Додано: Вів 18 тра, 2021 21:41

Успіх написав: Damien написав: А если тут, то цена аренды смарта около 3тыс на сегодня(если бы ЖК был в эксплуатации) А если тут, то цена аренды смарта около 3тыс на сегодня(если бы ЖК был в эксплуатации)

А є аргументи щодо цієї ціни, чи так приснилось?



А є аргументи щодо цієї ціни, чи так приснилось?

Может я и поспешил назвать такую цену, будешь думать, что типа трешка у тебя в кармане, а как дойдет до реальной сдачи, то сдать не сможешь полгодаШучуМесто ужасное, сдать будет тяжело. Будет построено 8 общежитий на клочке земли, зажатом между железной дорогой, дачными участками и промзоной. Прямо каждый арендатор мечтает именно о таком. Да, ЖД вокзал вроде и недалеко, если арендатор - птица и может летать. А даже если и может, то кто целевая аудитория смарта? Приезжие туристы - точно нет. Проводники? Путевые обходчики?Дельтапланеристы(чтоб прямо с крыши и на вокзал)? Я даже представить не могу кому там по среднерыночной цене выгодно жить из-за такого уникального месторасположения. Только низкой ценой заманиватьВ Киеве тоже хватает мест, которые вообще не окраина, даже и до центра недалеко(если смотреть на карту), но нафиг не нужны никому. Примеры - Оранж, Свитлопарк, пр-т Науки с прилегающими улицами