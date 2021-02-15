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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2035203620372038
Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 18:34

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость

  Vlad442 написав:закинул про ремонт не уточнив

А що уточнювати, якщо і так зрозуміло, що мова йде про мій смар)) яким я вже всім вуха прожужав?))
Отут:
https://riel.ua/project/riel-city
То що, в такому комплексі, в смарті 27м2 - вартує зробити, так би мовити - "холостяцький", простенький/невибагливий ремонт на продаж?
Чи продавати краще без ремонту?
Бо, якщо вирішу запускати під здачу в оренду, то таки прийдеться робити "холостяцький" ремонт :)
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Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 21:11

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Напишу проще. Когда человек спрашивает "могу ли я заработать тем, что буду печь беляши и продавать на вокзале", первый вопрос, который возникает, умете ли вы делать беляши?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 21:15

  Vlad442 написав:Напишу проще. Когда человек спрашивает "могу ли я заработать тем, что буду печь беляши и продавать на вокзале", первый вопрос, который возникает, умете ли вы делать беляши?

По такой логике самые успешные арендодатели будут из электриков - сантехников.
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Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 21:35

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Речь шла о продаже с ремонтом, не об аренде
Damien
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 22:11

Совершенно верно. Доллярчик хочет просто продать ремонт.

Хотя со временем профессиональный арендодатель приходит к тому, что ремонты это очень важная составляющая арендного бизнеса.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 22:48

  Vlad442 написав:Совершенно верно. Доллярчик хочет просто продать ремонт.

Хотя со временем профессиональный арендодатель приходит к тому, что ремонты это очень важная составляющая арендного бизнеса.

Очень важная составляющая выросла из банальной бедности, бабушатники не видевшие ремонтов полвека уже давят на психику и уважающий себя арендатор готов платить за новострой с ремонтом, цена которого может достигать стоимости самой квартиры. Но это пройдёт когда рынок аренды станет цивилизованней. В Польше есть кооперативы, платите некоторую стоимость (от 20 до 50%) и получаете в пользование квартиру, которую обустраиваете как хотите. Кто собирается там жить долго, делает качественный дорогой ремонт, кто любит менять местожительства ограничиваются дешёвой косметикой и картонной мебелью. А делать ремонт для арендатора - утопия, вы не угадаете с цветом обоев а они могут не заценить ваших дизайнерских решений, ремонт- лишнее поле для конфликта который не нужен никому.
vitaliian
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