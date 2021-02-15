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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 21 кві, 2021 21:17
Успіх написав:
А тепер по поличках
Успіх написав:
Успіх - реальний УСПІХ!
Теперь подумайте, что было бы, если бы ваша жена не вышла за вас замуж, а продолжала бы жить с родителями в своей комнате, со своей зарплатой на косметику, питалась бы у тещи, ездила бы с любовником в Турцию. Нафиг ей нужны эти напряги? Готовить после работы вареники на четверых, крутить закрутки... Еще теще терпеть приймачка... Вы же в это время всего лишь зарабатывали совсем небольшие деньги и спину в Польше на фабрике не гнули.
Меняйте ник на "Успих дуржини та ее батькив, а я так, хорошо поджинився". Называть СВОИМ успехом то, что ваша семья, живя в злыднях, позволяла вам копить на базовые потребности со своих небольших заработков, это тупо присвоить все заслуги себе.
А то, что вы потом прикупили смарт под аренду вместо того, чтобы дать жене и детям нормально пожить, показывает ваше потребительское отношение к ним. Впрочем вы все равно не поймете. Нулевая эмпатия. Жаль вашу семью.
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Vlad442
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Додано: Сер 21 кві, 2021 21:24
Vlad442
Может просто Доллярчик преуменьшил свои доходы раза так в три, и на самом деле не сильно был аскетом, скирдуя "стовпчики", да и тёще может всю коммуналку по трешке за "закрутки з варениками" оплачивал?
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барабашов
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Додано: Сер 21 кві, 2021 22:40
Vlad442 написав:
Теперь подумайте, что было бы, если бы ваша жена не вышла за вас замуж, а продолжала бы жить с родителями в своей комнате, со своей зарплатой на косметику, питалась бы у тещи, ездила бы с любовником в Турцию. Нафиг ей нужны эти напряги? Готовить после работы вареники на четверых, крутить закрутки... Еще теще терпеть приймачка
Справді, для чого вона виходила заміж?(якщо "зальоту" не було, бо дитина наша народилась, майже, через рік, після розписки і весілля) ?
Vlad442 написав:
Вы же в это время всего лишь зарабатывали совсем небольшие деньги и спину в Польше на фабрике не гнули
Та нормально заробляв, +/- так, як і пізніше в своєму бізнесі (просто фізично більше працював)
А в Польщі на будові був 2р., ще за нанадцять років до знайомства з своєю дружиною)
Vlad442 написав:
Меняйте ник на "Успих дуржини та ее батькив, а я так, хорошо поджинився". Называть СВОИМ успехом то, что ваша семья, живя в злыднях, позволяла вам копить на базовые потребности со своих небольших заработков, это тупо присвоить все заслуги себе
А отут - взагалі я не розумію, коли це мені пред'являють?!
Які такі успіхи і завдячування її батькам, якщо сім'я її бідна!!!(вони ще бідніші, за моїх батьків! )
Vlad442 написав:
А то, что вы потом прикупили смарт под аренду вместо того, чтобы дать жене и детям нормально пожить, показывает ваше потребительское отношение к ним
Так ми стали краще жити/харчуватись ВСІ, а не тільки діти!(після того, як переселились в СВОЮ)
І на море б поїхали, якби не ковід!
А закордон відпочивати - сама жінка покищо не хоче, так як молодший син ще "мацьопик"(нехай підросте)
А в смарт, я інвестував НЕ самі останні кошти, а залишив ще "подушку безпеки"!
То ЩО САМЕ я не можу зрозуміти?
Що ВИВІВ свою дружину з ніщити???
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Успіх
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Додано: Сер 21 кві, 2021 22:43
Vlad442 написав: Успіх написав:
А тепер по поличках
Успіх написав:
Успіх - реальний УСПІХ!
Теперь подумайте, что было бы, если бы ваша жена не вышла за вас замуж, а продолжала бы жить с родителями в своей комнате, со своей зарплатой на косметику, питалась бы у тещи, ездила бы с любовником в Турцию. Нафиг ей нужны эти напряги? Готовить после работы вареники на четверых, крутить закрутки... Еще теще терпеть приймачка... Вы же в это время всего лишь зарабатывали совсем небольшие деньги и спину в Польше на фабрике не гнули.
Меняйте ник на "Успих дуржини та ее батькив, а я так, хорошо поджинився". Называть СВОИМ успехом то, что ваша семья, живя в злыднях, позволяла вам копить на базовые потребности со своих небольших заработков, это тупо присвоить все заслуги себе.
