долярів, за одну добу!
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 19 тра, 2021 14:22
Додано: Сер 19 тра, 2021 15:13
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
БИТОК 30К))) налетайте)
Зараз переглядають цей форум: akurt, ramzes4, Serg-ik, sivolkin2020 і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|