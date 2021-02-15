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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 30 кві, 2021 19:24
rjkz написав:
Ну,, и кого ВЫ хотели удивить? Все давно знают, что МОПы ВАШ фетиш и ВЫ бы жили в них.
Конкретно что не так с ЭТОЙ квартирой под СУТОЧНУЮ
аренду?
Стулья ИЗО? Должны были быть всенепременно калигарис? И под каждого жильца новые.
Конкретно с этой - все не так. Тем более под посуточную аренду за такие деньги. Забудем про дом, но за такие деньги предполагается, что квартира должна быть похожа на номер в Редиссоне. А она похожа на номер в гостинице "Мир" или "Козацкий". Жлобы детектед.
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airmax78
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Додано: П'ят 30 кві, 2021 23:29
rjkz написав:
....
Конкретно что не так с ЭТОЙ квартирой под СУТОЧНУЮ
аренду?
Да Вы только гляньте на эти плинтуса и двери! Не иначе как селюки с ОЛХ все это лепили
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Damien
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Додано: Суб 01 тра, 2021 05:41
airmax78 написав: rjkz написав:
Ну,, и кого ВЫ хотели удивить? Все давно знают, что МОПы ВАШ фетиш и ВЫ бы жили в них.
Конкретно что не так с ЭТОЙ квартирой под СУТОЧНУЮ
аренду?
Стулья ИЗО? Должны были быть всенепременно калигарис? И под каждого жильца новые.
Конкретно с этой - все не так. Тем более под посуточную аренду за такие деньги. Забудем про дом, но за такие деньги предполагается, что квартира должна быть похожа на номер в Редиссоне. А она похожа на номер в гостинице "Мир" или "Козацкий". Жлобы детектед.
А ВЫ были конкретно в киевском Редиссон САС? мои бывшие клиенты.
Сказать, что что сногсшибаткльное? Отнюдь.
Я не понимаю - что ВЫ так нервничаете? Будет спрос - цена оправдана. Нет? Снизят цену. ВАМ не нравится? Не снимайте. К чему эти примеривания на свои эстетическме шаблоны?
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rjkz
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Додано: Суб 01 тра, 2021 05:43
Damien написав: rjkz написав:
....
Конкретно что не так с ЭТОЙ квартирой под СУТОЧНУЮ
аренду?
Да Вы только гляньте на эти плинтуса и двери! Не иначе как селюки с ОЛХ все это лепили
Их квартира, их деньги. Их право.
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rjkz
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Додано: Суб 01 тра, 2021 08:58
rjkz написав: Damien написав: rjkz написав:
....
Конкретно что не так с ЭТОЙ квартирой под СУТОЧНУЮ
аренду?
Да Вы только гляньте на эти плинтуса и двери! Не иначе как селюки с ОЛХ все это лепили
Их квартира, их деньги. Их право.
Пожелтеет и отвалится.
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airmax78
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Додано: Суб 01 тра, 2021 09:32
Damien написав: rjkz написав:
....
Конкретно что не так с ЭТОЙ квартирой под СУТОЧНУЮ
аренду?
Да Вы только гляньте на эти плинтуса и двери! Не иначе как селюки с ОЛХ все это лепили
Двери, точно как в моем жлобремонте 5кг за штуку ,с фурнитурой.
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Bolt
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Додано: Суб 01 тра, 2021 10:34
Стиль не выдержан.
Для полной гармонии нужна картина в видами Эйфелевой башни или Манхеттена.
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Додано: Суб 01 тра, 2021 11:14
Bolt написав: Damien написав: rjkz написав:
....
Конкретно что не так с ЭТОЙ квартирой под СУТОЧНУЮ
аренду?
Да Вы только гляньте на эти плинтуса и двери! Не иначе как селюки с ОЛХ все это лепили
Двери, точно как в моем жлобремонте 5кг за штуку ,с фурнитурой.
Я ж пишу: какой-то позир. Как-будто бригада из ДБК4 или Оркады ошиблась адресом, но уж раз все завезли - то не увозить же все обратно на свалку.
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airmax78
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Додано: Нед 02 тра, 2021 12:15
7000−7500 грн в месяц. По такой цене можно арендовать 1-комнатную квартиру со свежим ремонтом в спальном районе в доме старого жилого фонда. Около метро такая квартира будет стоить уже 9000−10 000 грн.https://news.finance.ua/ru/news/-/491827/arenda-zhilya-v-kieve-prodolzhaet-dorozhat-kak-izmenilis-rastsenki
подарок на Паску лендлордам, хіхі
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Додано: Вів 04 тра, 2021 17:02
Тут часто заходит разговор про рентабельность той или иной квартиры и, например, пану Успіху советуют продать его смарт, чтобы понять в плюсах он или нет. Как же правильно считать рентабельность? Нужно ли переоценивать недвижимость каждый год или считать от начальных вложений?
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jokk
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