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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2039204020412042
Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 14:22

  Успіх написав:
  Damien написав:Правильно, главное - верить

От тому і буде здаватись мій смарт за 7К+ :lol:

долярів, за одну добу!
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 15:13

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

БИТОК 30К))) налетайте)
sivolkin2020
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  #<1 ... 2039204020412042
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