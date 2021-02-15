Від поточної ринкової ціни, щоб порівнювати із альтернативними варіантами.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 04 тра, 2021 18:13
Від поточної ринкової ціни, щоб порівнювати із альтернативними варіантами.
Додано: Вів 04 тра, 2021 20:33
Просто добре думаємо/рішуче діємо/і багатіємо!©
Наприклад, я рахую так:
- смарт куплений в грудні пА 450Кгрн(16Кдол)
- зараз, в іншій черзі цього ж ЖК, такий же смарт/на такій же стадії, як був тоді у грудні(залитий котлован) можна взяти вже пА 490Кгрн!!!
Тобто, навіть, якщо було тупо чекати до сьогодні в гривні на депо - то ніяке депо не наздогнало цього росту!!!
А так, як вже в моїй черзі вигнали 5 поверхів, то я ще й у непоганому, віртуальному плюсі!
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