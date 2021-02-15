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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2044204520462047
Повідомлення Додано: Пон 24 тра, 2021 17:00

  Успіх написав:
  flyman написав:
хіхі
2,5% ... 4% в рік
Успіху дивитися від А до Я, три рази.

Флай, я такі відео "їм на сніданок" :mrgreen: і то в перший тиждень їхнього виходу!

Так що не кидай мені "старі" відосики! 8)


то цей ти проштудіював і законспектував?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 25 тра, 2021 12:00

  Успіх написав:
Тому буду мовчати про "хитрощі для стяжки", бо в мене і в більшості випадків, забудовник здає об'єкти без стяжки!(і тут в мене теж є супер-ідея) :idea: :D

Тротуарную плитку ?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Вів 25 тра, 2021 12:13

  Vadim V написав:
  Успіх написав:
Тому буду мовчати про "хитрощі для стяжки", бо в мене і в більшості випадків, забудовник здає об'єкти без стяжки!(і тут в мене теж є супер-ідея) :idea: :D

Тротуарную плитку ?

Та ні, вже пан Болт спалив ідею вщент! :roll:
Цікаво, чи пан Болт робив в сестри ремонт для здачі, чи "для себе" - якщо для себе - то це жесть! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 25 тра, 2021 20:12

  Успіх написав:
  Vadim V написав:
  Успіх написав:
Тому буду мовчати про "хитрощі для стяжки", бо в мене і в більшості випадків, забудовник здає об'єкти без стяжки!(і тут в мене теж є супер-ідея) :idea: :D

Тротуарную плитку ?

Та ні, вже пан Болт спалив ідею вщент! :roll:
Цікаво, чи пан Болт робив в сестри ремонт для здачі, чи "для себе" - якщо для себе - то це жесть! :mrgreen:

Для себе.Але дали найгрубшу 7мм підстилку +14мм паркетну дошку.Получилось нормально.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 07:33

  flyman написав:
  Успіх написав:
  flyman написав:
хіхі
2,5% ... 4% в рік
Успіху дивитися від А до Я, три рази.

Флай, я такі відео "їм на сніданок" :mrgreen: і то в перший тиждень їхнього виходу!

Так що не кидай мені "старі" відосики! 8)


то цей ти проштудіював і законспектував?

Нема на них Кіосаки :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 07:35

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Bolt написав:Для себе.Але дали найгрубшу 7мм підстилку +14мм паркетну дошку.Получилось нормально

А плитку - просто ж на клей котли?
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 07:43

  Damien написав:А знаешь как я нашел твой ЖК, не зная его названия, но зная застройщика? Зашел на страницу https://lun.ua/uk/ріел/львів, тыкнул мышкой в самый дешевый и в то же время непродаваемый и не ошибся!
Про какие там профиты можно говорить, если даже в первых очередях все еще есть в наличии однушки? В "профитных" ЖК их нет уже во второй день начала продаж.
Не хотят брать потому, что не понимают ничего?


Так все добре в цьому ЖК!
  Успіх написав:✓ Навколо ЖК - садочки/школи!
✓ Початкова школа/садочок НА ТЕРИТОРІЇ ЖК!
✓ 500м до лісу!
✓ 300м до ГТ/ТР(транспортної розв'язки)
✓ 300м до АТБ!
✓ 10хв автівкою до Головного Вокзалу!
✓ 15хв автівкою до Аеропорту!
✓ 15хв автівкою до Центру міста!
✓ Модні МЗК!
✓ Електрозарядки для е-автівок!
✓ Наземні і підземні паркінги!
✓ Клас КОМФОРТ!
✓✓✓
Стільки плюшок і переваг, що навіть, не дуже хочеться продавати там свою курочку🐔 яка наступного року, почне нести золоті яйка!💰💸💸💸
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 07:58

В цьому бізнесі - виживе лише найсильніший!)))

  Vlad442 написав:ошибки по неопытности

Влад, ви як профі в орендному бізнесі, прокоментуйте - я тут правильно написав, чи ні? ))
  Успіх написав:
  Bolt написав:Наразі здав на рік, але вони кажуть, що ,можливо ,будуть продовжувати

Та вони казати можуть що завгодно!
Головне - вуха не розвішувати :mrgreen:

Але от я далі не розумію - навіщо було здавати на рік і знову попадати в "міжсезоння", а не здати на 1,3р.?
Ленлорд же ГОЛОВНИЙ і диктує правила!
А орендар, або приймає умови, або гуляє...

  Успіх написав:З таким підходом, хлопаки - ви запорете цей бізнес в корінь!
Для орендаря - лендлорд має бути на другому місці після Всевишнього! :lol:
Ленлорд має диктувати правила і ніхто інший!

Бо, в іншому випадку, лендлорди можуть стати повіями, яких орендарі будуть любити у всі труднодоступні місця! :mrgreen:

Тож подумайТЕ і не поріть дурниць!

Бо, з таким підходом, то ви з часом ще й самі доплачувати будете орендарю))

ДУМАЙ-ТЕ!!!

  Успіх написав:
  Bolt написав:Хоча думаю, що орендарі смартів, це не той контингент, що приймає ванни.

Я ж тут роками не просто так сиджу - а мотаю все на вус! :D
Так от, професійні лендлорди, рекомендують ставити саме ванну. Так, як це розширить коло орендарів.
Тому, що як буде душова, то ті орендарі, які інколи люблять поніжитись/попаритись у ванній - відпадуть автоматично!
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 09:51

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Лендлорд не главный. Если возникает зависимость, как в случае сдачи по заниженной цене, это плохо.
Аренда это бизнес в сфере услуг, где арендатор и арендодатель партнёры.

Ванна или душевая? Если есть место, лучше ванну, но идти на жертвы и запихивать её в микросанузел не стоит. В гостинках чаще ставят кабинку.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 09:54

  Успіх написав:✓ 300м до АТБ!

это много ! должно быть 50м максимум! и 1й этаж с отдельным входом!
vitaliian
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  #<1 ... 2044204520462047
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