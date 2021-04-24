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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2019202020212022
Повідомлення Додано: Нед 25 кві, 2021 09:15

  Vlad442 написав:
  Успіх написав:Так для того я і впахував, щоб з-часом(який настав тепер) забезпечити комфортний рівень життя своєї сім'ї!

Давайте разделим на до покупки сматра, и после. Раньше, может, это было правдой. Сейчас вранье.
У меня была аналогичная ситуация, когда старая квартира стала тесной (и это была совсем не однушка на 4-ых) и появились достаточные заработки чтобы накопить некоторую сумму.
Что сделал я - поменял старую квартиру на большую (добавил стоимость одной однушки) и сделал там ремонт (стоимость двух однушек). После этого семья жила в нормальных условиях.
Что делает Доллярчик. Продолжает ютиться в однушке и, вместо того чтобы вложить в недвижимость в виде докупить метров своей семье, он покупает гостинку под аренду. Зачем? Видя его темы и видео "работают арендаторы, а вы кайфуете", очевидно, чтобы было лучше не семье, а чтобы меньше работать.
  Успіх написав:Як ви не розумієте!
Купівля смарту - це прикриття тилу сім'ї!!!
Це ТВЕРДА подушка безпеки!

Подушка безопасности и тыл это ваша готовность работать ради семьи. Поехать в Польшу на фабрику работать, если базар обанкротится, а не лежать на печи и говорить "жена, я работаю, аренду жду".
Подушкой безопасности были бы и метры в вашей квартире. Всегда можно продать трешку и переехать обратно в однушку, но вы выбрали другой путь. Не потратить деньги на семью, свозить детей на нормальное море, не докупить комнат/метров для личного пользования, а держать семью в черном теле ради призрачного пассивного дохода.

Теж вважаю, що треба було Доляреку купити для своєї сім'ї повноцінну 2к чи навіть 3к квартиру, а не 1к плюс смарт-конурку десь в Єпенях Львова. Тримати двох дітей в кімнатці 9 м2 і купляти йопані смарти 15-20 м2 для оренди - оце і є гнила сутність доляреків

На смарт-квартири, гостінки і т п. малометражні конурки - попит невеликий, насправді. Ну який орендар буде жити в будці площею 15-20м2??!
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  #<1 ... 2019202020212022
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