Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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А що уточнювати, якщо і так зрозуміло, що мова йде про мій смар)) яким я вже всім вуха прожужав?)) Отут: https://riel.ua/project/riel-city То що, в такому комплексі, в смарті 27м2 - вартує зробити, так би мовити - "холостяцький", простенький/невибагливий ремонт на продаж? Чи продавати краще без ремонту? Бо, якщо вирішу запускати під здачу в оренду, то таки прийдеться робити "холостяцький" ремонт
Vlad442 написав:Совершенно верно. Доллярчик хочет просто продать ремонт.
Хотя со временем профессиональный арендодатель приходит к тому, что ремонты это очень важная составляющая арендного бизнеса.
Очень важная составляющая выросла из банальной бедности, бабушатники не видевшие ремонтов полвека уже давят на психику и уважающий себя арендатор готов платить за новострой с ремонтом, цена которого может достигать стоимости самой квартиры. Но это пройдёт когда рынок аренды станет цивилизованней. В Польше есть кооперативы, платите некоторую стоимость (от 20 до 50%) и получаете в пользование квартиру, которую обустраиваете как хотите. Кто собирается там жить долго, делает качественный дорогой ремонт, кто любит менять местожительства ограничиваются дешёвой косметикой и картонной мебелью. А делать ремонт для арендатора - утопия, вы не угадаете с цветом обоев а они могут не заценить ваших дизайнерских решений, ремонт- лишнее поле для конфликта который не нужен никому.