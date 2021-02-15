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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 26 тра, 2021 22:26
ihorkyiv , да, это практически правда. Смарт можно сдавать там, где рядом много работы и не очень много конкурентов в виде нормальных квартир.ЕСЛИ ХОТЯ БЫ ОДНО УСЛОВИЕ НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ, ТО ЗАТЕЯ ОБРЕЧЕНА НА ПРОВАЛ. Ну сдаст Долярчик за 3-3,5 тыс и что? Арендатор видит что за 6 можно снять двушку, а за 7-8 трешку. Он сбежит через сколько?
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Damien
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Додано: Чет 27 тра, 2021 07:30
Принзаю, что гостинка, хоть у меня нет ни одной, это очень востребованный формат аренды, если она реализована по-человечески.
Подавляющее большинство арендаторов (что однушек, что двушек) одинокие молодые люди. Они мало готовят, мало бывают дома, у них не много вещей, они проще относятся к шуму. Есть, конечно, и люди у которых все забито вещами и посудой, но это исключение.
Для одиночки однушка излишняя. Попить кофе это идти на кухню вместо того чтобы протянуть руку. Лишняя оплата коммунальных.
Часто гостинка со свежим ремонтом сдается дороже, чем однушка рядом с подуставшим. Люди хотят жить красиво, а лишняя площадь одному просто не нужна.
ihorkyiv написав:
В условиях локдаунов и удаленной работы квартира становится не просто местом для ночлега, а еще и «офисом», и местом для посиделок с друзьями. Да и вообще, пережив очередной локдаун в «клетушке», мало кто соглашается повторить этот опыт.
В однушке сидеть в локдаун не намного веселей. Если человек в локдаун сидел дома, он мог с таким же успехом поехать на малую родину. Локдаун может спровоцировал миграцию семей из однушек в двушки (гостинки они и так не снимали), но вряд ли миграцию одиночек из гостинок в однушки.
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Vlad442
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Додано: Чет 27 тра, 2021 14:39
Vlad442 написав:
Принзаю, что гостинка, хоть у меня нет ни одной, это очень востребованный формат аренды, если она реализована по-человечески.
Подавляющее большинство арендаторов (что однушек, что двушек) одинокие молодые люди. Они мало готовят, мало бывают дома, у них не много вещей, они проще относятся к шуму. Есть, конечно, и люди у которых все забито вещами и посудой, но это исключение.
Для одиночки однушка излишняя. Попить кофе это идти на кухню вместо того чтобы протянуть руку. Лишняя оплата коммунальных.
Часто гостинка со свежим ремонтом сдается дороже, чем однушка рядом с подуставшим. Люди хотят жить красиво, а лишняя площадь одному просто не нужна.
ihorkyiv написав:
В условиях локдаунов и удаленной работы квартира становится не просто местом для ночлега, а еще и «офисом», и местом для посиделок с друзьями. Да и вообще, пережив очередной локдаун в «клетушке», мало кто соглашается повторить этот опыт.
В однушке сидеть в локдаун не намного веселей. Если человек в локдаун сидел дома, он мог с таким же успехом поехать на малую родину. Локдаун может спровоцировал миграцию семей из однушек в двушки (гостинки они и так не снимали), но вряд ли миграцию одиночек из гостинок в однушки.
гостинка береться міленніалами по принципу: "маленька, але своя", тобто ліпше "самому, але окремо", чим в "общазі/комуналці (або з батьками), але разом".
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flyman
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Додано: Чет 27 тра, 2021 14:52
flyman написав:
гостинка береться міленніалами по принципу: "маленька, але своя", тобто ліпше "самому, але окремо", чим в "общазі/комуналці (або з батьками), але разом".
гостинка это безвыходная ситуация, надо разъехаться а денег на полноценную квартиру не хватает, или другой даунгрейт.
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vitaliian
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Додано: Чет 27 тра, 2021 15:21
vitaliian написав: flyman написав:
гостинка береться міленніалами по принципу: "маленька, але своя", тобто ліпше "самому, але окремо", чим в "общазі/комуналці (або з батьками), але разом".
гостинка это безвыходная ситуация, надо разъехаться а денег на полноценную квартиру не хватает, или другой даунгрейт.
Не бачу принципової різниці між гостинкою та 1к, чи ти як Успіх-Долярчик вважаєш, що на кухню можна поставити диван і тоді 1к стає як 2к, а якщо 2 вікна, то 1к можна переробити в 2к і поставити диван на кухні і тоді 1к відчувається як 3к?
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flyman
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Додано: Чет 27 тра, 2021 15:52
flyman написав:
Не бачу принципової різниці між гостинкою та 1к, чи ти як Успіх-Долярчик вважаєш, що на кухню можна поставити диван і тоді 1к стає як 2к, а якщо 2 вікна, то 1к можна переробити в 2к і поставити диван на кухні і тоді 1к відчувається як 3к
1к бывают 50-60м2, это в советских маломерках с комнатами 8-12м2 трёшку можно было впихнуть в 52м2 (я видел 4х комнатные такой площади). Наверное хорошо у каждого своя конура, а куда мебель ставить? стол шкаф кровать и уже буквально протискиваешься между ними. Пусть лучше 50м2 будет стандарт для однушки.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Чет 27 тра, 2021 15:56, всього редагувалось 1 раз.
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vitaliian
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Додано: Чет 27 тра, 2021 15:55
vitaliian написав: flyman написав:
Не бачу принципової різниці між гостинкою та 1к, чи ти як Успіх-Долярчик вважаєш, що на кухню можна поставити диван і тоді 1к стає як 2к, а якщо 2 вікна, то 1к можна переробити в 2к і поставити диван на кухні і тоді 1к відчувається як 3к
1к бывают 50-60м2
Бывают и 70
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Faceless
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