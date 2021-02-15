Додано: Вів 08 чер, 2021 12:19

Интересная статейка попалась, с весны юности своей наблюдаю, что мы всё копируем с москаликов, с той или иной задержкой:В Москве можно снять 1к квартиру в среднем за 38тыр (14000грн, это при их доходах и мигрантах со всего СНГ)В Санкт-Петербурге средняя цена составляет 23тыр (8700грн)половина компаний после карантина оставили работников на удалёнке. Таким образом, сотрудникам нет надобности в аренде. Они могут работать из любой точки страны и мира. В результате на рынке предложение превышает спрос —и это долгосрочная тенденция......вторая причина- ажиотажный спрос на ипотеку в прошлом. россияне, опасаясь проблем в экономике, вкладывали средства в покупку недвижимости для сдачи в аренду. сейчас эти квартиры предлагаются внаём, а цены не растут, так как нет спроса.Что касается тех, кто планирует купить жильё под аренду, необходимо хорошо подумать, стоит ли. Дело в том, что с учётом инфляции и амортизации жильё вообще не приносит дохода.значительные вложения в отделку не окупятся. Чтобы сдача объекта эконом- или комфорт-класса была рентабельной, траты на ремонт не должны превышать размера двух месячных арендных ставок. если человек выполнил ремонт в дешёвой квартире и решил сдать её на пару тысяч дороже (750грн), чем аналогичное, то такое предложение арендаторы проигнорируют.предостерегают собственников от необдуманных вложений в ремонт, он может не окупиться.при составлении сметы ремонта обычно ориентируются на сумму в 5−10% от рыночной стоимости квартиры. Причём чем дороже объект, тем меньше процент. Если потенциальные затраты выше, то собственникам выгоднее сдать квартиру без вложений и просто предложить жильцам скидку.