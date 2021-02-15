RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2017201820192020
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 21:17

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Успіх написав:А тепер по поличках

  Успіх написав:Успіх - реальний УСПІХ!

Теперь подумайте, что было бы, если бы ваша жена не вышла за вас замуж, а продолжала бы жить с родителями в своей комнате, со своей зарплатой на косметику, питалась бы у тещи, ездила бы с любовником в Турцию. Нафиг ей нужны эти напряги? Готовить после работы вареники на четверых, крутить закрутки... Еще теще терпеть приймачка... Вы же в это время всего лишь зарабатывали совсем небольшие деньги и спину в Польше на фабрике не гнули.
Меняйте ник на "Успих дуржини та ее батькив, а я так, хорошо поджинився". Называть СВОИМ успехом то, что ваша семья, живя в злыднях, позволяла вам копить на базовые потребности со своих небольших заработков, это тупо присвоить все заслуги себе.
А то, что вы потом прикупили смарт под аренду вместо того, чтобы дать жене и детям нормально пожить, показывает ваше потребительское отношение к ним. Впрочем вы все равно не поймете. Нулевая эмпатия. Жаль вашу семью.
Vlad442
 
Повідомлень: 7996
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1693 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 21:24

Vlad442
Может просто Доллярчик преуменьшил свои доходы раза так в три, и на самом деле не сильно был аскетом, скирдуя "стовпчики", да и тёще может всю коммуналку по трешке за "закрутки з варениками" оплачивал?
барабашов
 
Повідомлень: 2005
З нами з: 16.06.15
Подякував: 211 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2017201820192020
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 7201, 7202, 7203
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
72025 9917825
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 кві, 2021 22:17
stas_rst
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 47, 48, 49
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
488 215865
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 бер, 2021 16:53
Ірина_
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 12, 13, 14
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
138 240145
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 лют, 2021 12:47
Investor_K

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.