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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 21 кві, 2021 14:27
stas_rst написав:
Успіх Насправді, без сарказму - молодці
.
Залишилось пароль до старого облікового згадати. Бо лажа з Успіхом. Ну то таке, як каже Мирон Маркевич ...
Якщо - молодці, то значить, що добились УСПІХУ
Тож, логічний мій новий нік
А от 10р тому - логіки в моєму ніку не було б!
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Успіх
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Додано: Сер 21 кві, 2021 14:33
Успіх написав:
Коротше, тепер ми - задоволені!!!
Вопрос был не про квартиру для жизни (тут все понятно), а про квартиру под аренду. Жить бедно и покупать квартиру для арендаторов? Разве это успіх?
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Vlad442
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Додано: Сер 21 кві, 2021 14:39
Успіх написав: Vlad442 написав: Успіх написав:
Наприклад, до купівлі своєї квіточки в Авалоні, де зараз живемо - ми купляли піцу 1-2шт. в рік!!!
А тепер, 3-4шт. в місяць!!!
Вы жену не бьете? Не подвергаете психологическому насилию? Что она говорила, когда вы, живя в нищите, скиродовали деньги фондами в банках, а потом инвестировали чтобы потом можно было не работать? Нормальная женщина нашла бы что сказать в такой ситуации.
Так вона сама теж хотіла вирватись з "гуртожитку"!!!
Що, нам всім було вкайф жити 7-ро в невеликій трьошці? Спочатку троє в кімнаті 9м2, а потім переселились в кімнату 12м2! А останній рік, то нас четверо(народився другий хлопчик) ютилось на 12м2!!! Карл!!! ЧЕТВЕРО НА 12м2!!!
Отак-то!
А на орендну квартиру йти не хотіла, так як їй було зручно, що тут "її мама допоможе"!
А за невістку(до моїх батьків) теж не хотіла йти!(хоч там ми б були у більшій кімнаті - 16м2)
Тож, не тільки я, але і жінка - ДУЖЕ хотіли піти "на своє"!!!
Ми, навіть, спочатку розглядали якісь маленькі конурки, або десь в іпенистих іпенях Львова.
Але, кожного разу наша скирда зростала і ми, чим раз, тим більше розглядали кращі умови, а потім вирішили - що лише новобуд!
Тож, все вийшло добре!
Новенький будинок класу комфорт!
Локація супер(хоч початок "спального" р-ну)- довкола школи/садочки/супермаркети/базарчик/за 200м ТРЦ/добра транспортна розв'язка!
4км до центру/Оперного театру!
Жінці до роботи пішки 5-7хв!
Коротше, тепер ми - задоволені!!!
Ну, що сказати - молодці. Вистраждали, заробили.
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Faceless
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