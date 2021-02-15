Чому?
Через перенасиченість ринку оренди?
- так, це мінус.
Але, рано, чи пізно закінчиться ковідокриза - а це однозначно + !
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 18 тра, 2021 19:05
Чому?
Через перенасиченість ринку оренди?
- так, це мінус.
Але, рано, чи пізно закінчиться ковідокриза - а це однозначно + !
Додано: Вів 18 тра, 2021 19:07
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Що таке євро-трьошка, і до чого тут взагалі "євро"?
Додано: Вів 18 тра, 2021 19:34
Насколько я понял, то смарт тут -https://lun.ua/uk/жк-ріел-сіті-львів
А если тут, то цена аренды смарта около 3тыс на сегодня(если бы ЖК был в эксплуатации)
Додано: Вів 18 тра, 2021 20:20
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Додано: Вів 18 тра, 2021 20:27
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость
А є аргументи щодо цієї ціни, чи так приснилось?
А, взагалі, то порівняти ціну зараз неможливо, так як там поблизу немає смартів у новобудовах!
Тож ціну, можна хіба що приміряти до повноцінних однух з новеньким ремонтом, що поблизу і ще додавати 1-2Кгрн за те, що смарт буде у НОВОМУ ЖК!
Додано: Вів 18 тра, 2021 21:08
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Вас на... Кхе, обдурили. Немає такого терміну, мало того, до "євро" воно не має ніякого відношення, як і "євроремонт"
Додано: Вів 18 тра, 2021 21:41
Может я и поспешил назвать такую цену, будешь думать, что типа трешка у тебя в кармане, а как дойдет до реальной сдачи, то сдать не сможешь полгода
Шучу
Место ужасное, сдать будет тяжело. Будет построено 8 общежитий на клочке земли, зажатом между железной дорогой, дачными участками и промзоной. Прямо каждый арендатор мечтает именно о таком. Да, ЖД вокзал вроде и недалеко, если арендатор - птица и может летать. А даже если и может, то кто целевая аудитория смарта? Приезжие туристы - точно нет. Проводники? Путевые обходчики?Дельтапланеристы(чтоб прямо с крыши и на вокзал)? Я даже представить не могу кому там по среднерыночной цене выгодно жить из-за такого уникального месторасположения. Только низкой ценой заманивать
В Киеве тоже хватает мест, которые вообще не окраина, даже и до центра недалеко(если смотреть на карту), но нафиг не нужны никому. Примеры - Оранж, Свитлопарк, пр-т Науки с прилегающими улицами
Додано: Вів 18 тра, 2021 22:52
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Ну так не я його придумав))
- бачите, на ютубчику чорним по білому написано "євродвушка")))
Ну, так в народі кажуть, як і про "євроремонт")))
І які ціни на оренду однух в вище перелічених ЖК?
Додано: Вів 18 тра, 2021 23:42
Ну какой смысл сравнивать цены похожих квартир в Киеве и Львове. Они разные.
И цели приезда в эти города людей тоже разные.
Ты еще с Парижем сравни цены
Додано: Сер 19 тра, 2021 08:18
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве/Л
Ха-ха))
Думаю (не підглядаючи на лун), що в Світлопарку здають за 7-8-9К найменшу однушку!
Помиляюсь?
Так от, і в місті Лева - немає цін на однухи в новому ЖК, які б здавали менше 5Кгрн/міс!
Якщо б, і десь щось подібне знайшли, то хіба що на самій окраїні іпенів Львова, чи Києва. І то, в новому ЖК - глибоко сумніваюсь, що буде десь менше 5К!
Тож про здачу за 3Кгрн/міс - це дуже жирне тролення!
ДумайТЕ!
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