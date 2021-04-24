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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 22 кві, 2021 07:32
напишу альтернативну думку на захист Долярчика
не заходить мені Успіх ну ніяк. І хоч я часто тролю львівського парубка, є речі, які виходять за межі дозволеного, що деякі собі дозволили вище!
Для хейтерів, без особистостей, то з приводу розприділення ролей в західноукраїнських сім"ях і родинних стосунках (батьки-діти) напишу наступне:
На Заході українському жінки 70-80-х років народження, а також усі попередні покоління жили і живуть думкою про сім"ю, дітей і родину, а не "хотєлками, чтоб цвєти всєгда даріл". Жінки також практично не заражені емансипацією і феміністичними ідеями, які є такими популярними у столиці і в Європі. І це КАТЕГОРИЧНО не означає, що вона повинна денно і нощно стояти коло мартен чи не розгинати спину коло тазіка з шкарпетками чоловіка. Просто сімейні устої на Західній Україні зовсім інші.
Жінка першочергово - не сусідка по квартирі з купою "ти мнє должєн, бо я красіва". Жінка - це справді берегиня сім"ї і родини. Так повелось і у тому є дійсно велика різниця.
Поняття Долярчика про достаток продиктоване аналогічними прагненнями першочергово ЗАБЕЗПЕЧИТИ сім"ю і двох дітей. А потім ще раз забезпечити для старшої дитини, а потім ще раз - для молодшого. Це називається пожертва особистим заради свого майбутнього у дітях. Навіть якщо це змушує забирати частину доходу у тієї ж сім"ї. Але це - ситуативно і залежить від стартових обставин.
Не усі мають/мали батьків у Києві, не усім впала спадщина, не усі виходять заміж/одружуються з розрахунку. Не усі розлучаються після першого року, бо "он/она до сватьби бил другой".
Розкажу одну історію для розуміння: років 10 тому познайомився випадково з киянкою, кава, ківти і т.п. І при наступній розмові по телефону вонО мене питає: а у тебя есть квартіра ? я прих***в - нема, кажу. А вонО мені - а у мєня єсть, дєлаю рємонт, у нас с тобой нічево нє получіцца, бо єслі ми развєдьомся, то прідьотса дєліть папалам.
Занавєс.
Такої дикості і розрахунку я ніде і ніколи не зустрічав.
А успішно розлученим, неуспішно неодруженим, затянутим на ситуативній розкоші по принципу "живу послєдній дєнь" нагадаю, що для того, щоб щось мати з нуля, чесною працею потрібно довго працювати і позбавляти себе деяких надлишків на моменті.
Саме тому я двома ногами і руками за Долярчиків у маленькій двушці на 4-х, Флаїв з кавалірками і підвалами, їх жінок, які розділяють а не "терплять" ці негаразди. І їм подібних.
МОЛОДЦІ. Продовжуйте і бережіть сім"ї.
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stas_rst
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Додано: Чет 22 кві, 2021 08:59
stas_rst написав:
напишу альтернативну думку на захист Долярчика
не заходить мені Успіх ну ніяк. І хоч я часто тролю львівського парубка, є речі, які виходять за межі дозволеного, що деякі собі дозволили вище!
Для хейтерів, без особистостей, то з приводу розприділення ролей в західноукраїнських сім"ях і родинних стосунках (батьки-діти) напишу наступне:
На Заході українському жінки 70-80-х років народження, а також усі попередні покоління жили і живуть думкою про сім"ю, дітей і родину, а не "хотєлками, чтоб цвєти всєгда даріл". Жінки також практично не заражені емансипацією і феміністичними ідеями, які є такими популярними у столиці і в Європі. І це КАТЕГОРИЧНО не означає, що вона повинна денно і нощно стояти коло мартен чи не розгинати спину коло тазіка з шкарпетками чоловіка. Просто сімейні устої на Західній Україні зовсім інші.
