Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ihorkyiv написав:Тут саме "прилетіла" інфа для Успішного Долярчика: "...многие риелторы отметили снижение интереса самой многочисленной категории потенциальных арендаторов к совсем крохотным «смартам». В условиях локдаунов и удаленной работы квартира становится не просто местом для ночлега, а еще и «офисом», и местом для посиделок с друзьями. Да и вообще, пережив очередной локдаун в «клетушке», мало кто соглашается повторить этот опыт. И старается при первой же возможности переехать в квартиру побольше. Отсюда на рынке обозначился тренд увеличения интереса к полноценным однокомнатным квартирам, в которых человек имеет возможность обедать в кухне, а спать — в спальне. И мне кажется, что подобная тенденция будет прогрессировать: «смарты» останутся востребованными лишь у не самых платежеспособных арендаторов. Которые с ростом собственного благосостояния будут стараться улучшить свои жилищные условия, что для арендодателя означает постоянную текучку жильцов. Поэтому именно «смарты», в долгосрочной перспективе, на мой взгляд не самый лучший вариант такой инвестиции". https://gdevkievezhithorosho.com/2021/0 ... %b4%d1%83/ Не дякуйТЕ ))
Vlad442 написав:Принзаю, что гостинка, хоть у меня нет ни одной, это очень востребованный формат аренды, если она реализована по-человечески. Подавляющее большинство арендаторов (что однушек, что двушек) одинокие молодые люди. Они мало готовят, мало бывают дома, у них не много вещей, они проще относятся к шуму. Есть, конечно, и люди у которых все забито вещами и посудой, но это исключение. Для одиночки однушка излишняя. Попить кофе это идти на кухню вместо того чтобы протянуть руку. Лишняя оплата коммунальных. Часто гостинка со свежим ремонтом сдается дороже, чем однушка рядом с подуставшим. Люди хотят жить красиво, а лишняя площадь одному просто не нужна
Бінго!
flyman написав:на кухню можна поставити диван і тоді 1к стає як 2к, а якщо 2 вікна, то 1к можна переробити в 2к і поставити диван на кухні і тоді 1к відчувається як 3к?
Саме так - особливо, коли вікна - панорамні і одне з яких має 3,2м в ширину, ще й розділене вертикально металевими балками на три частини! І, якщо грамотно/розумно розділити(що було й оцінено при виборі квартири у ВП), то РЕАЛЬНО відчувається, як ТРИ-КІМНАТНА квартира! Тому, що вийшло: ✓кімната від забудовника 12м2+ з панорамним вікном і вікном/дверима на лоджію ✓дитяча кімната 9м2 з панорамним ВЕЛИКИМ ВІКНОМ + ще ВІКНО/ДВЕРІ на лоджію(а такі кімнати є в багатьох три-кімнатних квартирах радянської побудови, але без панорамних вікон) - тобто, метраж СТАНДАРТний! ✓кімната-кухня 17м2+ з одним панорамним вікном/дверима на лоджію(тобто, кімната-вітальня, чи як тут кажуть - зАла просто разом з кухнею, або кухня-студія) ✓а ще є гардеробна/кладовка ~ 4,5м2 - просто, як приємний бонус до всього вищенаписаного))
Тобто, головне вибрати нормальне/підходяще планування при купівлі квартири - і все буде УСПІХ!
Damien написав:Авиаквартал в Вишневом однушки были до 90метров, я лет 6-7 назад смотрел там такую. Причем сидел дома рисовал, не придумал даже как двушку нормальную из нее сделать
Успіх написав:...якщо грамотно/розумно розділити(що було й оцінено при виборі квартири у ВП), то РЕАЛЬНО відчувається, як ТРИ-КІМНАТНА квартира! ...
Сразу почему-то вспомнились цитаты из "12 стульев"
- Не пойду в вегетарианскую столовую. Не могу больше есть зайца из морковки и гороховые сосиски. .............. В первый раз за 3 месяца супружеской жизни Коля понял, что супруга не любит вегетарианской пищи, которую он и сам недолюбливал. Но мяса их семейный бюджет просто не выдержал бы.
Frant не заздри В мене ж є ПО ФАКТУ три-кімнатна квартира, а по документам - однокімнатна
І сім'я з дитиною дошкільного віку спокійно поселиться в мене на 27м2 смарті, лиш би не жити в гуртожитку, чи з батьками! Більшість (а може і всі) просто мріють жити окремо від батьків! Тому, з радістю знімуть у Успіха смарт, чим забезпечать Успіху успішний напівпасивний дохід!
Успіх написав:Frant не заздри В мене ж є ПО ФАКТУ три-кімнатна квартира, а по документам - однокімнатна
І сім'я з дитиною дошкільного віку спокійно поселиться в мене на 27м2 смарті, лиш би не жити в гуртожитку, чи з батьками! Більшість (а може і всі) просто мріють жити окремо від батьків! Тому, з радістю знімуть у Успіха смарт, чим забезпечать Успіху успішний напівпасивний дохід!