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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2036203720382039
Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 00:11

Вспоминая полочку в твоем санузле, я бы посоветовал продавать без ремонта
Damien
 
Повідомлень: 284
З нами з: 28.04.20
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