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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 11 тра, 2021 00:11
Вспоминая полочку в твоем санузле, я бы посоветовал продавать без ремонта
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Damien
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Додано: Вів 11 тра, 2021 06:21
Успіх написав: Vlad442 написав:
Совершенно верно. Доллярчик хочет просто продать ремонт.
Хотя со временем профессиональный арендодатель приходит к тому, что ремонты это очень важная составляющая арендного бизнеса.
То правильно я вас розумію - як будуть мій смарт купляти інвестори(професійні, або початківці лендлорди), які захочуть зразу запустити його в оренду, то вони ОЦІНЯТЬ свій час і затрати на ремонт? І з радістю віддадуть перевагу купівлі смарта з ремонтом, ніж без?
Так, з великою радістю! Смарт з ремонтом - це мрія професійних флетлордів! Купити задорого, продати задешево!
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