Vlad442 написав:
Давайте разделим на до покупки сматра, и после. Раньше, может, это было правдой. Сейчас вранье.
У меня была аналогичная ситуация, когда старая квартира стала тесной (и это была совсем не однушка на 4-ых) и появились достаточные заработки чтобы накопить некоторую сумму.
Что сделал я - поменял старую квартиру на большую (добавил стоимость одной однушки) и сделал там ремонт (стоимость двух однушек). После этого семья жила в нормальных условиях.
Что делает Доллярчик. Продолжает ютиться в однушке и, вместо того чтобы вложить в недвижимость в виде докупить метров своей семье, он покупает гостинку под аренду. Зачем? Видя его темы и видео "работают арендаторы, а вы кайфуете", очевидно, чтобы было лучше не семье, а чтобы меньше работать.
Подушка безопасности и тыл это ваша готовность работать ради семьи. Поехать в Польшу на фабрику работать, если базар обанкротится, а не лежать на печи и говорить "жена, я работаю, аренду жду".
Подушкой безопасности были бы и метры в вашей квартире. Всегда можно продать трешку и переехать обратно в однушку, но вы выбрали другой путь. Не потратить деньги на семью, свозить детей на нормальное море, не докупить комнат/метров для личного пользования, а держать семью в черном теле ради призрачного пассивного дохода.
Теж вважаю, що треба було Доляреку купити для своєї сім'ї повноцінну 2к чи навіть 3к квартиру, а не 1к плюс смарт-конурку десь в Єпенях Львова. Тримати двох дітей в кімнатці 9 м2 і купляти йопані смарти 15-20 м2 для оренди - оце і є гнила сутність доляреків
На смарт-квартири, гостінки і т п. малометражні конурки - попит невеликий, насправді. Ну який орендар буде жити в будці площею 15-20м2??!