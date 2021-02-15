Додано: Сер 21 кві, 2021 18:08

Natt написав: І при цьому Ви вкладалися в В2В? Як Вас ще дружина пательнею по потилиці не ...здила? І при цьому Ви вкладалися в В2В? Як Вас ще дружина пательнею по потилиці не ...здила?

Vadim V написав: И правильно делали а теперь язву заработаете или нарушите пищеварительную систему..., современный украинский общепит зло И правильно делали а теперь язву заработаете или нарушите пищеварительную систему..., современный украинский общепит зло

барабашов написав: Расскажите про ваши траты в период жесткого скирдования.

Ведь детей надо было и в памперсы одевать, и в комбезы с курточками, и обувать трижды в год в новый размер ботиночек.

Ведь ваш рацион на семью в день не состоял же из кастрюли гречки на всех без масла и постной котлеты на каждого с маринованным помидорчиком ради экономии гривен трёхсот на еде? Расскажите про ваши траты в период жесткого скирдования.Ведь детей надо было и в памперсы одевать, и в комбезы с курточками, и обувать трижды в год в новый размер ботиночек.Ведь ваш рацион на семью в день не состоял же из кастрюли гречки на всех без масла и постной котлеты на каждого с маринованным помидорчиком ради экономии гривен трёхсот на еде?

В це "ге" я вклався вже ПІСЛЯ того, як ми переїхали в СВОЮ квартиру!І вклався я лише "мізерною" сумою, яку "не було дуже шкода втратити"!І про це знала моя дружина, тільки казала - багато не вкладай)) Я і не вклав багато))І вийшов "сухим із води" - вийшов в нуль!(що вклав, те і встигнув повернути)п.с.А от як би я свої кошти зняв хоч з одного свого "жирного стовпця" і ними вклався..... - ну, тоді можна б було мені щось казати)) - а так - "ай маладец!")))Ну, ми не зловживаємо! Це ж не 1 піца на 1 людину))От ми на всьому економили, крім дітей!!!А так, як друга дитина появилась ПІЗНІШЕ, ніж ми вклались в перший котлован, то відповідно, всі ті 7(9) років жорсткого скирдування, витрати йшли лише на ОДНУ дитину!А тепер по поличках (курча, може ще б хтось так про себе розповів? )Ну ладно))1. На дитину, при народжені, дає держава кошти: спочатку декілька тисяч (на першу дитину вже й не пам'ятаю), а тоді щомісяця меншими сумами...2. На рахунок одягу, то трошки ми купували(маю знайомих по дитячому одягу/взутті, які роблять гарні знижки мені!А інколи, як от курточку, чи комбінезончик міг купити хтось з родичів - є ж дві баби, два діда, хресний/хресна3. А раціон дорослих (тобто мій з дружиною та і її родичів) - справді не втікав далеко від зупи, котлет(раз на тиждень - відбивні), каш, картоплі, вареників, трошки сиру, рибу 2-3 рази/міс, закруток(огірочків/перчиків/помідорчиків і т.п.) - іноді щось самі пекли, якийсь рулет з варенням/піццу і т.д.Так, харчувались трошки краще, ніж пенсіонери)))А от дитині(а зараз двом) ЩОДНЯ давали і даємо фрукти(яблука/банани), сир, мелене м'яско, різні варили каші з молоком, йогурти...