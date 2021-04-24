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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2019202020212022
Повідомлення Додано: Нед 25 кві, 2021 10:37

  Успіх написав:Купівля смарту - це прикриття тилу сім'ї!!!
Це ТВЕРДА подушка безпеки!
А що, було тримати в банках під смішні %, чи купити долярчиків?

І ми стали жити КРАЩЕ! То чому я не мав купити смарт?

Квартиры под аренду можно покупать только на лишние деньги.Это аксиома. Лишние - это которые не нужны в действующем бизнесе и которые не нужны для обеспечения нормальной жизни семьи.
ИМХО,54 метра на четверых -это не тот случай, когда семье комфортно и все попытки обоснования этой ситуации как нормальной - не более, чем манипуляции.
В этой ситуации покупать смарт под аренду это то же самое, что покупать последний айфон, при этом жрать крупу вареную без ничего. Или купить свежего Мерса в кредит, выплачивая его с зарплаты.
Иначе говоря, покупка квартиры в данной ситуации - это создание иллюзии благополучия и успеха в своих глазах и глазах окружающих(в первую очередь). Влад пишет, что это сделано для облегчения своей участи кормильца, чтоб арендные платежи позволяли меньше работать. Не думаю. На западной Украине очень распространено то, что я написал в подчеркнутом предложении - показуха. Она и есть причиной
Damien
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 кві, 2021 10:58

Нас ВСЕ влаштовує! А що, ви через таке комплексуєте?))

  Damien написав:Квартиры под аренду можно покупать только на лишние деньги.

Ну так і є! Куплено на "зайві" :)
Окремо маю "грошову подушку безпеки", а це ще додалась "бетонна подушка безпеки" :D - куплена на "зайві", так як на моря-океани маю, на їжу/одяг - теж!
Тай й працюю - заробляю, а не лежу дома на дивані.

п.с.
І ще раз кажу - нам КОМФОРТНО на 53м2!
К О М Ф О Р Т Н О!

Хтось себе без айфона не бачить/некомфортно себе почуває, а іншим - і ксіомі достатньо по самі вуха/досить комфортно.
Тож, кожному своє!© :D
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Повідомлення Додано: Нед 25 кві, 2021 11:22

  Успіх написав:
п.с.
І ще раз кажу - нам КОМФОРТНО на 53м2!
К О М Ф О Р Т Н О!


Ну да, вчетвером и комфортно.... И чем дальше, тем комфортней...
У меня есть школьный товарищ, лентяй редкий, работать вообще не хочет. Но и денег не тратит почти, даже если и бухает, то только за чужой счет. Флай с расходами $2/день нервно с в сторонке курит.
Он создал целую теорию, которая обосновывает крайнюю полезность употребления каш из разнообразных круп, макарон, капусты и, конечно же, вредность мяса, морепродуктов, заграничных овощей и фруктов.
Я не к тому, что ты якобы работать не хочешь, а к тому, что под свои тараканы можно убедить себя в чем угодно, в том числе и про удобство четверых на 54 метрах
Damien
 
Повідомлень: 276
З нами з: 28.04.20
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  #<1 ... 2019202020212022
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