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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 04 тра, 2021 18:13
jokk написав:
Тут часто заходит разговор про рентабельность той или иной квартиры и, например, пану Успіху советуют продать его смарт, чтобы понять в плюсах он или нет. Как же правильно считать рентабельность? Нужно ли переоценивать недвижимость каждый год или считать от начальных вложений?
Від поточної ринкової ціни, щоб порівнювати із альтернативними варіантами.
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