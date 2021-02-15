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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2033203420352036>
Повідомлення Додано: П'ят 30 кві, 2021 19:24

  rjkz написав:
  airmax78 написав:Это же просто какой-то позир: https://www.booking.com/hotel/ua/chicag ... tosGallery

4000 грн. в сутки... Я бы там жил в МОПе, лучше, чем в этой квартире.


Ну,, и кого ВЫ хотели удивить? Все давно знают, что МОПы ВАШ фетиш и ВЫ бы жили в них. :lol:
Конкретно что не так с ЭТОЙ квартирой под СУТОЧНУЮ аренду?
Стулья ИЗО? Должны были быть всенепременно калигарис? И под каждого жильца новые.

Конкретно с этой - все не так. Тем более под посуточную аренду за такие деньги. Забудем про дом, но за такие деньги предполагается, что квартира должна быть похожа на номер в Редиссоне. А она похожа на номер в гостинице "Мир" или "Козацкий". Жлобы детектед.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 кві, 2021 23:29

  rjkz написав:....
Конкретно что не так с ЭТОЙ квартирой под СУТОЧНУЮ аренду?


Да Вы только гляньте на эти плинтуса и двери! Не иначе как селюки с ОЛХ все это лепили
Damien
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 тра, 2021 05:41

  airmax78 написав:
  rjkz написав:
  airmax78 написав:Это же просто какой-то позир: https://www.booking.com/hotel/ua/chicag ... tosGallery

4000 грн. в сутки... Я бы там жил в МОПе, лучше, чем в этой квартире.


Ну,, и кого ВЫ хотели удивить? Все давно знают, что МОПы ВАШ фетиш и ВЫ бы жили в них. :lol:
Конкретно что не так с ЭТОЙ квартирой под СУТОЧНУЮ аренду?
Стулья ИЗО? Должны были быть всенепременно калигарис? И под каждого жильца новые.

Конкретно с этой - все не так. Тем более под посуточную аренду за такие деньги. Забудем про дом, но за такие деньги предполагается, что квартира должна быть похожа на номер в Редиссоне. А она похожа на номер в гостинице "Мир" или "Козацкий". Жлобы детектед.


А ВЫ были конкретно в киевском Редиссон САС? мои бывшие клиенты.
Сказать, что что сногсшибаткльное? Отнюдь.
Я не понимаю - что ВЫ так нервничаете? Будет спрос - цена оправдана. Нет? Снизят цену. ВАМ не нравится? Не снимайте. К чему эти примеривания на свои эстетическме шаблоны?
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 01 тра, 2021 05:43

  Damien написав:
  rjkz написав:....
Конкретно что не так с ЭТОЙ квартирой под СУТОЧНУЮ аренду?


Да Вы только гляньте на эти плинтуса и двери! Не иначе как селюки с ОЛХ все это лепили


Их квартира, их деньги. Их право.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 01 тра, 2021 08:58

  rjkz написав:
  Damien написав:
  rjkz написав:....
Конкретно что не так с ЭТОЙ квартирой под СУТОЧНУЮ аренду?


Да Вы только гляньте на эти плинтуса и двери! Не иначе как селюки с ОЛХ все это лепили


Их квартира, их деньги. Их право.

Пожелтеет и отвалится.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 тра, 2021 09:32

  Damien написав:
  rjkz написав:....
Конкретно что не так с ЭТОЙ квартирой под СУТОЧНУЮ аренду?


Да Вы только гляньте на эти плинтуса и двери! Не иначе как селюки с ОЛХ все это лепили

Двери, точно как в моем жлобремонте 5кг за штуку ,с фурнитурой.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 тра, 2021 10:34

  airmax78 написав:Это же просто какой-то позир: https://www.booking.com/hotel/ua/chicag ... tosGallery

4000 грн. в сутки... Я бы там жил в МОПе, лучше, чем в этой квартире.

Стиль не выдержан.
Для полной гармонии нужна картина в видами Эйфелевой башни или Манхеттена.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 тра, 2021 11:14

  Bolt написав:
  Damien написав:
  rjkz написав:....
Конкретно что не так с ЭТОЙ квартирой под СУТОЧНУЮ аренду?


Да Вы только гляньте на эти плинтуса и двери! Не иначе как селюки с ОЛХ все это лепили

Двери, точно как в моем жлобремонте 5кг за штуку ,с фурнитурой.

Я ж пишу: какой-то позир. Как-будто бригада из ДБК4 или Оркады ошиблась адресом, но уж раз все завезли - то не увозить же все обратно на свалку.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 12:15

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

7000−7500 грн в месяц. По такой цене можно арендовать 1-комнатную квартиру со свежим ремонтом в спальном районе в доме старого жилого фонда. Около метро такая квартира будет стоить уже 9000−10 000 грн.
https://news.finance.ua/ru/news/-/491827/arenda-zhilya-v-kieve-prodolzhaet-dorozhat-kak-izmenilis-rastsenki
подарок на Паску лендлордам, хіхі
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 17:02

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Тут часто заходит разговор про рентабельность той или иной квартиры и, например, пану Успіху советуют продать его смарт, чтобы понять в плюсах он или нет. Как же правильно считать рентабельность? Нужно ли переоценивать недвижимость каждый год или считать от начальных вложений?
jokk
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