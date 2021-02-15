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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 19 тра, 2021 11:36
Успіх я б на твоєму місці продав зараз на локальному рості по переуступці до осені, а навесні перевклався у більш ліквідний актив. Це якщо для себе не плануєш розширення з "євротрьошки".
А, зважаючи на вік дітей, їм у перспективі візьмеш більш кращу локацію.
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stas_rst
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Додано: Сер 19 тра, 2021 11:53
Ну так что нынче окупаемось недвиги под аренду 15-20 лет в сталице?)) как по мне то гривнедепо и то получше будет) ведь при девальвации гривны одинаково пострадают и недвижники и депозитчики
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sivolkin2020
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Додано: Сер 19 тра, 2021 11:55
sivolkin2020 написав:Ну так что нынче окупаемось недвиги под аренду 15-20 лет в сталице?)) как по мне то гривнедепо и то получше будет) ведь при девальвации гривны одинаково пострадают и недвижники и депозитчики
Пострадают, но неодинаково. Я уже не говорю, что для эквивалента стоимости однушки надо больше 10 банков по фонду рассовывать
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Faceless
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Додано: Сер 19 тра, 2021 11:57
"Как вы видите, в этом году госпредприятия, связанные с энергетикой, стали убыточными. В бюджете практически нет денег на выплату зеленым инвесторам. Потому, я думаю, эти выплаты переложат на плечи потребителей. Сегодня стоимость электроэнергии 1,68 грн за кВт*час. А по данным Минэнерго реальная стоимость колеблется от 2,5 до 4 грн за кВт*час. Потому сегодня будут искать способы, как поднять стоимость до нужного уровня. Возможно, будет введена градация цен в зависимости от потребления: до 500 кВт, более 500 кВт, более 1000 кВт. Или даже градация по регионам, ведь в каждом регионе стоимость электроэнергии разная", – говорит Попенко.
Тариф на электроэнергию состоит из: стоимости самого тока, тарифа на передачу сетями "Укрэнерго", тарифа на распределение низковольтными сетями, тарифа на поставку и налоги. Действующая цена в 1,68 грн не покрывает реальные расходы, только за транспортировку приходится отдавать 1,51 грн.
Сейчас цена должна составлять:
2,6-2,96 грн за кВт*час в Киеве и Днепропетровской области;
3,7-4 грн за кВт*час в Ивано-Франковской и Луганской областях.
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sivolkin2020
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Додано: Сер 19 тра, 2021 12:01
Успіх написав: Damien написав:
какой смысл сравнивать
Ха-ха))
Думаю (не підглядаючи на лун), що в Світлопарку здають за 7-8-9К найменшу однушку!
Помиляюсь?
Так от, і в місті Лева - немає цін на однухи в новому ЖК, які б здавали менше 5Кгрн
/міс!
Якщо б, і десь щось подібне знайшли, то хіба що на самій окраїні іпенів Львова, чи Києва. І то, в новому ЖК - глибоко сумніваюсь, що буде десь менше 5К!
Тож про здачу за 3Кгрн/міс - це дуже жирне тролення!
ДумайТЕ!
Правильно, главное - верить
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Damien
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Додано: Сер 19 тра, 2021 12:06
НАК на имеющиеся резервные средства в размере 57 млрд грн, выкупит ОВГЗ, чем пополнит госбюджет. Действующее правление на такой шаг не согласится, поскольку резервные средства НАК обычно держит не для поддержки бюджета, а для закупки газа на отопительный период. ДУМАЙ-ТЕ!!! это к слову о судьбе гривны на осень-зима и состоянии бюджета)
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sivolkin2020
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