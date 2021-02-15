Якщо - молодці, то значить, що добились УСПІХУ
Тож, логічний мій новий нік
А от 10р тому - логіки в моєму ніку не було б!
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 21 кві, 2021 14:27
А УСПІХ завжди там, де ним вміють ділитись!©
Додано: Сер 21 кві, 2021 14:33
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Додано: Сер 21 кві, 2021 14:39
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Ну, що сказати - молодці. Вистраждали, заробили.
Додано: Сер 21 кві, 2021 15:20
За крок до НЕреального перевороту думок!©)))
Аааааа, так Ви уточнюйте питання, а то я тут весь свій УСПІХ виклав за 10р!
Ну дивіться, вклався я на котловані восени 2017го.
Доки будинок збудували і я зробив ремонт - пройшло ще 2р.
Цих 2р. я продовжував скирдувати "по-старому", тобто і далі жорстко, так як думав, що МОЖЛИВО половину ремонту мені будуть робити майстри.
Але зробив все сам з татом!
Відповідно, зекономив декілька тис. долярчиків.
Вселився в свою квартиру ~ 1,5р. тому, а смарт я купив на котловані у грудні минулого року(за 16Кдол.)
Тобто, чуть більше 3р., після купівлі котловану своєї першої квартири.
Ну так, наче обігнав потяг і далі продовжував бігти але за це - отримав плюшку у вигляді смарта))
А в смарт вклався по 2-х причинах:
1. Давно хотів диверсифікуватись трохи в бетон.(також хотів/планував спробувати іпотеку, але як я не крутив калькулятором - трохи мені "не плясало", бо іпотека має бути "легкою", а не знову жити, жорстко скирдуючи нанадцять років! - а жити тоді коли? )
2. Взимку закінчувались жирні ставки по депо на основних моїх "жирних стовпцях", а перекидуватись в долар взимку - не мав бажання.
п.с.
Та, наступного літа, коли добудують смарт, то буду бачити: чи робити ремонт і запускати його під оренду, чи продавати, якщо гарно підросте його ціна.
Додано: Сер 21 кві, 2021 15:28
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Додано: Сер 21 кві, 2021 16:16
І при цьому Ви вкладалися в В2В? Як Вас ще дружина пательнею по потилиці не ...здила?
Додано: Сер 21 кві, 2021 17:02
Расскажите про ваши траты в период жесткого скирдования.
Ведь детей надо было и в памперсы одевать, и в комбезы с курточками, и обувать трижды в год в новый размер ботиночек.
Ведь ваш рацион на семью в день не состоял же из кастрюли гречки на всех без масла и постной котлеты на каждого с маринованным помидорчиком ради экономии гривен трёхсот на еде?
Додано: Сер 21 кві, 2021 18:08
За крок до зовсім НЕ реального перевороту думок!©)))
В це "ге" я вклався вже ПІСЛЯ того, як ми переїхали в СВОЮ квартиру!
І вклався я лише "мізерною" сумою, яку "не було дуже шкода втратити"!
І про це знала моя дружина, тільки казала - багато не вкладай)) Я і не вклав багато))
І вийшов "сухим із води" - вийшов в нуль!(що вклав, те і встигнув повернути)
п.с.
А от як би я свої кошти зняв хоч з одного свого "жирного стовпця" і ними вклався..... - ну, тоді можна б було мені щось казати)) - а так - "ай маладец!")))
Ну, ми не зловживаємо! Це ж не 1 піца на 1 людину))
От ми на всьому економили, крім дітей!!!
А так, як друга дитина появилась ПІЗНІШЕ, ніж ми вклались в перший котлован, то відповідно, всі ті 7(9) років жорсткого скирдування, витрати йшли лише на ОДНУ дитину!
А тепер по поличках (курча, може ще б хтось так про себе розповів? )
Ну ладно))
1. На дитину, при народжені, дає держава кошти: спочатку декілька тисяч (на першу дитину вже й не пам'ятаю), а тоді щомісяця меншими сумами...
2. На рахунок одягу, то трошки ми купували(маю знайомих по дитячому одягу/взутті, які роблять гарні знижки мені!
А інколи, як от курточку, чи комбінезончик міг купити хтось з родичів - є ж дві баби, два діда, хресний/хресна
3. А раціон дорослих (тобто мій з дружиною та і її родичів) - справді не втікав далеко від зупи, котлет(раз на тиждень - відбивні), каш, картоплі, вареників, трошки сиру, рибу 2-3 рази/міс, закруток(огірочків/перчиків/помідорчиків і т.п.) - іноді щось самі пекли, якийсь рулет з варенням/піццу і т.д.
Так, харчувались трошки краще, ніж пенсіонери)))
А от дитині(а зараз двом) ЩОДНЯ давали і даємо фрукти(яблука/банани), сир, мелене м'яско, різні варили каші з молоком, йогурти...
Додано: Сер 21 кві, 2021 20:30
Зараз переглядають цей форум: roberto dark і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|