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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2047204820492050
Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 09:24

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  ihorkyiv написав:Тут саме "прилетіла" інфа для Успішного Долярчика: "...многие риелторы отметили снижение интереса самой многочисленной категории потенциальных арендаторов к совсем крохотным «смартам». В условиях локдаунов и удаленной работы квартира становится не просто местом для ночлега, а еще и «офисом», и местом для посиделок с друзьями. Да и вообще, пережив очередной локдаун в «клетушке», мало кто соглашается повторить этот опыт. И старается при первой же возможности переехать в квартиру побольше. Отсюда на рынке обозначился тренд увеличения интереса к полноценным однокомнатным квартирам, в которых человек имеет возможность обедать в кухне, а спать — в спальне. И мне кажется, что подобная тенденция будет прогрессировать: «смарты» останутся востребованными лишь у не самых платежеспособных арендаторов. Которые с ростом собственного благосостояния будут стараться улучшить свои жилищные условия, что для арендодателя означает постоянную текучку жильцов. Поэтому именно «смарты», в долгосрочной перспективе, на мой взгляд не самый лучший вариант такой инвестиции". https://gdevkievezhithorosho.com/2021/0 ... %b4%d1%83/ Не дякуйТЕ ))

Які недалекоглядні автори цього :wink:
Період ковідності - мине! ("І це минеться"©)
Це - раз, а по друге - є ціла купа ЦА, яких влаштовує мале приміщення по ДОСТУПНІЙ ціні, або просто не мають бажання викидати гроші на вітер і переплачувати за зайві М2!
А ЦА смартів - душе велика/широка:
- студенти
- молода сім'я без дітей
- молода сім'я з дитиною дошкільного віку, які хочуть жити окремо від батьків
- самотні вовчиці/вовки))
Коротше ВСІ, крім сімей з дітьми шкільного і старшого віку!

Так що - думайТЕ і читайте Влада442! ;)
  Vlad442 написав:Принзаю, что гостинка, хоть у меня нет ни одной, это очень востребованный формат аренды, если она реализована по-человечески.
Подавляющее большинство арендаторов (что однушек, что двушек) одинокие молодые люди. Они мало готовят, мало бывают дома, у них не много вещей, они проще относятся к шуму. Есть, конечно, и люди у которых все забито вещами и посудой, но это исключение.
Для одиночки однушка излишняя. Попить кофе это идти на кухню вместо того чтобы протянуть руку. Лишняя оплата коммунальных.
Часто гостинка со свежим ремонтом сдается дороже, чем однушка рядом с подуставшим. Люди хотят жить красиво, а лишняя площадь одному просто не нужна

Бінго! :D
  flyman написав:на кухню можна поставити диван і тоді 1к стає як 2к, а якщо 2 вікна, то 1к можна переробити в 2к і поставити диван на кухні і тоді 1к відчувається як 3к?

Саме так - особливо, коли вікна - панорамні і одне з яких має 3,2м в ширину, ще й розділене вертикально металевими балками на три частини!
І, якщо грамотно/розумно розділити(що було й оцінено при виборі квартири у ВП), то РЕАЛЬНО відчувається, як ТРИ-КІМНАТНА квартира!
Тому, що вийшло:
✓кімната від забудовника 12м2+ з панорамним вікном і вікном/дверима на лоджію
✓дитяча кімната 9м2 з панорамним ВЕЛИКИМ ВІКНОМ + ще ВІКНО/ДВЕРІ на лоджію(а такі кімнати є в багатьох три-кімнатних квартирах радянської побудови, але без панорамних вікон) - тобто, метраж СТАНДАРТний!
✓кімната-кухня 17м2+ з одним панорамним вікном/дверима на лоджію(тобто, кімната-вітальня, чи як тут кажуть - зАла :) просто разом з кухнею, або кухня-студія)
✓а ще є гардеробна/кладовка ~ 4,5м2 - просто, як приємний бонус до всього вищенаписаного))

Тобто, головне вибрати нормальне/підходяще планування при купівлі квартири - і все буде УСПІХ! :D
  Damien написав:Авиаквартал в Вишневом однушки были до 90метров, я лет 6-7 назад смотрел там такую. Причем сидел дома рисовал, не придумал даже как двушку нормальную из нее сделать

Не всі йогурти однаково корисні© ))
Так і з квартирами))
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 22:47

  Успіх написав:...якщо грамотно/розумно розділити(що було й оцінено при виборі квартири у ВП), то РЕАЛЬНО відчувається, як ТРИ-КІМНАТНА квартира!
...

Сразу почему-то вспомнились цитаты из "12 стульев"
- Не пойду в вегетарианскую столовую. Не могу больше есть зайца из морковки и гороховые сосиски.
..............
В первый раз за 3 месяца супружеской жизни Коля понял, что супруга не любит вегетарианской пищи, которую он и сам недолюбливал. Но мяса их семейный бюджет просто не выдержал бы.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 08:21

  Успіх написав:А ЦА смартів - душе велика/широка:

котики, песики, папуги)))
Для людини жити в 15 м2 - це як в шафі сидіти)))
Тим більше - вдвох.

Тому готуйся до мінімальних орендних ставок і простої публіки, яка швидко вщент рознесе твій "ремонт")))

Меблі краще купи б/в, радянські - вони міцніші, ніж сучасні.
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 09:48

Все буде УСПІХ!©

  Frant написав:Тому готуйся до

...до високої профітності! :)
7кгрн/міс - як з куща!
А як поселити сім'ю з малою дитиною, чи котиком/песиком/папужкою - то 9Кгрн/міс - як з куща + ще й подвійний завдаток орендарів буде гріти мою кишеню! :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 10:04

  Успіх написав:7кгрн/міс - як з куща!

Мрій, Долярчик, мрій)))
Сувора околична реальність швидко розіб,є твої недалекі замисли)))

Сім,я з дитиною не стане селитись у конурку 15 м2(((

Ти би краще купив би для своєї сім,ї повноцінну 3к квартиру.
Любитель конурок та шаф, пізнєсмєн хрєноф)))
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 10:17

За крок до перевороту думок!©

Frant не заздри :lol:
В мене ж є ПО ФАКТУ три-кімнатна квартира, а по документам - однокімнатна :mrgreen:

І сім'я з дитиною дошкільного віку спокійно поселиться в мене на 27м2 смарті, лиш би не жити в гуртожитку, чи з батьками!
Більшість (а може і всі) просто мріють жити окремо від батьків!
Тому, з радістю знімуть у Успіха смарт, чим забезпечать Успіху успішний напівпасивний дохід! :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 10:19

  Успіх написав:Frant не заздри :lol:
В мене ж є ПО ФАКТУ три-кімнатна квартира, а по документам - однокімнатна :mrgreen:

І сім'я з дитиною дошкільного віку спокійно поселиться в мене на 27м2 смарті, лиш би не жити в гуртожитку, чи з батьками!
Більшість (а може і всі) просто мріють жити окремо від батьків!
Тому, з радістю знімуть у Успіха смарт, чим забезпечать Успіху успішний напівпасивний дохід! :lol:

франт занимай очередь первым скидка.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 10:25

vitaliian
:mrgreen:
Першим - скидка у вигляді мила, рушника, постілі, тарілок, ложок/вилок і т. п. :mrgreen:
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