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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2046204720482049
Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 22:26

ihorkyiv , да, это практически правда. Смарт можно сдавать там, где рядом много работы и не очень много конкурентов в виде нормальных квартир.ЕСЛИ ХОТЯ БЫ ОДНО УСЛОВИЕ НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ, ТО ЗАТЕЯ ОБРЕЧЕНА НА ПРОВАЛ. Ну сдаст Долярчик за 3-3,5 тыс и что? Арендатор видит что за 6 можно снять двушку, а за 7-8 трешку. Он сбежит через сколько?
Damien
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 07:30

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Принзаю, что гостинка, хоть у меня нет ни одной, это очень востребованный формат аренды, если она реализована по-человечески.
Подавляющее большинство арендаторов (что однушек, что двушек) одинокие молодые люди. Они мало готовят, мало бывают дома, у них не много вещей, они проще относятся к шуму. Есть, конечно, и люди у которых все забито вещами и посудой, но это исключение.
Для одиночки однушка излишняя. Попить кофе это идти на кухню вместо того чтобы протянуть руку. Лишняя оплата коммунальных.
Часто гостинка со свежим ремонтом сдается дороже, чем однушка рядом с подуставшим. Люди хотят жить красиво, а лишняя площадь одному просто не нужна.
  ihorkyiv написав:В условиях локдаунов и удаленной работы квартира становится не просто местом для ночлега, а еще и «офисом», и местом для посиделок с друзьями. Да и вообще, пережив очередной локдаун в «клетушке», мало кто соглашается повторить этот опыт.

В однушке сидеть в локдаун не намного веселей. Если человек в локдаун сидел дома, он мог с таким же успехом поехать на малую родину. Локдаун может спровоцировал миграцию семей из однушек в двушки (гостинки они и так не снимали), но вряд ли миграцию одиночек из гостинок в однушки.
Vlad442
 
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  #<1 ... 2046204720482049
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