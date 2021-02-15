Якщо - молодці, то значить, що добились УСПІХУ
Тож, логічний мій новий нік
А от 10р тому - логіки в моєму ніку не було б!
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Додано: Сер 21 кві, 2021 14:27
А УСПІХ завжди там, де ним вміють ділитись!©
Додано: Сер 21 кві, 2021 14:33
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Додано: Сер 21 кві, 2021 14:39
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Ну, що сказати - молодці. Вистраждали, заробили.
Додано: Сер 21 кві, 2021 15:20
За крок до НЕреального перевороту думок!©)))
Аааааа, так Ви уточнюйте питання, а то я тут весь свій УСПІХ виклав за 10р!
Ну дивіться, вклався я на котловані восени 2017го.
Доки будинок збудували і я зробив ремонт - пройшло ще 2р.
Цих 2р. я продовжував скирдувати "по-старому", тобто і далі жорстко, так як думав, що МОЖЛИВО половину ремонту мені будуть робити майстри.
Але зробив все сам з татом!
Відповідно, зекономив декілька тис. долярчиків.
Вселився в свою квартиру ~ 1,5р. тому, а смарт я купив на котловані у грудні минулого року(за 16Кдол.)
Тобто, чуть більше 3р., після купівлі котловану своєї першої квартири.
Ну так, наче обігнав потяг і далі продовжував бігти але за це - отримав плюшку у вигляді смарта))
А в смарт вклався по 2-х причинах:
1. Давно хотів диверсифікуватись трохи в бетон.(також хотів/планував спробувати іпотеку, але як я не крутив калькулятором - трохи мені "не плясало", бо іпотека має бути "легкою", а не знову жити, жорстко скирдуючи нанадцять років! - а жити тоді коли? )
2. Взимку закінчувались жирні ставки по депо на основних моїх "жирних стовпцях", а перекидуватись в долар взимку - не мав бажання.
п.с.
Та, наступного літа, коли добудують смарт, то буду бачити: чи робити ремонт і запускати його під оренду, чи продавати, якщо гарно підросте його ціна.
Додано: Сер 21 кві, 2021 15:28
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Додано: Сер 21 кві, 2021 16:16
І при цьому Ви вкладалися в В2В? Як Вас ще дружина пательнею по потилиці не ...здила?
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