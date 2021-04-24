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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 27 кві, 2021 07:10
Faceless написав:
Щодо Львова - знайомі знімають 1к в Сихові - новобудова з хорошим ремонтом, 6к грн. Як я розумію, Долярчикова "прелєсть" в локації +/- того ж рівня. Але от в ремонт доведеться вкинути в рази більше 5куо
Думаю, що така ціна - десь на краю Сихова.
А, взагалі, то всіх тутешніх помилка в тому, що всі мені закидають ТЕПЕРІШНІ ціни/ціни на моменті. А потрібно брати ціни до пандемії і ще чуть-чуть додавати на ріст інфляції!
Тому що, поки добудують смарт, поки зроблю ремонт - то вже про пандемію будуть просто згадувати, як про страшний сон!
Так що все буде добре, бо по іншому - і бути не може!
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Додано: Вів 27 кві, 2021 07:30
Успіх написав: Faceless написав:
Щодо Львова - знайомі знімають 1к в Сихові - новобудова з хорошим ремонтом, 6к грн. Як я розумію, Долярчикова "прелєсть" в локації +/- того ж рівня. Але от в ремонт доведеться вкинути в рази більше 5куо
Думаю, що така ціна - десь на краю Сихова.
А, взагалі, то всіх тутешніх помилка в тому, що всі мені закидають ТЕПЕРІШНІ ціни/ціни на моменті. А потрібно брати ціни до пандемії і ще чуть-чуть додавати на ріст інфляції!
Тому що, поки добудують смарт, поки зроблю ремонт - то вже про пандемію будуть просто згадувати, як про страшний сон! Так що все буде добре, бо по іншому - і бути не може!
... і раптом знизу постукали..
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ihorkyiv
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Додано: Вів 27 кві, 2021 07:39
ihorkyiv написав:
... і раптом знизу постукали..
...вам ваші сусіди
Востаннє редагувалось Успіх
в Вів 27 кві, 2021 07:49, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 27 кві, 2021 07:42
Faceless написав:
Щодо Львова - знайомі знімають 1к в Сихові - новобудова з хорошим ремонтом, 6к грн. Як я розумію, Долярчикова "прелєсть" в локації +/- того ж рівня. Але от в ремонт доведеться вкинути в рази більше 5куо
ні наш герой десь з під Львова, не знаючи міста купив смарт у курнику на 10 квартир/поверх біля під"їзно-роз"їзних шляхів у депо, ЛЕПІВ та виводів стічних вод у бандитсько-босяцькому районі, оточеному з усіх боків коліями, з виїздом звідти через міст або через вічно забиті 2 дороги.
Кузьма колись співав: "Дівка-Левандівка пахне поїздами, Мостами, переїздами і гострими словами"
Сихів у порівнянні з цією клоакою - рай на землі
Востаннє редагувалось jump
в Вів 27 кві, 2021 09:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 28 кві, 2021 08:23
Успіх написав: Faceless написав:
Щодо Львова - знайомі знімають 1к в Сихові - новобудова з хорошим ремонтом, 6к грн. Як я розумію, Долярчикова "прелєсть" в локації +/- того ж рівня. Але от в ремонт доведеться вкинути в рази більше 5куо
Думаю, що така ціна - десь на краю Сихова.
А, взагалі, то всіх тутешніх помилка в тому, що всі мені закидають ТЕПЕРІШНІ ціни/ціни на моменті. А потрібно брати ціни до пандемії і ще чуть-чуть додавати на ріст інфляції!
Тому що, поки добудують смарт, поки зроблю ремонт - то вже про пандемію будуть просто згадувати, як про страшний сон!
Так що все буде добре, бо по іншому - і бути не може!
Вы мало на свете живёте чтобы анализировать может быть хуже или нет. В 2000 я получал на руки 250$ и на эти деньги шикарно жил, теперь на 1000$ так не проживёшь, работы было навалом, мог себе позволить переехать в другой город, например в Одессу которая на тот момент мне нравилась, снять приличное жильё, ужинать каждый день в ресторане, не считать денег на заправку авто и другие мелочи типа мойки, всего что было не напряжно, а сейчас стоит ощутимые суммы - не перечислить, коммунальные, парковка и тд.
При этом я ещё собирал по 500 уе в месяц на свою квартиру. Уровень жизни с того момента очень сильно снизился. Чтобы жить за депозит надо несколько миллионов гривен, чтобы жить за ренту понадобится 3-4 квартиры. Ок ваш смарт будет сдаваться за 7 тыс, а буханка хлеба и литр молока будет стоить па40, коммуналка 3500. не задумывались как всё взаимосвязано?
