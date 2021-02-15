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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 08 чер, 2021 21:03
vitaliian написав:
А почему Черкассы выбрали, там что техническая база хорошая? Все электронщики живут в Запорожье)
Завтра позвоните им и узнайте. Заодно скажите, что с детства любите плести косички из проводов и зажимать клемы, они будут рады.
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Додано: Вів 08 чер, 2021 22:38
Grand Touring написав:
они будут рады.
и переедут ради меня в Ирпень? будет мило.
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Додано: Вів 08 чер, 2021 22:40
Опять какую-то Фуджикуру напаривают.
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