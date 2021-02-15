Додано: Чет 03 чер, 2021 09:24

ihorkyiv написав: Тут саме "прилетіла" інфа для Успішного Долярчика: "...многие риелторы отметили снижение интереса самой многочисленной категории потенциальных арендаторов к совсем крохотным «смартам». В условиях локдаунов и удаленной работы квартира становится не просто местом для ночлега, а еще и «офисом», и местом для посиделок с друзьями. Да и вообще, пережив очередной локдаун в «клетушке», мало кто соглашается повторить этот опыт. И старается при первой же возможности переехать в квартиру побольше. Отсюда на рынке обозначился тренд увеличения интереса к полноценным однокомнатным квартирам, в которых человек имеет возможность обедать в кухне, а спать — в спальне. И мне кажется, что подобная тенденция будет прогрессировать: «смарты» останутся востребованными лишь у не самых платежеспособных арендаторов. Которые с ростом собственного благосостояния будут стараться улучшить свои жилищные условия, что для арендодателя означает постоянную текучку жильцов. Поэтому именно «смарты», в долгосрочной перспективе, на мой взгляд не самый лучший вариант такой инвестиции". https://gdevkievezhithorosho.com/2021/0 ... %b4%d1%83/ Не дякуйТЕ )) Тут саме "прилетіла" інфа для Успішного Долярчика: "...многие риелторы отметили снижение интереса самой многочисленной категории потенциальных арендаторов к совсем крохотным «смартам». В условиях локдаунов и удаленной работы квартира становится не просто местом для ночлега, а еще и «офисом», и местом для посиделок с друзьями. Да и вообще, пережив очередной локдаун в «клетушке», мало кто соглашается повторить этот опыт. И старается при первой же возможности переехать в квартиру побольше. Отсюда на рынке обозначился тренд увеличения интереса к полноценным однокомнатным квартирам, в которых человек имеет возможность обедать в кухне, а спать — в спальне. И мне кажется, что подобная тенденция будет прогрессировать: «смарты» останутся востребованными лишь у не самых платежеспособных арендаторов. Которые с ростом собственного благосостояния будут стараться улучшить свои жилищные условия, что для арендодателя означает постоянную текучку жильцов. Поэтому именно «смарты», в долгосрочной перспективе, на мой взгляд не самый лучший вариант такой инвестиции".Не дякуйТЕ ))

Vlad442 написав: Принзаю, что гостинка, хоть у меня нет ни одной, это очень востребованный формат аренды, если она реализована по-человечески.

Подавляющее большинство арендаторов (что однушек, что двушек) одинокие молодые люди. Они мало готовят, мало бывают дома, у них не много вещей, они проще относятся к шуму. Есть, конечно, и люди у которых все забито вещами и посудой, но это исключение.

Для одиночки однушка излишняя. Попить кофе это идти на кухню вместо того чтобы протянуть руку. Лишняя оплата коммунальных.

Часто гостинка со свежим ремонтом сдается дороже, чем однушка рядом с подуставшим. Люди хотят жить красиво, а лишняя площадь одному просто не нужна Принзаю, что гостинка, хоть у меня нет ни одной, это очень востребованный формат аренды, если она реализована по-человечески.Подавляющее большинство арендаторов (что однушек, что двушек) одинокие молодые люди. Они мало готовят, мало бывают дома, у них не много вещей, они проще относятся к шуму. Есть, конечно, и люди у которых все забито вещами и посудой, но это исключение.Для одиночки однушка излишняя. Попить кофе это идти на кухню вместо того чтобы протянуть руку. Лишняя оплата коммунальных.Часто гостинка со свежим ремонтом сдается дороже, чем однушка рядом с подуставшим. Люди хотят жить красиво, а лишняя площадь одному просто не нужна

flyman написав: на кухню можна поставити диван і тоді 1к стає як 2к, а якщо 2 вікна, то 1к можна переробити в 2к і поставити диван на кухні і тоді 1к відчувається як 3к? на кухню можна поставити диван і тоді 1к стає як 2к, а якщо 2 вікна, то 1к можна переробити в 2к і поставити диван на кухні і тоді 1к відчувається як 3к?

Damien написав: Авиаквартал в Вишневом однушки были до 90метров, я лет 6-7 назад смотрел там такую. Причем сидел дома рисовал, не придумал даже как двушку нормальную из нее сделать Авиаквартал в Вишневом однушки были до 90метров, я лет 6-7 назад смотрел там такую. Причем сидел дома рисовал, не придумал даже как двушку нормальную из нее сделать

Які недалекоглядні автори цьогоПеріод ковідності - мине! ("І це минеться"©)Це - раз, а по друге - є ціла купа ЦА, яких влаштовує мале приміщення по ДОСТУПНІЙ ціні, або просто не мають бажання викидати гроші на вітер і переплачувати за зайві М2!А ЦА смартів - душе велика/широка:- студенти- молода сім'я без дітей- молода сім'я з дитиною дошкільного віку, які хочуть жити окремо від батьків- самотні вовчиці/вовки))Коротше ВСІ, крім сімей з дітьми шкільного і старшого віку!Так що - думайТЕ і читайте Влада442!Бінго!Саме так - особливо, коли вікна - панорамні і одне з яких має 3,2м в ширину, ще й розділене вертикально металевими балками на три частини!І, якщо грамотно/розумно розділити(що було й оцінено при виборі квартири у ВП), то РЕАЛЬНО відчувається, як ТРИ-КІМНАТНА квартира!Тому, що вийшло:✓кімната від забудовника 12м2+ з панорамним вікном і вікном/дверима на лоджію✓дитяча кімната 9м2 з панорамним ВЕЛИКИМ ВІКНОМ + ще ВІКНО/ДВЕРІ на лоджію(а такі кімнати є в багатьох три-кімнатних квартирах радянської побудови, але без панорамних вікон) - тобто, метраж СТАНДАРТний!✓кімната-кухня 17м2+ з одним панорамним вікном/дверима на лоджію(тобто, кімната-вітальня, чи як тут кажуть - зАлапросто разом з кухнею, або кухня-студія)✓а ще є гардеробна/кладовка ~ 4,5м2 - просто, як приємний бонус до всього вищенаписаного))Тобто, головне вибрати нормальне/підходяще планування при купівлі квартири - і все буде УСПІХ!Не всі йогурти однаково корисні© ))Так і з квартирами))