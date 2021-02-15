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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 21 кві, 2021 14:27
stas_rst написав:
Успіх Насправді, без сарказму - молодці
.
Залишилось пароль до старого облікового згадати. Бо лажа з Успіхом. Ну то таке, як каже Мирон Маркевич ...
Якщо - молодці, то значить, що добились УСПІХУ
Тож, логічний мій новий нік
А от 10р тому - логіки в моєму ніку не було б!
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Додано: Сер 21 кві, 2021 14:33
Успіх написав:
Коротше, тепер ми - задоволені!!!
Вопрос был не про квартиру для жизни (тут все понятно), а про квартиру под аренду. Жить бедно и покупать квартиру для арендаторов? Разве это успіх?
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Vlad442
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Додано: Сер 21 кві, 2021 14:39
Успіх написав: Vlad442 написав: Успіх написав:
Наприклад, до купівлі своєї квіточки в Авалоні, де зараз живемо - ми купляли піцу 1-2шт. в рік!!!
А тепер, 3-4шт. в місяць!!!
Вы жену не бьете? Не подвергаете психологическому насилию? Что она говорила, когда вы, живя в нищите, скиродовали деньги фондами в банках, а потом инвестировали чтобы потом можно было не работать? Нормальная женщина нашла бы что сказать в такой ситуации.
Так вона сама теж хотіла вирватись з "гуртожитку"!!!
Що, нам всім було вкайф жити 7-ро в невеликій трьошці? Спочатку троє в кімнаті 9м2, а потім переселились в кімнату 12м2! А останній рік, то нас четверо(народився другий хлопчик) ютилось на 12м2!!! Карл!!! ЧЕТВЕРО НА 12м2!!!
Отак-то!
А на орендну квартиру йти не хотіла, так як їй було зручно, що тут "її мама допоможе"!
А за невістку(до моїх батьків) теж не хотіла йти!(хоч там ми б були у більшій кімнаті - 16м2)
Тож, не тільки я, але і жінка - ДУЖЕ хотіли піти "на своє"!!!
Ми, навіть, спочатку розглядали якісь маленькі конурки, або десь в іпенистих іпенях Львова.
Але, кожного разу наша скирда зростала і ми, чим раз, тим більше розглядали кращі умови, а потім вирішили - що лише новобуд!
Тож, все вийшло добре!
Новенький будинок класу комфорт!
Локація супер(хоч початок "спального" р-ну)- довкола школи/садочки/супермаркети/базарчик/за 200м ТРЦ/добра транспортна розв'язка!
4км до центру/Оперного театру!
Жінці до роботи пішки 5-7хв!
Коротше, тепер ми - задоволені!!!
Ну, що сказати - молодці. Вистраждали, заробили.
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Faceless
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Додано: Сер 21 кві, 2021 15:20
Vlad442 написав:
Вопрос был не про квартиру для жизни (тут все понятно), а про квартиру под аренду. Жить бедно и покупать квартиру для арендаторов? Разве это успіх?
Аааааа, так Ви уточнюйте питання, а то я тут весь свій УСПІХ виклав за 10р!
Ну дивіться, вклався я на котловані восени 2017го.
Доки будинок збудували і я зробив ремонт - пройшло ще 2р.
Цих 2р. я продовжував скирдувати "по-старому", тобто і далі жорстко, так як думав, що МОЖЛИВО половину ремонту мені будуть робити майстри.
Але зробив все сам з татом!
Відповідно, зекономив декілька тис. долярчиків.
Вселився в свою квартиру ~ 1,5р. тому, а смарт я купив на котловані у грудні минулого року(за 16Кдол.)
Тобто, чуть більше 3р., після купівлі котловану своєї першої квартири.
Ну так, наче обігнав потяг і далі продовжував бігти
але за це - отримав плюшку у вигляді смарта))
А в смарт вклався по 2-х причинах:
1. Давно хотів диверсифікуватись трохи в бетон.(також хотів/планував спробувати іпотеку, але як я не крутив калькулятором - трохи мені "не плясало", бо іпотека має бути "легкою", а не знову жити, жорстко скирдуючи нанадцять років! - а жити тоді коли? )
2. Взимку закінчувались жирні ставки по депо на основних моїх "жирних стовпцях", а перекидуватись в долар взимку - не мав бажання.
п.с.
Та, наступного літа, коли добудують смарт, то буду бачити: чи робити ремонт і запускати його під оренду, чи продавати, якщо гарно підросте його ціна.
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Додано: Сер 21 кві, 2021 15:28
Faceless написав:
Ну, що сказати - молодці. Вистраждали, заробили.
Дякую.
Можливо для когось це - дрібниці, а для нас з жінкою - це СПРАВЖНІЙ УСПІХ!!!
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Додано: Сер 21 кві, 2021 16:16
Успіх написав:
Наприклад, до купівлі своєї квіточки в Авалоні, де зараз живемо - ми купляли піцу 1-2шт. в рік
!!!
А тепер, 3-4шт. в місяць!!! Так і з відпочинком - було тільки укр-море і Шацьк
, а тепер - через рік-два плануємо вже чкурнути на закордонне море!
І при цьому Ви вкладалися в В2В? Як Вас ще дружина пательнею по потилиці не ...здила?
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Додано: Сер 21 кві, 2021 17:02
Успіх написав: Faceless написав:
Ну, що сказати - молодці. Вистраждали, заробили.
Дякую.
Можливо для когось це - дрібниці, а для нас з жінкою - це СПРАВЖНІЙ УСПІХ!!!
Расскажите про ваши траты в период жесткого скирдования.
Ведь детей надо было и в памперсы одевать, и в комбезы с курточками, и обувать трижды в год в новый размер ботиночек.
Ведь ваш рацион на семью в день не состоял же из кастрюли гречки на всех без масла и постной котлеты на каждого с маринованным помидорчиком ради экономии гривен трёхсот на еде?
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