Додано: Нед 25 кві, 2021 10:37

Успіх написав: Купівля смарту - це прикриття тилу сім'ї!!!

Це ТВЕРДА подушка безпеки!

А що, було тримати в банках під смішні %, чи купити долярчиків?



І ми стали жити КРАЩЕ! То чому я не мав купити смарт?

А що, було тримати в банках під смішні %, чи купити долярчиків?

Иначе говоря, покупка квартиры в данной ситуации - это создание иллюзии благополучия и успеха в своих глазах и глазах окружающих(в первую очередь)

Квартиры под аренду можно покупать только на лишние деньги.Это аксиома. Лишние - это которые не нужны в действующем бизнесе и которые не нужны для обеспечения нормальной жизни семьи.ИМХО,54 метра на четверых -это не тот случай, когда семье комфортно и все попытки обоснования этой ситуации как нормальной - не более, чем манипуляции.В этой ситуации покупать смарт под аренду это то же самое, что покупать последний айфон, при этом жрать крупу вареную без ничего. Или купить свежего Мерса в кредит, выплачивая его с зарплаты.. Влад пишет, что это сделано для облегчения своей участи кормильца, чтоб арендные платежи позволяли меньше работать. Не думаю. На западной Украине очень распространено то, что я написал в подчеркнутом предложении - показуха. Она и есть причиной