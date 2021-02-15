Додано: Чет 27 тра, 2021 07:30

ihorkyiv написав: В условиях локдаунов и удаленной работы квартира становится не просто местом для ночлега, а еще и «офисом», и местом для посиделок с друзьями. Да и вообще, пережив очередной локдаун в «клетушке», мало кто соглашается повторить этот опыт. В условиях локдаунов и удаленной работы квартира становится не просто местом для ночлега, а еще и «офисом», и местом для посиделок с друзьями. Да и вообще, пережив очередной локдаун в «клетушке», мало кто соглашается повторить этот опыт.

Принзаю, что гостинка, хоть у меня нет ни одной, это очень востребованный формат аренды, если она реализована по-человечески.Подавляющее большинство арендаторов (что однушек, что двушек) одинокие молодые люди. Они мало готовят, мало бывают дома, у них не много вещей, они проще относятся к шуму. Есть, конечно, и люди у которых все забито вещами и посудой, но это исключение.Для одиночки однушка излишняя. Попить кофе это идти на кухню вместо того чтобы протянуть руку. Лишняя оплата коммунальных.Часто гостинка со свежим ремонтом сдается дороже, чем однушка рядом с подуставшим. Люди хотят жить красиво, а лишняя площадь одному просто не нужна.В однушке сидеть в локдаун не намного веселей. Если человек в локдаун сидел дома, он мог с таким же успехом поехать на малую родину. Локдаун может спровоцировал миграцию семей из однушек в двушки (гостинки они и так не снимали), но вряд ли миграцию одиночек из гостинок в однушки.