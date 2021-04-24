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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2031203220332034
Повідомлення Додано: Вів 27 кві, 2021 07:10

Ще раз кажу - нарізайие хліб, а я намажу позитивом!)))

  Faceless написав:Щодо Львова - знайомі знімають 1к в Сихові - новобудова з хорошим ремонтом, 6к грн. Як я розумію, Долярчикова "прелєсть" в локації +/- того ж рівня. Але от в ремонт доведеться вкинути в рази більше 5куо

Думаю, що така ціна - десь на краю Сихова.

А, взагалі, то всіх тутешніх помилка в тому, що всі мені закидають ТЕПЕРІШНІ ціни/ціни на моменті. А потрібно брати ціни до пандемії і ще чуть-чуть додавати на ріст інфляції! ;)
Тому що, поки добудують смарт, поки зроблю ремонт - то вже про пандемію будуть просто згадувати, як про страшний сон! :D

Так що все буде добре, бо по іншому - і бути не може! :D
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Повідомлення Додано: Вів 27 кві, 2021 07:30

  Успіх написав:
  Faceless написав:Щодо Львова - знайомі знімають 1к в Сихові - новобудова з хорошим ремонтом, 6к грн. Як я розумію, Долярчикова "прелєсть" в локації +/- того ж рівня. Але от в ремонт доведеться вкинути в рази більше 5куо

Думаю, що така ціна - десь на краю Сихова.

А, взагалі, то всіх тутешніх помилка в тому, що всі мені закидають ТЕПЕРІШНІ ціни/ціни на моменті. А потрібно брати ціни до пандемії і ще чуть-чуть додавати на ріст інфляції! ;)
Тому що, поки добудують смарт, поки зроблю ремонт - то вже про пандемію будуть просто згадувати, як про страшний сон! :D

Так що все буде добре, бо по іншому - і бути не може! :D

... і раптом знизу постукали..
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 кві, 2021 07:39

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  ihorkyiv написав:... і раптом знизу постукали..

...вам ваші сусіди :mrgreen:
Востаннє редагувалось Успіх в Вів 27 кві, 2021 07:49, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 27 кві, 2021 07:42

  Faceless написав:Щодо Львова - знайомі знімають 1к в Сихові - новобудова з хорошим ремонтом, 6к грн. Як я розумію, Долярчикова "прелєсть" в локації +/- того ж рівня. Але от в ремонт доведеться вкинути в рази більше 5куо


ні наш герой десь з під Львова, не знаючи міста купив смарт у курнику на 10 квартир/поверх біля під"їзно-роз"їзних шляхів у депо, ЛЕПІВ та виводів стічних вод у бандитсько-босяцькому районі, оточеному з усіх боків коліями, з виїздом звідти через міст або через вічно забиті 2 дороги.

Кузьма колись співав: "Дівка-Левандівка пахне поїздами, Мостами, переїздами і гострими словами" :lol:
Сихів у порівнянні з цією клоакою - рай на землі :lol:
Востаннє редагувалось jump в Вів 27 кві, 2021 09:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 08:23

  Успіх написав:
  Faceless написав:Щодо Львова - знайомі знімають 1к в Сихові - новобудова з хорошим ремонтом, 6к грн. Як я розумію, Долярчикова "прелєсть" в локації +/- того ж рівня. Але от в ремонт доведеться вкинути в рази більше 5куо

Думаю, що така ціна - десь на краю Сихова.

А, взагалі, то всіх тутешніх помилка в тому, що всі мені закидають ТЕПЕРІШНІ ціни/ціни на моменті. А потрібно брати ціни до пандемії і ще чуть-чуть додавати на ріст інфляції! ;)
Тому що, поки добудують смарт, поки зроблю ремонт - то вже про пандемію будуть просто згадувати, як про страшний сон! :D

Так що все буде добре, бо по іншому - і бути не може! :D

Вы мало на свете живёте чтобы анализировать может быть хуже или нет. В 2000 я получал на руки 250$ и на эти деньги шикарно жил, теперь на 1000$ так не проживёшь, работы было навалом, мог себе позволить переехать в другой город, например в Одессу которая на тот момент мне нравилась, снять приличное жильё, ужинать каждый день в ресторане, не считать денег на заправку авто и другие мелочи типа мойки, всего что было не напряжно, а сейчас стоит ощутимые суммы - не перечислить, коммунальные, парковка и тд.

