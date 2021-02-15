Додано: Сер 21 кві, 2021 21:17

Успіх написав: А тепер по поличках А тепер по поличках

Успіх написав: Успіх - реальний УСПІХ! Успіх - реальний УСПІХ!

Теперь подумайте, что было бы, если бы ваша жена не вышла за вас замуж, а продолжала бы жить с родителями в своей комнате, со своей зарплатой на косметику, питалась бы у тещи, ездила бы с любовником в Турцию. Нафиг ей нужны эти напряги? Готовить после работы вареники на четверых, крутить закрутки... Еще теще терпеть приймачка... Вы же в это время всего лишь зарабатывали совсем небольшие деньги и спину в Польше на фабрике не гнули.Меняйте ник на "Успих дуржини та ее батькив, а я так, хорошо поджинився". Называть СВОИМ успехом то, что ваша семья, живя в злыднях, позволяла вам копить на базовые потребности со своих небольших заработков, это тупо присвоить все заслуги себе.А то, что вы потом прикупили смарт под аренду вместо того, чтобы дать жене и детям нормально пожить, показывает ваше потребительское отношение к ним. Впрочем вы все равно не поймете. Нулевая эмпатия. Жаль вашу семью.