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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 09 чер, 2021 08:25
Bolt написав:
Опять какую-то Фуджикуру напаривают.
Правда?
Так, з/п наче ок, але пекельні умови -"на ізнос"
Варикоз -як мінімум, або просто жили на ногах тріскають від постійного стояння біля плетіння дротиків.
Тому, там постійно "запрошуємо на роботу - у нас еУропейські умови праці і з/п"
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Додано: Сер 09 чер, 2021 08:48
Успіх написав: Bolt написав:
Опять какую-то Фуджикуру напаривают.
Правда?
Так, з/п наче ок, але пекельні умови -"на ізнос"
Варикоз -як мінімум, або просто жили на ногах тріскають від постійного стояння біля плетіння дротиків.
Тому, там постійно "запрошуємо на роботу - у нас еУропейські умови праці і з/п"
опять вы ничего не поняли, 1500 платежеспособных человек собранных в одном месте. Это клондайк для небольшой коммерции, начиная от ваших смартов. Здесь по крайней мере понятно кто будет ваш арендатор, откуда у него деньги и чего он хочет по жизни.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 09 чер, 2021 08:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 09 чер, 2021 08:53
vitaliian написав:
вы ничего не поняли
На пекельну роботу важко зібрати стільки чел)) а ще важче їх там втримати))
- ну, хіба що паркан довколо повище і в два ряди колючим дротом обмотати
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Додано: Сер 09 чер, 2021 08:56
Успіх написав: vitaliian написав:
вы ничего не поняли
На пекельну роботу важко зібрати стільки чел)) а ще важче їх там втримати))
- ну, хіба що паркан довколо повище і в два ряди колючим дротом обмотати
провода в тепле крутить тяжело, что тогда про стройки говорить? Сквозняки, пыль, сапоги даже летом, жара, работа на высоте без страховки (к каждому строителю веревочку не привяжешь), шум и питание мивиной в бытовках .
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Додано: Сер 09 чер, 2021 09:22
vitaliian написав: Успіх написав: vitaliian написав:
вы ничего не поняли
На пекельну роботу важко зібрати стільки чел)) а ще важче їх там втримати))
- ну, хіба що паркан довколо повище і в два ряди колючим дротом обмотати
провода в тепле крутить тяжело, что тогда про стройки говорить? Сквозняки, пыль, сапоги даже летом, жара, работа на высоте без страховки (к каждому строителю веревочку не привяжешь), шум и питание мивиной в бытовках .
Народ хоче не такого))
Народ хоче, щоб скрутив одну "заготовку" сидячи, і поки несуть йому іншу - він ще 2-3 повідомлення на форумі встигає написати
Ну, і звичайно година обіду, смачного і безкоштовного
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Додано: Сер 09 чер, 2021 09:27
Успіх написав:
Народ хоче не такого))
Народ хоче, щоб скрутив одну "заготовку" сидячи, і поки несуть йому іншу - він ще 2-3 повідомлення на форумі встигає написати
Ну, і звичайно година обіду, смачного і безкоштовного
тогда даже за 3к сдать смарт будет проблемно, нарот захочет бесплатно. Кстати полностью согласен с вашим наблюдением. Молодежь работать не хочет. В будущем всё будут делать роботы, либо понаедут вьетнамцы на немецкие заводы в Украине. В Киеве заметил как много турков появилось, торгуют едой (шаурма фрукты), секондом и текстилем. Акурт чё им в турции не сидится?
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vitaliian
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Додано: Сер 09 чер, 2021 10:56
Успіх написав: vitaliian написав: Успіх написав:
На пекельну роботу важко зібрати стільки чел)) а ще важче їх там втримати))
- ну, хіба що паркан довколо повище і в два ряди колючим дротом обмотати
провода в тепле крутить тяжело, что тогда про стройки говорить? Сквозняки, пыль, сапоги даже летом, жара, работа на высоте без страховки (к каждому строителю веревочку не привяжешь), шум и питание мивиной в бытовках .
Народ хоче не такого))
Народ хоче, щоб скрутив одну "заготовку" сидячи, і поки несуть йому іншу - він ще 2-3 повідомлення на форумі встигає написати
Ну, і звичайно година обіду, смачного і безкоштовного
і щоб теща млинці з м"ясом приносила ще теплі
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flyman
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Додано: Сер 09 чер, 2021 11:25
flyman написав:
щоб теща млинці з м"ясом приносила ще теплі
Флай, повертайся в сім'ю!
Буде тобі теща млинці приносити!
Будеш бачити, як свої діти підростають!
- ну і, звичайно, будеш мати регулярний секс з чарівною дружиною
Востаннє редагувалось Успіх
в Сер 09 чер, 2021 11:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 09 чер, 2021 11:36
Успіх написав: flyman написав:
щоб теща млинці з м"ясом приносила ще теплі
Флай, повертайся в сім'ю!
Буде тобі теща млинці приносити!
Будеш бачити, як свої діти підростають!
- ну і, звичайно, будеш мати регулярний секс
с тещей
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Додано: Сер 09 чер, 2021 11:39
Успіх написав:
- ну і, звичайно, будеш мати регулярний секс
ага, коли мосК чайною ложечкою щодня длуб-длуб ... воно йому треба ?
Флай (Афоня) не дурак, Флай (Афоня) інститут закінчив (с)
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