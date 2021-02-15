Додано: Пон 10 тра, 2021 10:09

farm написав: Сейчас очень сложно найти толковых мастеров. И с каждым годом их становиться всё меньше и меньше. Стоимость же стройматериалов растёт не взирая на доходы населения.

Добавим к этому отсутствие уверенности в работе из-за локдаунов и перманентных экономических кризисов.

Сомневаюсь, что в ближайшие 10 - 15 лет арендодатель захочет связываться с ремонтом. Сейчас очень сложно найти толковых мастеров. И с каждым годом их становиться всё меньше и меньше. Стоимость же стройматериалов растёт не взирая на доходы населения.Добавим к этому отсутствие уверенности в работе из-за локдаунов и перманентных экономических кризисов.Сомневаюсь, что в ближайшие 10 - 15 лет арендодатель захочет связываться с ремонтом.

Толковых мастеров полно и многие сидят без работы из-за "локдаунов и перманентных экономических кризисов". Раньше нужно было плиточника ждать месяцами, сейчас нет.Мало закзчиков, которые разбираются, у которых это не первый и не пятый ремонт, которые могут нормально взаимодействовать с мастерам - ставить задачу, оценивать качество.Посмотрите на производство. Там цепочка заказчик-менеджер-рабочий. Первый хочет результат и не вдается в детали. Последний тупо делает, что ему говорят. В ремонте заказчик хочет получить услугу и проектировщика, и прораба, и физическую работу в одном флаконе. Когда это не получается, говорит что мало толковых мастеров. Будивельник когда-то написал интересную вещь, что человек, у которого психика расположена думать не сможет выполнять монотонную физическую работу. Я согласен с этой идеей. Мало людей, которые будут продумывать все детали и потом еще штукатурить с утра до вечера.