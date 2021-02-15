RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2062206320642065
Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 08:25

  Bolt написав:Опять какую-то Фуджикуру напаривают.

Правда? :mrgreen:
Так, з/п наче ок, але пекельні умови -"на ізнос" :mrgreen:
Варикоз -як мінімум, або просто жили на ногах тріскають від постійного стояння біля плетіння дротиків.
Тому, там постійно "запрошуємо на роботу - у нас еУропейські умови праці і з/п" :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 653
З нами з: 18.03.21
Подякував: 12 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 08:48

  Успіх написав:
  Bolt написав:Опять какую-то Фуджикуру напаривают.

Правда? :mrgreen:
Так, з/п наче ок, але пекельні умови -"на ізнос" :mrgreen:
Варикоз -як мінімум, або просто жили на ногах тріскають від постійного стояння біля плетіння дротиків.
Тому, там постійно "запрошуємо на роботу - у нас еУропейські умови праці і з/п" :mrgreen:

опять вы ничего не поняли, 1500 платежеспособных человек собранных в одном месте. Это клондайк для небольшой коммерции, начиная от ваших смартов. Здесь по крайней мере понятно кто будет ваш арендатор, откуда у него деньги и чего он хочет по жизни.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 09 чер, 2021 08:53, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 7409
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1385 раз.
Подякували: 1996 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 08:53

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  vitaliian написав:вы ничего не поняли

На пекельну роботу важко зібрати стільки чел)) а ще важче їх там втримати))
- ну, хіба що паркан довколо повище і в два ряди колючим дротом обмотати :)
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 653
З нами з: 18.03.21
Подякував: 12 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 08:56

  Успіх написав:
  vitaliian написав:вы ничего не поняли

На пекельну роботу важко зібрати стільки чел)) а ще важче їх там втримати))
- ну, хіба що паркан довколо повище і в два ряди колючим дротом обмотати :)

провода в тепле крутить тяжело, что тогда про стройки говорить? Сквозняки, пыль, сапоги даже летом, жара, работа на высоте без страховки (к каждому строителю веревочку не привяжешь), шум и питание мивиной в бытовках .
vitaliian
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 7409
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1385 раз.
Подякували: 1996 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 09:22

"Раби - не ми, ми - не раби!")))

  vitaliian написав:
  Успіх написав:
  vitaliian написав:вы ничего не поняли

На пекельну роботу важко зібрати стільки чел)) а ще важче їх там втримати))
- ну, хіба що паркан довколо повище і в два ряди колючим дротом обмотати :)

провода в тепле крутить тяжело, что тогда про стройки говорить? Сквозняки, пыль, сапоги даже летом, жара, работа на высоте без страховки (к каждому строителю веревочку не привяжешь), шум и питание мивиной в бытовках .

Народ хоче не такого))
Народ хоче, щоб скрутив одну "заготовку" сидячи, і поки несуть йому іншу - він ще 2-3 повідомлення на форумі встигає написати :mrgreen:
Ну, і звичайно година обіду, смачного і безкоштовного :)
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 653
З нами з: 18.03.21
Подякував: 12 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 09:27

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Успіх написав:Народ хоче не такого))
Народ хоче, щоб скрутив одну "заготовку" сидячи, і поки несуть йому іншу - він ще 2-3 повідомлення на форумі встигає написати
Ну, і звичайно година обіду, смачного і безкоштовного
тогда даже за 3к сдать смарт будет проблемно, нарот захочет бесплатно. Кстати полностью согласен с вашим наблюдением. Молодежь работать не хочет. В будущем всё будут делать роботы, либо понаедут вьетнамцы на немецкие заводы в Украине. В Киеве заметил как много турков появилось, торгуют едой (шаурма фрукты), секондом и текстилем. Акурт чё им в турции не сидится?
vitaliian
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 7409
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1385 раз.
Подякували: 1996 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 10:56

  Успіх написав:
  vitaliian написав:
  Успіх написав:На пекельну роботу важко зібрати стільки чел)) а ще важче їх там втримати))
- ну, хіба що паркан довколо повище і в два ряди колючим дротом обмотати :)

провода в тепле крутить тяжело, что тогда про стройки говорить? Сквозняки, пыль, сапоги даже летом, жара, работа на высоте без страховки (к каждому строителю веревочку не привяжешь), шум и питание мивиной в бытовках .

Народ хоче не такого))
Народ хоче, щоб скрутив одну "заготовку" сидячи, і поки несуть йому іншу - він ще 2-3 повідомлення на форумі встигає написати :mrgreen:
Ну, і звичайно година обіду, смачного і безкоштовного :)

і щоб теща млинці з м"ясом приносила ще теплі
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24946
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1247 раз.
Подякували: 1923 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 11:25

Подумай! ;)

  flyman написав:щоб теща млинці з м"ясом приносила ще теплі

Флай, повертайся в сім'ю!
Буде тобі теща млинці приносити!
Будеш бачити, як свої діти підростають!
- ну і, звичайно, будеш мати регулярний секс з чарівною дружиною :D
Востаннє редагувалось Успіх в Сер 09 чер, 2021 11:45, всього редагувалось 1 раз.
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 653
З нами з: 18.03.21
Подякував: 12 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 11:36

  Успіх написав:
  flyman написав:щоб теща млинці з м"ясом приносила ще теплі

Флай, повертайся в сім'ю!
Буде тобі теща млинці приносити!
Будеш бачити, як свої діти підростають!
- ну і, звичайно, будеш мати регулярний секс :D

с тещей :mrgreen:
ROLF
Аватар користувача
 
Повідомлень: 811
З нами з: 27.03.14
Подякував: 31 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 11:39

  Успіх написав:- ну і, звичайно, будеш мати регулярний секс

ага, коли мосК чайною ложечкою щодня длуб-длуб ... воно йому треба ?
Флай (Афоня) не дурак, Флай (Афоня) інститут закінчив (с)
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1456
З нами з: 27.02.19
Подякував: 558 раз.
Подякували: 294 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2062206320642065
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 7603, 7604, 7605
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
76041 10623806
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 чер, 2021 12:05
Faceless
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 48, 49, 50
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
495 222051
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 чер, 2021 10:27
Frant
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 12, 13, 14
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
138 240949
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 лют, 2021 12:47
Investor_K

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.