А то, что вы потом прикупили смарт под аренду вместо того, чтобы дать жене и детям нормально пожить, показывает ваше потребительское отношение к ним. Впрочем вы все равно не поймете. Нулевая эмпатия. Жаль вашу семью.
Зря вы так. Какая разница, это его семья, его родственники, если они все через все эти жертвы прошли, и смогли себе обеспечить пусть небольшой, но свой уголок, и семью сохранить - то молодцы. Большинство при куда лучших вводных не достигает вообще ничего, не прирастают активами, а только их просырают.
Чего вы так за его жену с тёщей переживаете, ну даже если помогали зятю, разве не для того вообще семья, чтобы помогать своим? Если жена при всех этих ограничениях и жертвах осталась с Долярчиком, то этой семье уже мало что страшно. В Турцию с Египтом ещё съездят, тоже мне достижение в жизни.
Я на самом деле восхищаюсь такими людьми. Не ноют и не скулят, как Франт, а чего-то добиваются своим трудом, пусть и с помощью - да какое в принципе доугим дело, помогали ему или нет, свои родители или жены или ещё кто, ну не у вас же он помощи просил в самом деле.
Флудерасит, Долярчик, правда, многовато. А так - молодец, и пусть и дальше у него все получится
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Faceless
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Додано: Сер 21 кві, 2021 23:12
Успіх написав:
А отут - взагалі я не розумію, коли це мені пред'являють?!
Успіх написав:
То ЩО САМЕ я не можу зрозуміти?
Що ВИВІВ свою дружину з ніщити???
Вы не вывели ее из нищеты. Вы оставили ее в нищете, хотя имели возможность дать семье нормально пожить. Вместо этого купили смарт под аренду. Не совсем достойно главы семьи.
Faceless написав:
Зря вы так.
До того момента как Доллярчик не купил квартиру под аренду, все было нормой. Потом начался маразм на фоне нарциссизма - держать семью в нищете, покупать под аренду, чтобы потом меньше работать, и называть это СВОИМ успехом.
В моем понимании забота мужчины о семье это обеспечить ей достойный уровень жизни, с чем он не справился. Хвалиться нечем. Инвестируя сотни тысяч гривен, считать успехом 4 пиццы в месяц (по одной в неделю на четверых) вместо одной на всех в год? Жесть.
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Vlad442
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Додано: Сер 21 кві, 2021 23:23
Vlad442 написав:
В моем понимании забота мужчины о семье это обеспечить ей достойный уровень жизни, с чем он не справился. Хвалиться нечем. Инвестируя сотни тысяч гривен, считать успехом 4 пиццы в месяц (по одной в неделю на четверых) вместо одной на всех в год? Жесть.
Иногда так случается, что у мужчины как мёдом помазан. Подберет такого на какой-нибудь помойке, отмоет и потом всю жизнь с него пыль сдувает. Только чтоб рядом был и никуда не смылся. И ничего другого ей от него не надо.
Типа, я с ним счастлива.
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Додано: Сер 21 кві, 2021 23:36
Чтобы была понятна моя позиция.
Когда я покупал свою первую квартиру под аренду, моя семья ни в чем не нуждалась. Мы жили в хорошей квартире с достаточным количеством комнат и со свежим современным ремонтом. В семье было две машины. У жены только из салона, у меня бу. Хоть раз в год, но ездили отдыхать за границу. У жены была норковая шуба, что тогда было не только лишь у каждого. На питании, естественно, не экономили.
Только выполнив этот минимум, начал откладывать/инвестировать в пенсионный фонд.
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Vlad442
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Додано: Сер 21 кві, 2021 23:38
Успіх написав:
Що ВИВІВ свою дружину з ніщити???
Куда и откуда Вы ее вывели? Я сейчас чет не поняла...
То есть жить в этой нищете на шару 7 с хреном лет, не платить ни за что - это нормально?
Вы так часто вспоминаете о том, откуда Вы свою жену вытащили, какой Вы молодец и т.д. и т.п. На тещиных-то харчах жить... Жене дайте почитать, че Вы тут ваяете. Вам даже ремонт тесть делал.
P.S. Успіх, блін
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Natt
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Додано: Сер 21 кві, 2021 23:45
Natt написав:
На тещиных-то харчах жить... Жене дайте почитать, че Вы тут ваяете. Вам даже ремонт тесть делал.
P.S. Успіх, блін
Так он же ж доцю осчастливил. Наверное статный и симпатичный. Самец, раз так им дорожат. И успешный раз Успіх. Гордость семьи. Вот старые и стараются, угождают зятьку.
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Libo
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