перевірив на собі..
За останні 5 років був в Угорщині,Чорногорії,Хорватії,Греції,Домінікані
Поміняв автопарк...але відпочивати повноцінно ще не навчився...
Деякі види відпочинку- не цікаві взагалі
Деякі потребують трошки більше здоровья....
Але правий був чи ні - покаже час...
Якщо за наступні 5 років мені буде цікаво обїздити ще десяток країн...то може і варто було працювати до 50+ з відпочином максимум в Карпатах чи найближчому сосновому лісі?

От цього я теж трохи побоююсь -
"Синдром відкладеного життя на потім" :roll:
То я ВЖЕ по чуть-чуть послаблюю свій пасок :mrgreen:

Наприклад, до купівлі своєї квіточки в Авалоні, де зараз живемо - ми купляли піцу 1-2шт. в рік!!!
А тепер, 3-4шт. в місяць!!! :D
Так і з відпочинком - було тільки укр-море і Шацьк, а тепер - через рік-два плануємо вже чкурнути на закордонне море! :D
Успіх
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 10:29

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Успіх написав:через рік-два плануємо вже чкурнути на закордонне море!

це дійсно Успіх! піца-фігня, на "закордонному" морі її дають безкоштовно :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 11:33

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Успіх написав:Наприклад, до купівлі своєї квіточки в Авалоні, де зараз живемо - ми купляли піцу 1-2шт. в рік!!!
А тепер, 3-4шт. в місяць!!!

Вы жену не бьете? Не подвергаете психологическому насилию? Что она говорила, когда вы, живя в нищите, скиродовали деньги фондами в банках, а потом инвестировали чтобы потом можно было не работать? Нормальная женщина нашла бы что сказать в такой ситуации.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 12:44

За крок до РЕАЛЬНОГО перевороту думок!©

  Vlad442 написав:
  Успіх написав:Наприклад, до купівлі своєї квіточки в Авалоні, де зараз живемо - ми купляли піцу 1-2шт. в рік!!!
А тепер, 3-4шт. в місяць!!!

Вы жену не бьете? Не подвергаете психологическому насилию? Что она говорила, когда вы, живя в нищите, скиродовали деньги фондами в банках, а потом инвестировали чтобы потом можно было не работать? Нормальная женщина нашла бы что сказать в такой ситуации.

Так вона сама теж хотіла вирватись з "гуртожитку"!!!
Що, нам всім було вкайф жити 7-ро в невеликій трьошці? Спочатку троє в кімнаті 9м2, а потім переселились в кімнату 12м2! А останній рік, то нас четверо(народився другий хлопчик) ютилось на 12м2!!! Карл!!! ЧЕТВЕРО НА 12м2!!!
Отак-то!

А на орендну квартиру йти не хотіла, так як їй було зручно, що тут "її мама допоможе"!
А за невістку(до моїх батьків) теж не хотіла йти!(хоч там ми б були у більшій кімнаті - 16м2)

Тож, не тільки я, але і жінка - ДУЖЕ хотіли піти "на своє"!!!

Ми, навіть, спочатку розглядали якісь маленькі конурки, або десь в іпенистих іпенях Львова.
Але, кожного разу наша скирда зростала і ми, чим раз, тим більше розглядали кращі умови, а потім вирішили - що лише новобуд!
Тож, все вийшло добре!

Новенький будинок класу комфорт!
Локація супер(хоч початок "спального" р-ну)- довкола школи/садочки/супермаркети/базарчик/за 200м ТРЦ/добра транспортна розв'язка!
4км до центру/Оперного театру!
Жінці до роботи пішки 5-7хв!

Коротше, тепер ми - задоволені!!! :D
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 13:20

Успіх Насправді, без сарказму - молодці.
Залишилось пароль до старого облікового згадати. Бо лажа з Успіхом. Ну то таке, як каже Мирон Маркевич ...
stas_rst
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