Жінка першочергово - не сусідка по квартирі з купою "ти мнє должєн, бо я красіва". Жінка - це справді берегиня сім"ї і родини. Так повелось і у тому є дійсно велика різниця.
Поняття Долярчика про достаток продиктоване аналогічними прагненнями першочергово ЗАБЕЗПЕЧИТИ сім"ю і двох дітей. А потім ще раз забезпечити для старшої дитини, а потім ще раз - для молодшого. Це називається пожертва особистим заради свого майбутнього у дітях. Навіть якщо це змушує забирати частину доходу у тієї ж сім"ї. Але це - ситуативно і залежить від стартових обставин.
Не усі мають/мали батьків у Києві, не усім впала спадщина, не усі виходять заміж/одружуються з розрахунку. Не усі розлучаються після першого року, бо "он/она до сватьби бил другой".
Розкажу одну історію для розуміння: років 10 тому познайомився випадково з киянкою, кава, ківти і т.п. І при наступній розмові по телефону вонО мене питає: а у тебя есть квартіра ? я прих***в - нема, кажу. А вонО мені - а у мєня єсть, дєлаю рємонт, у нас с тобой нічево нє получіцца, бо єслі ми развєдьомся, то прідьотса дєліть папалам.
Занавєс.
Такої дикості і розрахунку я ніде і ніколи не зустрічав.
А успішно розлученим, неуспішно неодруженим, затянутим на ситуативній розкоші по принципу "живу послєдній дєнь" нагадаю, що для того, щоб щось мати з нуля, чесною працею потрібно довго працювати і позбавляти себе деяких надлишків на моменті.
Саме тому я двома ногами і руками за Долярчиків у маленькій двушці на 4-х, Флаїв з кавалірками і підвалами, їх жінок, які розділяють а не "терплять" ці негаразди. І їм подібних.
МОЛОДЦІ. Продовжуйте і бережіть сім"ї.
Якщо квартира її до одружкння , то вона не підлягає поділу після одруження, так само як не підлягає поділу квартира отримана під час шлюбу в спадок.
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Додано: Чет 22 кві, 2021 09:07
Vlad442 написав:
Вы не вывели ее из нищеты. Вы оставили ее в нищете, хотя имели возможность дать семье нормально пожить
Ну як ви не розумієте!
Якщо б ми жили "на широку ногу", закордонні моря і все таке інше - то і далі жили б у її батьків, чи орендували б!
Vlad442 написав:
Вместо этого купили смарт под аренду. Не совсем достойно главы семьи
Як ви не розумієте!Купівля смарту - це прикриття тилу сім'ї!!!
Це ТВЕРДА подушка безпеки!
А що, було тримати в банках під смішні %, чи купити долярчиків?І ми стали жити КРАЩЕ! То чому я не мав купити смарт?
Vlad442 написав:
До того момента как Доллярчик не купил квартиру под аренду, все было нормой. Потом начался маразм на фоне нарциссизма - держать семью в нищете, покупать под аренду, чтобы потом меньше работать, и называть это СВОИМ успехом
Так отож, що я далі(як переселились) - НЕ ТРИМАЮ СІМ'Ю В НІЩИТІ!!!
Vlad442 написав:
В моем понимании забота мужчины о семье это обеспечить ей достойный уровень жизни, с чем он не справился. Хвалиться нечем. Инвестируя сотни тысяч гривен, считать успехом 4 пиццы в месяц (по одной в неделю на четверых) вместо одной на всех в год? Жесть
Так для того я і впахував, щоб з-часом(який настав тепер) забезпечити комфортний рівень життя своєї сім'ї!
Приклад на піці мав показати, що і решта речей ми тепер дозволяємо собі більше!
Наведу ще один приклад - жінка(рік тому, точно не пам'ятаю) попросила купити їй сумочку і каже, -"бажано 2(світленьку і темненьку) - по Вайберу скинеш мені фото, я виберу".
