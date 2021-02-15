Додано: Сер 21 кві, 2021 15:20

Vlad442 написав: Вопрос был не про квартиру для жизни (тут все понятно), а про квартиру под аренду. Жить бедно и покупать квартиру для арендаторов? Разве это успіх? Вопрос был не про квартиру для жизни (тут все понятно), а про квартиру под аренду. Жить бедно и покупать квартиру для арендаторов? Разве это успіх?

Аааааа, так Ви уточнюйте питання, а то я тут весь свій УСПІХ виклав за 10р!Ну дивіться, вклався я на котловані восени 2017го.Доки будинок збудували і я зробив ремонт - пройшло ще 2р.Цих 2р. я продовжував скирдувати "по-старому", тобто і далі жорстко, так як думав, що МОЖЛИВО половину ремонту мені будуть робити майстри.Але зробив все сам з татом!Відповідно, зекономив декілька тис. долярчиків.Вселився в свою квартиру ~ 1,5р. тому, а смарт я купив на котловані у грудні минулого року(за 16Кдол.)Тобто, чуть більше 3р., після купівлі котловану своєї першої квартири.Ну так, наче обігнав потяг і далі продовжував бігтиале за це - отримав плюшку у вигляді смарта))А в смарт вклався по 2-х причинах:1. Давно хотів диверсифікуватись трохи в бетон.(також хотів/планував спробувати іпотеку, але як я не крутив калькулятором - трохи мені "не плясало", бо іпотека має бути "легкою", а не знову жити, жорстко скирдуючи нанадцять років! - а жити тоді коли? )2. Взимку закінчувались жирні ставки по депо на основних моїх "жирних стовпцях", а перекидуватись в долар взимку - не мав бажання.п.с.Та, наступного літа, коли добудують смарт, то буду бачити: чи робити ремонт і запускати його під оренду, чи продавати, якщо гарно підросте його ціна.