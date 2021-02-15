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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2033203420352036
Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 18:13

  jokk написав:Тут часто заходит разговор про рентабельность той или иной квартиры и, например, пану Успіху советуют продать его смарт, чтобы понять в плюсах он или нет. Как же правильно считать рентабельность? Нужно ли переоценивать недвижимость каждый год или считать от начальных вложений?

Від поточної ринкової ціни, щоб порівнювати із альтернативними варіантами.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 20:33

Просто добре думаємо/рішуче діємо/і багатіємо!©

  jokk написав:Тут часто заходит разговор про рентабельность той или иной квартиры и, например, пану Успіху советуют продать его смарт, чтобы понять в плюсах он или нет. Как же правильно считать рентабельность? Нужно ли переоценивать недвижимость каждый год или считать от начальных вложений?

Наприклад, я рахую так:
- смарт куплений в грудні пА 450Кгрн(16Кдол)
- зараз, в іншій черзі цього ж ЖК, такий же смарт/на такій же стадії, як був тоді у грудні(залитий котлован) можна взяти вже пА 490Кгрн!!!

Тобто, навіть, якщо було тупо чекати до сьогодні в гривні на депо - то ніяке депо не наздогнало цього росту!!!

А так, як вже в моїй черзі вигнали 5 поверхів, то я ще й у непоганому, віртуальному :D плюсі! :wink:
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