При этом я ещё собирал по 500 уе в месяц на свою квартиру. Уровень жизни с того момента очень сильно снизился. Чтобы жить за депозит надо несколько миллионов гривен, чтобы жить за ренту понадобится 3-4 квартиры. Ок ваш смарт будет сдаваться за 7 тыс, а буханка хлеба и литр молока будет стоить па40, коммуналка 3500. не задумывались как всё взаимосвязано?

Сейчас оформляю наследство и уже больше 3к заплатил нотариусу, и это не купля/продажа а жильё которое (после известных вам событий) принадлежит мне по закону, но за бумажку что оно мне принадлежит надо заплатить половину минималки!

У людей с ценами на услуги поехала крыша, перевезти холодильник из киева в ирпень (20 км) запросили 800 грн., за час работы Карл. Только роста благосостояния адекватного инфляции я не вижу и не откуда ему взяться, очень сомневаюсь в арендном бизнесе на ближайшие годы. В том же 2000 знакомый уехал заграницу сдал квартиру за коммунальные платежи.

Рост цен на падающем рынке означает что выживут не все бизнесы, а многие останутся без клиентов. Во время пандемии проели запасы, обороты у бизнесов упали. Значит будет расти безработица и тянуть вниз всю экономику. На ближайшие год-два просвета не вижу.

Поскольку ваш смарт 2 км от вокзала можно попробовать сдавать посуточно. Я когда снимал посуточно, искал варианты именно возле вокзала, чтобы не тратить время на заселение а после выселения не тратиться на такси.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 12:52

  vitaliian написав:
  Успіх написав:
  Faceless написав:Щодо Львова - знайомі знімають 1к в Сихові - новобудова з хорошим ремонтом, 6к грн. Як я розумію, Долярчикова "прелєсть" в локації +/- того ж рівня. Але от в ремонт доведеться вкинути в рази більше 5куо

Думаю, що така ціна - десь на краю Сихова.

А, взагалі, то всіх тутешніх помилка в тому, що всі мені закидають ТЕПЕРІШНІ ціни/ціни на моменті. А потрібно брати ціни до пандемії і ще чуть-чуть додавати на ріст інфляції! ;)
Тому що, поки добудують смарт, поки зроблю ремонт - то вже про пандемію будуть просто згадувати, як про страшний сон! :D

Так що все буде добре, бо по іншому - і бути не може! :D

Вы мало на свете живёте чтобы анализировать может быть хуже или нет. В 2000 я получал на руки 250$ и на эти деньги шикарно жил, теперь на 1000$ так не проживёшь, работы было навалом, мог себе позволить переехать в другой город, например в Одессу которая на тот момент мне нравилась, снять приличное жильё, ужинать каждый день в ресторане, не считать денег на заправку авто и другие мелочи типа мойки, всего что было не напряжно, а сейчас стоит ощутимые суммы - не перечислить, коммунальные, парковка и тд.

При этом я ещё собирал по 500 уе в месяц на свою квартиру. Уровень жизни с того момента очень сильно снизился. Чтобы жить за депозит надо несколько миллионов гривен, чтобы жить за ренту понадобится 3-4 квартиры. Ок ваш смарт будет сдаваться за 7 тыс, а буханка хлеба и литр молока будет стоить па40, коммуналка 3500. не задумывались как всё взаимосвязано?

Сейчас оформляю наследство и уже больше 3к заплатил нотариусу, и это не купля/продажа а жильё которое (после известных вам событий) принадлежит мне по закону, но за бумажку что оно мне принадлежит надо заплатить половину минималки!

У людей с ценами на услуги поехала крыша, перевезти холодильник из киева в ирпень (20 км) запросили 800 грн., за час работы Карл. Только роста благосостояния адекватного инфляции я не вижу и не откуда ему взяться, очень сомневаюсь в арендном бизнесе на ближайшие годы. В том же 2000 знакомый уехал заграницу сдал квартиру за коммунальные платежи.

Рост цен на падающем рынке означает что выживут не все бизнесы, а многие останутся без клиентов. Во время пандемии проели запасы, обороты у бизнесов упали. Значит будет расти безработица и тянуть вниз всю экономику. На ближайшие год-два просвета не вижу.

Поскольку ваш смарт 2 км от вокзала можно попробовать сдавать посуточно. Я когда снимал посуточно, искал варианты именно возле вокзала, чтобы не тратить время на заселение а после выселения не тратиться на такси.

До смарта Долярчика никто с вокзала переться не будет, там , буквально пару шагов , бывший завод автопогрузчиков полностью застраивают +еше рядом гетто ,,Великобритания" имеется.
Bolt
 
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