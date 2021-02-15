RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2036203720382039
Повідомлення Додано: Чет 13 тра, 2021 07:55

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Одесский бульвар аренда прыгает непадеццки про что уже писал тут.
Осенью была минималь 8500-9000 за смарт.
Март - 6800 минималь.
Сегодня - 8000.
Ждем что покажет осень.
Кто эти люди кто там все это снимает в 24 этажных домах возле автобана ?
Хомякоид
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1212
З нами з: 19.09.14
Подякував: 1854 раз.
Подякували: 217 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 тра, 2021 20:15

  Успіх написав:
  Damien написав:Вспоминая полочку в твоем санузле, я бы посоветовал продавать без ремонта

Для себе - можна робити все, що завгодно!
А от під оренду, чи на продаж - тут вже треба "показати гарну картинку"! :mrgreen:

під себе краще не робити :D
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24652
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1240 раз.
Подякували: 1898 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 15 тра, 2021 15:17

  Хомякоид написав:Одесский бульвар аренда прыгает непадеццки про что уже писал тут.
Осенью была минималь 8500-9000 за смарт.
Март - 6800 минималь.
Сегодня - 8000.
Ждем что покажет осень.
Кто эти люди кто там все это снимает в 24 этажных домах возле автобана ?

Я пару лет назад всерьез рассматривал покупку в Одесском бульваре. До сих пор считаю это хорошим вариантом, уникальное место - номинально область, но пешая доступность к метро(1,5км, конечно, но ничего), заезд и выезд на авто - отлично, ты сразу на одесской трассе(это плюс, а не минус!)
Damien
 
Повідомлень: 300
З нами з: 28.04.20
Подякував: 197 раз.
Подякували: 197 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 15 тра, 2021 17:46

  Damien написав:
  Хомякоид написав:Одесский бульвар аренда прыгает непадеццки про что уже писал тут.
Осенью была минималь 8500-9000 за смарт.
Март - 6800 минималь.
Сегодня - 8000.
Ждем что покажет осень.
Кто эти люди кто там все это снимает в 24 этажных домах возле автобана ?

Я пару лет назад всерьез рассматривал покупку в Одесском бульваре. До сих пор считаю это хорошим вариантом, уникальное место - номинально область, но пешая доступность к метро(1,5км, конечно, но ничего), заезд и выезд на авто - отлично, ты сразу на одесской трассе(это плюс, а не минус!)

почему не купили?
Прохожий
 
Повідомлень: 12224
З нами з: 05.06.13
Подякував: 720 раз.
Подякували: 1341 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 00:08

Прохожий , не поверил в новую украинскую власть, испугался котлован покупать. Купил вместо него, как многие тут говорят, "бабушатник" с таким же расстоянием от метро, в другом месте, в Киеве, дороже. Теперь, видя, что ничего страшного не произошло, тот дом в Новоселках достроился, проезжаю мимо и постоянно думаю "правильно ли тогда сделал?"
Damien
 
Повідомлень: 300
З нами з: 28.04.20
Подякував: 197 раз.
Подякували: 197 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 18:51

мультілевеларенда

ідея мультілевеларенди (майже як МЛМ), для Успіха:
Київ:
- здаєм дві кавалірки біля ШРТ за 5К (еквіті 2х15Куе)
- сам в цоколь (еквіті 10куе)
- профіт 10К

- здаєм дві кавалірки біля ШРТ за 5К (еквіті 2х15Куе) і цоколь 3К (10куе)
- знімаєм на Антоновича 3к за 10К (еквіті 100куе),
- заселяєм в кожну кімнату по квартиранту за 4К, і сам в теж в кімнату.
профіт 11К.

- здаєм дві кавалірки біля ШРТ за 5К (еквіті 2х15Куе)
- знімаєм на Антоновича 3к за 10К (еквіті 100куе),
- заселяєм в кожну кімнату по квартиранту за 4К, а сам в цоколь (еквіті 10куе)
профіт 12К.

Львів:
- здаєм 1к і смарт
- знімаєм в Болта 3к (2 собі одну понаїху)
- профіт ХЗ.

з.і.
завтра Успіх з бані, тоді порахує львівські розклади
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24652
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1240 раз.
Подякували: 1898 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 19:59

  Damien написав:Прохожий , не поверил в новую украинскую власть, испугался котлован покупать. Купил вместо него, как многие тут говорят, "бабушатник" с таким же расстоянием от метро, в другом месте, в Киеве, дороже. Теперь, видя, что ничего страшного не произошло, тот дом в Новоселках достроился, проезжаю мимо и постоянно думаю "правильно ли тогда сделал?"

ИМХО это не тот дом чтобы жалеть)
Прохожий
 
Повідомлень: 12224
З нами з: 05.06.13
Подякував: 720 раз.
Подякували: 1341 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 09:29

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  flyman написав:знімаєм на Антоновича 3к за 10К (еквіті 100куе),
- заселяєм в кожну кімнату по квартиранту за 4К

Вот в этом суть всей идеи.
Зачем мелочиться, снимаем десять трешек по 10 тыс гривен, пересдаем по 12. 20 тыс профит на пустом месте и никаких вложений. А если снять 100 трешек?.. Хотя где найти столько идиотов, которые будут дарить свои деньги флаю?
Vlad442
 
Повідомлень: 8070
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1725 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 15:09

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость

  flyman написав:завтра Успіх з бані, тоді порахує львівські розклади

Що, скучаєш? )))

Якщо ти вивалив всі свої бетонопеніси(хоч я глибоко сумніваюсь на рахунок третього об'єкта) але нехай))

Так от, можеш порахувати і весь мій бетон))
- мою велику однуху, перероблену в "євро-трьошку) :) (яка є в суперлокації) можна здати, на моменті, за 14кгрн
- смарт, через 1,5р. можна буде здати ~ 7кгрн.

Тож, підключай сюди ще трьоху Болта(зняти гуртом/здати в роздріб) і рахуй профіти)))
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 427
З нами з: 18.03.21
Подякував: 11 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 17:03

  Успіх написав:- мою велику однуху, перероблену в "євро-трьошку) :) (яка є в суперлокації) можна здати, на моменті, за 14кгрн
- смарт, через 1,5р. можна буде здати ~ 7кгрн.

Тут нужно применить понижающий коэффициент k=2.3
Damien
 
Повідомлень: 300
З нами з: 28.04.20
Подякував: 197 раз.
Подякували: 197 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2036203720382039
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman і 8 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 7426, 7427, 7428
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
74276 10336811
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 тра, 2021 17:17
flyman
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 47, 48, 49
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
488 217428
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 бер, 2021 16:53
Ірина_
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 12, 13, 14
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
138 240482
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 лют, 2021 12:47
Investor_K

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.