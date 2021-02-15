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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2018201920202021
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 07:32

напишу альтернативну думку на захист Долярчика :) не заходить мені Успіх ну ніяк. І хоч я часто тролю львівського парубка, є речі, які виходять за межі дозволеного, що деякі собі дозволили вище!
Для хейтерів, без особистостей, то з приводу розприділення ролей в західноукраїнських сім"ях і родинних стосунках (батьки-діти) напишу наступне:
На Заході українському жінки 70-80-х років народження, а також усі попередні покоління жили і живуть думкою про сім"ю, дітей і родину, а не "хотєлками, чтоб цвєти всєгда даріл". Жінки також практично не заражені емансипацією і феміністичними ідеями, які є такими популярними у столиці і в Європі. І це КАТЕГОРИЧНО не означає, що вона повинна денно і нощно стояти коло мартен чи не розгинати спину коло тазіка з шкарпетками чоловіка. Просто сімейні устої на Західній Україні зовсім інші.
Жінка першочергово - не сусідка по квартирі з купою "ти мнє должєн, бо я красіва". Жінка - це справді берегиня сім"ї і родини. Так повелось і у тому є дійсно велика різниця.
Поняття Долярчика про достаток продиктоване аналогічними прагненнями першочергово ЗАБЕЗПЕЧИТИ сім"ю і двох дітей. А потім ще раз забезпечити для старшої дитини, а потім ще раз - для молодшого. Це називається пожертва особистим заради свого майбутнього у дітях. Навіть якщо це змушує забирати частину доходу у тієї ж сім"ї. Але це - ситуативно і залежить від стартових обставин.
Не усі мають/мали батьків у Києві, не усім впала спадщина, не усі виходять заміж/одружуються з розрахунку. Не усі розлучаються після першого року, бо "он/она до сватьби бил другой".
Розкажу одну історію для розуміння: років 10 тому познайомився випадково з киянкою, кава, ківти і т.п. І при наступній розмові по телефону вонО мене питає: а у тебя есть квартіра ? я прих***в - нема, кажу. А вонО мені - а у мєня єсть, дєлаю рємонт, у нас с тобой нічево нє получіцца, бо єслі ми развєдьомся, то прідьотса дєліть папалам.
Занавєс.
Такої дикості і розрахунку я ніде і ніколи не зустрічав.
А успішно розлученим, неуспішно неодруженим, затянутим на ситуативній розкоші по принципу "живу послєдній дєнь" нагадаю, що для того, щоб щось мати з нуля, чесною працею потрібно довго працювати і позбавляти себе деяких надлишків на моменті.
Саме тому я двома ногами і руками за Долярчиків у маленькій двушці на 4-х, Флаїв з кавалірками і підвалами, їх жінок, які розділяють а не "терплять" ці негаразди. І їм подібних.
МОЛОДЦІ. Продовжуйте і бережіть сім"ї.
stas_rst
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