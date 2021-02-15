Додано: Сер 21 кві, 2021 22:43

Vlad442 написав: Успіх написав: А тепер по поличках А тепер по поличках

Успіх написав: Успіх - реальний УСПІХ! Успіх - реальний УСПІХ!

Теперь подумайте, что было бы, если бы ваша жена не вышла за вас замуж, а продолжала бы жить с родителями в своей комнате, со своей зарплатой на косметику, питалась бы у тещи, ездила бы с любовником в Турцию. Нафиг ей нужны эти напряги? Готовить после работы вареники на четверых, крутить закрутки... Еще теще терпеть приймачка... Вы же в это время всего лишь зарабатывали совсем небольшие деньги и спину в Польше на фабрике не гнули.

Меняйте ник на "Успих дуржини та ее батькив, а я так, хорошо поджинився". Называть СВОИМ успехом то, что ваша семья, живя в злыднях, позволяла вам копить на базовые потребности со своих небольших заработков, это тупо присвоить все заслуги себе.

А то, что вы потом прикупили смарт под аренду вместо того, чтобы дать жене и детям нормально пожить, показывает ваше потребительское отношение к ним. Впрочем вы все равно не поймете. Нулевая эмпатия. Жаль вашу семью. Теперь подумайте, что было бы, если бы ваша жена не вышла за вас замуж, а продолжала бы жить с родителями в своей комнате, со своей зарплатой на косметику, питалась бы у тещи, ездила бы с любовником в Турцию. Нафиг ей нужны эти напряги? Готовить после работы вареники на четверых, крутить закрутки... Еще теще терпеть приймачка... Вы же в это время всего лишь зарабатывали совсем небольшие деньги и спину в Польше на фабрике не гнули.Меняйте ник на "Успих дуржини та ее батькив, а я так, хорошо поджинився". Называть СВОИМ успехом то, что ваша семья, живя в злыднях, позволяла вам копить на базовые потребности со своих небольших заработков, это тупо присвоить все заслуги себе.А то, что вы потом прикупили смарт под аренду вместо того, чтобы дать жене и детям нормально пожить, показывает ваше потребительское отношение к ним. Впрочем вы все равно не поймете. Нулевая эмпатия. Жаль вашу семью.

Зря вы так. Какая разница, это его семья, его родственники, если они все через все эти жертвы прошли, и смогли себе обеспечить пусть небольшой, но свой уголок, и семью сохранить - то молодцы. Большинство при куда лучших вводных не достигает вообще ничего, не прирастают активами, а только их просырают.Чего вы так за его жену с тёщей переживаете, ну даже если помогали зятю, разве не для того вообще семья, чтобы помогать своим? Если жена при всех этих ограничениях и жертвах осталась с Долярчиком, то этой семье уже мало что страшно. В Турцию с Египтом ещё съездят, тоже мне достижение в жизни.Я на самом деле восхищаюсь такими людьми. Не ноют и не скулят, как Франт, а чего-то добиваются своим трудом, пусть и с помощью - да какое в принципе доугим дело, помогали ему или нет, свои родители или жены или ещё кто, ну не у вас же он помощи просил в самом деле.Флудерасит, Долярчик, правда, многовато. А так - молодец, и пусть и дальше у него все получится