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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2060206120622063
Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 12:14

Стратегія - покрита павутиною)))

  flyman написав:а чому цікавитеся?

Напевно цікаво - навіщо актив, який може давати кеш-флоу, перетворив у пасив, який витягує(хоч і не багато) гроші з кишені?
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 12:19

Наши перспективы

Интересная статейка попалась, с весны юности своей наблюдаю, что мы всё копируем с москаликов, с той или иной задержкой: https://news.mail.ru/economics/46638054/?frommail=1
В Москве можно снять 1к квартиру в среднем за 38тыр (14000грн, это при их доходах и мигрантах со всего СНГ)
В Санкт-Петербурге средняя цена составляет 23тыр (8700грн)
половина компаний после карантина оставили работников на удалёнке. Таким образом, сотрудникам нет надобности в аренде. Они могут работать из любой точки страны и мира. В результате на рынке предложение превышает спрос —и это долгосрочная тенденция...
...вторая причина- ажиотажный спрос на ипотеку в прошлом. россияне, опасаясь проблем в экономике, вкладывали средства в покупку недвижимости для сдачи в аренду. сейчас эти квартиры предлагаются внаём, а цены не растут, так как нет спроса.
Что касается тех, кто планирует купить жильё под аренду, необходимо хорошо подумать, стоит ли. Дело в том, что с учётом инфляции и амортизации жильё вообще не приносит дохода.
значительные вложения в отделку не окупятся. Чтобы сдача объекта эконом- или комфорт-класса была рентабельной, траты на ремонт не должны превышать размера двух месячных арендных ставок. если человек выполнил ремонт в дешёвой квартире и решил сдать её на пару тысяч дороже (750грн), чем аналогичное, то такое предложение арендаторы проигнорируют.
предостерегают собственников от необдуманных вложений в ремонт, он может не окупиться.
при составлении сметы ремонта обычно ориентируются на сумму в 5−10% от рыночной стоимости квартиры. Причём чем дороже объект, тем меньше процент. Если потенциальные затраты выше, то собственникам выгоднее сдать квартиру без вложений и просто предложить жильцам скидку.
antonivs3
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 12:23

  antonivs3 написав:опасаясь проблем в экономике, вкладывали средства в покупку недвижимости для сдачи в аренду. сейчас эти квартиры предлагаются внаём, а цены не растут, так как нет спроса.

я давно про це писав)))
немає сенсу купляти нерухомість під оренду, тому що квартир більше, ніж потенційних орендарів.
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 14:23

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость і ДУМАЄ!)

  antonivs3 написав:предостерегают собственников от необдуманных вложений в ремонт, он может не окупиться.
при составлении сметы ремонта обычно ориентируются на сумму в 5−10% от рыночной стоимости квартиры. Причём чем дороже объект, тем меньше процент

Що за маячня?
Тобто, як квартира коштує 1лям грн, то ремонт там треба робити за 50-100тис.грн?
Не смішно?

Та я на свою смарт-квартиру, куплену за 450Кгрн на котловані, яка через рік, після здачі, буде коштувати ~ 600Кгрн, виділяю на ремонт ПІД ОРЕНДУ і то 150-180Кгрн!!! І це, якщо буду все робити сам/без майстрів!!!

Так що в цій статті, мали написати, що ~ 30% від вартості квартири потрібно на ремонт "під оренду"!!!
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 14:29

Долярчик, да у вас вообще не квартира, а недомерок, и цены львовского дешманского района с московскими не сравнивайте (при более-менее одинаковой стоимости работ и материалов):
"Причём чем дороже объект, тем меньше процент" - и наоборот.
В Москве вы просто так на пол ламинат и кафель не уложите, пришлось бы линолеум СинтеРос, который как правило, дешевле, особенно у себя на родине)
про хитроопых, желающих вбухать в ремонт смарта долярчиков и получить двойной прайс, в статье тоже написано, кстати :mrgreen:
antonivs3
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  #<1 ... 2060206120622063
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