Їй сподобались 4 варіанти - то я купив ВСІ 4 СУМОЧКИ!!!
Vlad442 написав:
Чтобы была понятна моя позиция.
Когда я покупал свою первую квартиру под аренду, моя семья ни в чем не нуждалась. Мы жили в хорошей квартире с достаточным количеством комнат и со свежим современным ремонтом. В семье было две машины. У жены только из салона, у меня бу. Хоть раз в год, но ездили отдыхать за границу. У жены была норковая шуба, что тогда было не только лишь у каждого. На питании, естественно, не экономили.
Ну так ясно, що краще бути "здоровим і багатим і їсти тортики, замість хліба"
А я ще раз кажу, що ми з жінкою - обоє вихідці З БІДНИХ СІМЕЙ!!!
Вона(як і я) - жила в бідній сім'ї!
Natt написав:
Куда и откуда Вы ее вывели? Я сейчас чет не поняла..
(у них, навіть зараз, в ванній і туалеті - радянська плитка!Карл!!! )
Мої батьки, таки трошки заможніші за її батьків!(мій тато вже другий ремонт у себе зробив, після "радянщини")
Natt написав:
То есть жить в этой нищете на шару 7 с хреном лет, не платить ни за что - это нормально?
Вы так часто вспоминаете о том, откуда Вы свою жену вытащили, какой Вы молодец и т.д. и т.п. На тещиных-то харчах жить
Яка шара???(лише те, що моя сім'я ютилась на 9-12м2? ) - а ВСЕ решта - МИ ОПЛАЧУВАЛИ!!!!На комуналку, на їжу - ми скидались!!!
Наприклад, купуємо картоплю на зиму - так, з кожного носа по 100грн(наприклад), чи робимо закрутки з помідорів/огірків - теж, з кожного носа по 50грн(наприклад)
Наприклад, йде така-то сума на місяць на їжу - поділили на 7 чол. - з кожного носа по стільки-то!
Прийшла комуналь, наприклад 3500грн за все - розділили на 7 чол. - з кожного (і за дитину) по 500грн скинулись.
І т.д. - то яка халява???
Не тесть!
Natt написав:
Вам даже ремонт тесть делал.
Тесть тільки пару разів допоміг занести мішки з клеєм, плитку і меблі - от і вся його допомога!
А ремонт зробив я і МІЙ тато!!!
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Додано: Чет 22 кві, 2021 09:42
stas_rst написав:
Поняття Долярчика про достаток продиктоване аналогічними прагненнями першочергово ЗАБЕЗПЕЧИТИ сім"ю і двох дітей. А потім ще раз забезпечити для старшої дитини, а потім ще раз - для молодшого. Це називається пожертва особистим заради свого майбутнього у дітях.
Ну от, як з моєї голови списали!
Дякую))
stas_rst написав:
Не усі мають/мали батьків у Києві, не усім впала спадщина, не усі виходять заміж/одружуються з розрахунку. Не усі розлучаються після першого року, бо "он/она до сватьби бил другой".
Золоті слова!©
stas_rst написав:
Такої дикості і розрахунку я ніде і ніколи не зустрічав.
Нема слів!
Це дико і гидко!!!
stas_rst написав:
А успішно розлученим, неуспішно неодруженим, затянутим на ситуативній розкоші по принципу "живу послєдній дєнь" нагадаю, що для того, щоб щось мати з нуля, чесною працею потрібно довго працювати і позбавляти себе деяких надлишків на моменті
Знову золоті слова!
stas_rst написав:
МОЛОДЦІ. Продовжуйте і бережіть сім"ї.
Дякую.
Саме важче в цьому всьому, якраз зберегти сім'ю!
І тут, навіть, в моїй ситуації - то я міг швидше на це все плюнути і піти ... Бо жінці було легше - вона була в себе дома з своїми родичами. А, я - "в чужому серед чужих"
Але, ми перебороли всі перешкоди і вилізлли на першу вершину УСПІХУ!
