Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Damien написав:А знаешь как я нашел твой ЖК, не зная его названия, но зная застройщика? Зашел на страницу https://lun.ua/uk/ріел/львів, тыкнул мышкой в самый дешевый и в то же время непродаваемый и не ошибся! Про какие там профиты можно говорить, если даже в первых очередях все еще есть в наличии однушки? В "профитных" ЖК их нет уже во второй день начала продаж. Не хотят брать потому, что не понимают ничего?
Так все добре в цьому ЖК!
Успіх написав:✓ Навколо ЖК - садочки/школи! ✓ Початкова школа/садочок НА ТЕРИТОРІЇ ЖК! ✓ 500м до лісу! ✓ 300м до ГТ/ТР(транспортної розв'язки) ✓ 300м до АТБ! ✓ 10хв автівкою до Головного Вокзалу! ✓ 15хв автівкою до Аеропорту! ✓ 15хв автівкою до Центру міста! ✓ Модні МЗК! ✓ Електрозарядки для е-автівок! ✓ Наземні і підземні паркінги! ✓ Клас КОМФОРТ! ✓✓✓ Стільки плюшок і переваг, що навіть, не дуже хочеться продавати там свою курочку🐔 яка наступного року, почне нести золоті яйка!💰💸💸💸
Влад, ви як профі в орендному бізнесі, прокоментуйте - я тут правильно написав, чи ні? ))
Успіх написав:
Bolt написав:Наразі здав на рік, але вони кажуть, що ,можливо ,будуть продовжувати
Та вони казати можуть що завгодно! Головне - вуха не розвішувати
Але от я далі не розумію - навіщо було здавати на рік і знову попадати в "міжсезоння", а не здати на 1,3р.? Ленлорд же ГОЛОВНИЙ і диктує правила! А орендар, або приймає умови, або гуляє...
Успіх написав:З таким підходом, хлопаки - ви запорете цей бізнес в корінь! Для орендаря - лендлорд має бути на другому місці після Всевишнього! Ленлорд має диктувати правила і ніхто інший!
Бо, в іншому випадку, лендлорди можуть стати повіями, яких орендарі будуть любити у всі труднодоступні місця!
Тож подумайТЕ і не поріть дурниць!
Бо, з таким підходом, то ви з часом ще й самі доплачувати будете орендарю))
ДУМАЙ-ТЕ!!!
Успіх написав:
Bolt написав:Хоча думаю, що орендарі смартів, це не той контингент, що приймає ванни.
Я ж тут роками не просто так сиджу - а мотаю все на вус! Так от, професійні лендлорди, рекомендують ставити саме ванну. Так, як це розширить коло орендарів. Тому, що як буде душова, то ті орендарі, які інколи люблять поніжитись/попаритись у ванній - відпадуть автоматично!