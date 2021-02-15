Одесский бульвар аренда прыгает непадеццки про что уже писал тут.
Осенью была минималь 8500-9000 за смарт.
Март - 6800 минималь.
Сегодня - 8000.
Ждем что покажет осень.
Кто эти люди кто там все это снимает в 24 этажных домах возле автобана ?
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Додано: Чет 13 тра, 2021 07:55
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Одесский бульвар аренда прыгает непадеццки про что уже писал тут.
Осенью была минималь 8500-9000 за смарт.
Март - 6800 минималь.
Сегодня - 8000.
Ждем что покажет осень.
Кто эти люди кто там все это снимает в 24 этажных домах возле автобана ?
Додано: Чет 13 тра, 2021 20:15
Додано: Суб 15 тра, 2021 15:17
Я пару лет назад всерьез рассматривал покупку в Одесском бульваре. До сих пор считаю это хорошим вариантом, уникальное место - номинально область, но пешая доступность к метро(1,5км, конечно, но ничего), заезд и выезд на авто - отлично, ты сразу на одесской трассе(это плюс, а не минус!)
Додано: Суб 15 тра, 2021 17:46
почему не купили?
Додано: Нед 16 тра, 2021 00:08
Прохожий , не поверил в новую украинскую власть, испугался котлован покупать. Купил вместо него, как многие тут говорят, "бабушатник" с таким же расстоянием от метро, в другом месте, в Киеве, дороже. Теперь, видя, что ничего страшного не произошло, тот дом в Новоселках достроился, проезжаю мимо и постоянно думаю "правильно ли тогда сделал?"
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