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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2037203820392040
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 19:05

  Damien написав:
  Успіх написав:- мою велику однуху, перероблену в "євро-трьошку) :) (яка є в суперлокації) можна здати, на моменті, за 14кгрн
- смарт, через 1,5р. можна буде здати ~ 7кгрн.

Тут нужно применить понижающий коэффициент k=2.3

Чому?
Через перенасиченість ринку оренди?
- так, це мінус.
Але, рано, чи пізно закінчиться ковідокриза - а це однозначно + ! :D
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 19:07

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Успіх написав:
  flyman написав:завтра Успіх з бані, тоді порахує львівські розклади

Що, скучаєш? )))

Якщо ти вивалив всі свої бетонопеніси(хоч я глибоко сумніваюсь на рахунок третього об'єкта) але нехай))

Так от, можеш порахувати і весь мій бетон))
- мою велику однуху, перероблену в "євро-трьошку) :) (яка є в суперлокації) можна здати, на моменті, за 14кгрн
- смарт, через 1,5р. можна буде здати ~ 7кгрн.

Тож, підключай сюди ще трьоху Болта(зняти гуртом/здати в роздріб) і рахуй профіти)))
Що таке євро-трьошка, і до чого тут взагалі "євро"?
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 19:34

  Успіх написав:
  Damien написав:
  Успіх написав:- мою велику однуху, перероблену в "євро-трьошку) :) (яка є в суперлокації) можна здати, на моменті, за 14кгрн
- смарт, через 1,5р. можна буде здати ~ 7кгрн.

Тут нужно применить понижающий коэффициент k=2.3

Чому?

Насколько я понял, то смарт тут -https://lun.ua/uk/жк-ріел-сіті-львів
А если тут, то цена аренды смарта около 3тыс на сегодня(если бы ЖК был в эксплуатации)
Damien
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 20:20

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Faceless написав:Що таке євро-трьошка

Ну, є ж євродвушка, то чому не може бути євротрьошка? :D
От, наприклад, євродвушка(кидаю першу-попавшу)

А євротрьошка - це з великої однокімнатної, зроблено 2 повноцінні кімнати і третя - кухня-студія, в якій теж можна перекимарити на дивані :D
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 20:27

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость

  Damien написав:А если тут, то цена аренды смарта около 3тыс на сегодня(если бы ЖК был в эксплуатации)

А є аргументи щодо цієї ціни, чи так приснилось? :)

А, взагалі, то порівняти ціну зараз неможливо, так як там поблизу немає смартів у новобудовах!
Тож ціну, можна хіба що приміряти до повноцінних однух з новеньким ремонтом, що поблизу і ще додавати 1-2Кгрн за те, що смарт буде у НОВОМУ ЖК! :D
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 21:08

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Успіх написав:
  Faceless написав:Що таке євро-трьошка

Ну, є ж євродвушка, то чому не може бути євротрьошка? :D
От, наприклад, євродвушка(кидаю першу-попавшу)

А євротрьошка - це з великої однокімнатної, зроблено 2 повноцінні кімнати і третя - кухня-студія, в якій теж можна перекимарити на дивані :D
Аас на... Кхе, обдурили. Немає такого терміну, мало того, до "євро" воно не має ніякого відношення, як і "євроремонт"
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 21:41

  Успіх написав:
  Damien написав:А если тут, то цена аренды смарта около 3тыс на сегодня(если бы ЖК был в эксплуатации)

А є аргументи щодо цієї ціни, чи так приснилось? :)


Может я и поспешил назвать такую цену, будешь думать, что типа трешка у тебя в кармане, а как дойдет до реальной сдачи, то сдать не сможешь полгода :D
Шучу 8)
Место ужасное, сдать будет тяжело. Будет построено 8 общежитий на клочке земли, зажатом между железной дорогой, дачными участками и промзоной. Прямо каждый арендатор мечтает именно о таком. Да, ЖД вокзал вроде и недалеко, если арендатор - птица и может летать. А даже если и может, то кто целевая аудитория смарта? Приезжие туристы - точно нет. Проводники? Путевые обходчики?Дельтапланеристы(чтоб прямо с крыши и на вокзал)? Я даже представить не могу кому там по среднерыночной цене выгодно жить из-за такого уникального месторасположения. Только низкой ценой заманивать
В Киеве тоже хватает мест, которые вообще не окраина, даже и до центра недалеко(если смотреть на карту), но нафиг не нужны никому. Примеры - Оранж, Свитлопарк, пр-т Науки с прилегающими улицами
Damien
 
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