Vlad442 написав:

Успіх написав: Так для того я і впахував, щоб з-часом(який настав тепер) забезпечити комфортний рівень життя своєї сім'ї! Так для того я і впахував, щоб з-часом(який настав тепер) забезпечити комфортний рівень життя своєї сім'ї!

Успіх написав: Як ви не розумієте!

Купівля смарту - це прикриття тилу сім'ї!!!

Це ТВЕРДА подушка безпеки! Як ви не розумієте!Купівля смарту - це прикриття тилу сім'ї!!!Це ТВЕРДА подушка безпеки!

Давайте разделим на до покупки сматра, и после. Раньше, может, это было правдой. Сейчас вранье.У меня была аналогичная ситуация, когда старая квартира стала тесной (и это была совсем не однушка на 4-ых) и появились достаточные заработки чтобы накопить некоторую сумму.Что сделал я - поменял старую квартиру на большую (добавил стоимость одной однушки) и сделал там ремонт (стоимость двух однушек). После этого семья жила в нормальных условиях.Что делает Доллярчик. Продолжает ютиться в однушке и, вместо того чтобы вложить в недвижимость в виде докупить метров своей семье, он покупает гостинку под аренду. Зачем? Видя его темы и видео "работают арендаторы, а вы кайфуете", очевидно, чтобы было лучше не семье, а чтобы меньше работать.Подушка безопасности и тыл это ваша готовность работать ради семьи. Поехать в Польшу на фабрику работать, если базар обанкротится, а не лежать на печи и говорить "жена, я работаю, аренду жду".Подушкой безопасности были бы и метры в вашей квартире. Всегда можно продать трешку и переехать обратно в однушку, но вы выбрали другой путь. Не потратить деньги на семью, свозить детей на нормальное море, не докупить комнат/метров для личного пользования, а держать семью в черном теле ради призрачного пассивного дохода.