Сейчас оформляю наследство и уже больше 3к заплатил нотариусу, и это не купля/продажа а жильё которое (после известных вам событий) принадлежит мне по закону, но за бумажку что оно мне принадлежит надо заплатить половину минималки!
У людей с ценами на услуги поехала крыша, перевезти холодильник из киева в ирпень (20 км) запросили 800 грн., за час работы Карл. Только роста благосостояния адекватного инфляции я не вижу и не откуда ему взяться, очень сомневаюсь в арендном бизнесе на ближайшие годы. В том же 2000 знакомый уехал заграницу сдал квартиру за коммунальные платежи.
Рост цен на падающем рынке означает что выживут не все бизнесы, а многие останутся без клиентов. Во время пандемии проели запасы, обороты у бизнесов упали. Значит будет расти безработица и тянуть вниз всю экономику. На ближайшие год-два просвета не вижу.
Поскольку ваш смарт 2 км от вокзала можно попробовать сдавать посуточно. Я когда снимал посуточно, искал варианты именно возле вокзала, чтобы не тратить время на заселение а после выселения не тратиться на такси.
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vitaliian
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Додано: Сер 28 кві, 2021 12:52
vitaliian написав: Успіх написав: Faceless написав:
Щодо Львова - знайомі знімають 1к в Сихові - новобудова з хорошим ремонтом, 6к грн. Як я розумію, Долярчикова "прелєсть" в локації +/- того ж рівня. Але от в ремонт доведеться вкинути в рази більше 5куо
Думаю, що така ціна - десь на краю Сихова.
А, взагалі, то всіх тутешніх помилка в тому, що всі мені закидають ТЕПЕРІШНІ ціни/ціни на моменті. А потрібно брати ціни до пандемії і ще чуть-чуть додавати на ріст інфляції!
Тому що, поки добудують смарт, поки зроблю ремонт - то вже про пандемію будуть просто згадувати, як про страшний сон!
Так що все буде добре, бо по іншому - і бути не може!
Вы мало на свете живёте чтобы анализировать может быть хуже или нет. В 2000 я получал на руки 250$ и на эти деньги шикарно жил, теперь на 1000$ так не проживёшь, работы было навалом, мог себе позволить переехать в другой город, например в Одессу которая на тот момент мне нравилась, снять приличное жильё, ужинать каждый день в ресторане, не считать денег на заправку авто и другие мелочи типа мойки, всего что было не напряжно, а сейчас стоит ощутимые суммы - не перечислить, коммунальные, парковка и тд.
При этом я ещё собирал по 500 уе в месяц на свою квартиру. Уровень жизни с того момента очень сильно снизился. Чтобы жить за депозит надо несколько миллионов гривен, чтобы жить за ренту понадобится 3-4 квартиры. Ок ваш смарт будет сдаваться за 7 тыс, а буханка хлеба и литр молока будет стоить па40, коммуналка 3500. не задумывались как всё взаимосвязано?
Сейчас оформляю наследство и уже больше 3к заплатил нотариусу, и это не купля/продажа а жильё которое (после известных вам событий) принадлежит мне по закону, но за бумажку что оно мне принадлежит надо заплатить половину минималки!
У людей с ценами на услуги поехала крыша, перевезти холодильник из киева в ирпень (20 км) запросили 800 грн., за час работы Карл. Только роста благосостояния адекватного инфляции я не вижу и не откуда ему взяться, очень сомневаюсь в арендном бизнесе на ближайшие годы. В том же 2000 знакомый уехал заграницу сдал квартиру за коммунальные платежи.
Рост цен на падающем рынке означает что выживут не все бизнесы, а многие останутся без клиентов. Во время пандемии проели запасы, обороты у бизнесов упали. Значит будет расти безработица и тянуть вниз всю экономику. На ближайшие год-два просвета не вижу.
Поскольку ваш смарт 2 км от вокзала можно попробовать сдавать посуточно. Я когда снимал посуточно, искал варианты именно возле вокзала, чтобы не тратить время на заселение а после выселения не тратиться на такси.
До смарта Долярчика никто с вокзала переться не будет, там , буквально пару шагов , бывший завод автопогрузчиков полностью застраивают +еше рядом гетто ,,Великобритания" имеется.
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Bolt
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