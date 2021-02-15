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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2034203520362037
Повідомлення Додано: П'ят 07 тра, 2021 19:15

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Прохожий написав:
  Faceless написав:Більше 300 дол на метр за ремонт не додають. Варто не забувати, що при оцінці враховується тільки нерухомість, техніку і меблі в розрахунок не беруть

ИМХО ошибочное мнение

Ну, я опираюсь на мнение оценщиков
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 07 тра, 2021 19:41

  Faceless написав:
Прохожий написав:
  Faceless написав:Більше 300 дол на метр за ремонт не додають. Варто не забувати, що при оцінці враховується тільки нерухомість, техніку і меблі в розрахунок не беруть

ИМХО ошибочное мнение

Ну, я опираюсь на мнение оценщиков

какое влияние "мнение оценщиков" оказывает на цену реальной сделки?
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 тра, 2021 21:06

  Прохожий написав:
  Faceless написав:Більше 300 дол на метр за ремонт не додають. Варто не забувати, що при оцінці враховується тільки нерухомість, техніку і меблі в розрахунок не беруть

ИМХО ошибочное мнение

Критикуючи - пропонуйТЕ!© :)
На вашу думку - скільки можна при продажу накинути "зверху" на м2 при "дизайнерському" ремонті і звичайному "євро"?(чи "під євро") :)
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Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 03:49

  Faceless написав:Більше 300 дол на метр за ремонт не додають. Варто не забувати, що при оцінці враховується тільки нерухомість, техніку і меблі в розрахунок не беруть, а "дизайнерські ідеї" в принципі не продаси.

Это да. Киевские реалии... В других странах все как раз иначе. У меня стоимость холодильника, стиральной машины и сушки включено в стоимость дома, ипотеки и, как результат, налоговую декларацию годовоую с property tax. То есть за холодильник и лаундри я плачу налог как за недвигу. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 10:13

  Успіх написав:
  Прохожий написав:
  Faceless написав:Більше 300 дол на метр за ремонт не додають. Варто не забувати, що при оцінці враховується тільки нерухомість, техніку і меблі в розрахунок не беруть

ИМХО ошибочное мнение

Критикуючи - пропонуйТЕ!© :)
На вашу думку - скільки можна при продажу накинути "зверху" на м2 при "дизайнерському" ремонті і звичайному "євро"?(чи "під євро") :)

скільки дадуть, стільки і накинеш, може бути в подарунок або в мінус ремонт.
дУмайТ&, Б@гат1йТе
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 10:43

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Прохожий написав:
  Faceless написав:
Прохожий написав:ИМХО ошибочное мнение

Ну, я опираюсь на мнение оценщиков

какое влияние "мнение оценщиков" оказывает на цену реальной сделки?
Подумал - тут вы правы. Оценщик влияет только на размер кредита при ипотеке и сумму налогов
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 10:56

  Faceless написав:
Прохожий написав:
  Faceless написав:Ну, я опираюсь на мнение оценщиков

какое влияние "мнение оценщиков" оказывает на цену реальной сделки?
Подумал - тут вы правы. Оценщик влияет только на размер кредита при ипотеке и сумму налогов

Оценщики мебель и технику не включают, потому что их можно демонтировать и вывезти из квартиры. Но если Вы квартиру покупаете, то все это конечно оценивается и стоит денег.
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Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 22:39

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Успіх написав:Мені ще таке цікаво - скільки накидають "зверху" при продажу з ремонтом?
От, наприклад, ремонт в однушці вийшов в 20К "під ключ".
То скільки можна накинути зверху при продажу з "дизайнерським" ремонтом і звичайним "євро"?
Ще +/-200дол на м2 з дизайнерським і -/+100дол/м2 на звичайному?
Приблизно вгадав, чи помиляюсь?

Хто підкаже?

Смотря с чем сравнивать ремонт - с состоянием "после строителей" или с "жилым состоянием". И учитывать локацию квартиры. Дорогие квартиры в хорошей локации лучше продавать без ремонта, там он ничего не будет стоить(ничего нельзя накинуть или почти ничего), независимо от вложенных средств. На простеньких квартирах можно заработать на ремонте, если он делается с умом(без привлечения дизайнеров, прорабов и строительных фирм, но с тщательным выбором материалов и наличием вкуса)
Damien
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 08:19

  Damien написав:Смотря с чем сравнивать ремонт - с состоянием "после строителей" или с "жилым состоянием". И учитывать локацию квартиры. Дорогие квартиры в хорошей локации лучше продавать без ремонта, там он ничего не будет стоить(ничего нельзя накинуть или почти ничего), независимо от вложенных средств. На простеньких квартирах можно заработать на ремонте, если он делается с умом(без привлечения дизайнеров, прорабов и строительных фирм, но с тщательным выбором материалов и наличием вкуса)

Плохой (не модный) ремонт в дорогой квартире в хорошей локации будет иметь отрицательную стоимость. Лучше всё демонтировать и продать под ремонт.
А вот 3-4 комнатные в состоянии "под ремонт" в советском жилом фонде, отсекает 70-80% потенциальных покупателей. т.к. 70-80% покупателей в этом сегменте альтернативщики.
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  #<1 ... 2034203520362037
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