Далі буде....
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Додано: Чет 22 кві, 2021 15:03
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Підтримую долярчика - молодець, правильно зробив!
Natt - є жінки для сім'ї, на все життя, живеш як одне ціле.
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Додано: Суб 24 кві, 2021 21:49
Успіх написав:
Так для того я і впахував, щоб з-часом(який настав тепер) забезпечити комфортний рівень життя своєї сім'ї!
Давайте разделим на до покупки сматра, и после. Раньше, может, это было правдой. Сейчас вранье.
У меня была аналогичная ситуация, когда старая квартира стала тесной (и это была совсем не однушка на 4-ых) и появились достаточные заработки чтобы накопить некоторую сумму.
Что сделал я - поменял старую квартиру на большую (добавил стоимость одной однушки) и сделал там ремонт (стоимость двух однушек). После этого семья жила в нормальных условиях.
Что делает Доллярчик. Продолжает ютиться в однушке и, вместо того чтобы вложить в недвижимость в виде докупить метров своей семье, он покупает гостинку под аренду. Зачем? Видя его темы и видео "работают арендаторы, а вы кайфуете", очевидно, чтобы было лучше не семье, а чтобы меньше работать.
Успіх написав:
Як ви не розумієте!
Купівля смарту - це прикриття тилу сім'ї!!!
Це ТВЕРДА подушка безпеки!
Подушка безопасности и тыл это ваша готовность работать ради семьи. Поехать в Польшу на фабрику работать, если базар обанкротится, а не лежать на печи и говорить "жена, я работаю, аренду жду".
Подушкой безопасности были бы и метры в вашей квартире. Всегда можно продать трешку и переехать обратно в однушку, но вы выбрали другой путь. Не потратить деньги на семью, свозить детей на нормальное море, не докупить комнат/метров для личного пользования, а держать семью в черном теле ради призрачного пассивного дохода.
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Vlad442
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Додано: Суб 24 кві, 2021 22:12
Vlad442 написав:
Продолжает ютиться в однушке и, вместо того чтобы вложить в недвижимость в виде докупить метров своей семье, он покупает гостинку под аренду. Зачем?
Так в тому то і справа, що нам КОМФОРТНО в 4-х на 53м2!!!
Вам було не комфортно - ви собі добавили метрів, нам комфортно - то навіщо добавляти м2???!
Кожному своє!(як і фламастери на смак;) )
Vlad442 написав:
Не потратить деньги на семью, свозить детей на нормальное море
Так тепер я трачу БІЛЬШЕ на сім'ю, ніж раніше!
І на море ми б точно поїхали в Туреччину, чи Єгипет - якщо б не ковід і НЕБАЖАННЯ дружини їхати(покищо) десь за кордон(поки ще не підросте молодший синочок)
Так що все, що не роблю - роблю, в першу чергу - для своєї сім'ї!!!
Якщо, старшому потрібно буде "перекантуватись" до весілля на смарт-квартирі - то чому б і ні?
А поки діти ще малі, то нехай смарт працює їм на "йогурти"
А може, я його ще продам через рік (якщо буде гарна на нього ціна) - це ж, в першу чергу - ФІНАНСОВИЙ ІНСТРУМЕНТ!
Так що не все так "плоско", як це бачите ви!
п.с.
Щойно запитав дружину про "ваш варіант"(розширення площі) - питаю, чи добре зробив, що взяв смарт, чи треба було натомість, продати нашу, а купити трьоху з ремонтом, наприклад, у сусідньому, чи нашому будинку?
- Ні, каже - те, що є окремий смарт - то так краще!
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Додано: Суб 24 кві, 2021 23:12
Успіх написав:
Так що все, що не роблю - роблю, в першу чергу - для своєї сім'ї!!!Якщо, старшому потрібно буде "перекантуватись" до весілля на смарт-квартирі - то чому б і ні?
А после свадьбы сразу в приймы и по отработанному отцом сценарию?
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