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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2062206320642065
Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 21:03

  vitaliian написав:А почему Черкассы выбрали, там что техническая база хорошая? Все электронщики живут в Запорожье)
Завтра позвоните им и узнайте. Заодно скажите, что с детства любите плести косички из проводов и зажимать клемы, они будут рады.
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 22:38

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Grand Touring написав:они будут рады.
и переедут ради меня в Ирпень? будет мило.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 22:40

Опять какую-то Фуджикуру напаривают.
Bolt
 
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  #<1 ... 2062206320642065
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