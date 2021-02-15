На пекельну роботу важко зібрати стільки чел)) а ще важче їх там втримати))
- ну, хіба що паркан довколо повище і в два ряди колючим дротом обмотати
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Додано: Сер 09 чер, 2021 08:53
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Додано: Сер 09 чер, 2021 08:56
провода в тепле крутить тяжело, что тогда про стройки говорить? Сквозняки, пыль, сапоги даже летом, жара, работа на высоте без страховки (к каждому строителю веревочку не привяжешь), шум и питание мивиной в бытовках .
Додано: Сер 09 чер, 2021 15:10
Никакая аренда смартов не светит.Во первых там работа за ,,пожрать", а втоое вытекаюшее из первого, работяг они собирают по всем подворотням , даже их развозку видел в моем селе , которое находится километрах в двадцати от их фабрики.
Додано: Пон 14 чер, 2021 05:20
Додано: Пон 14 чер, 2021 05:48
Може, вистачить щебню з чорним агрополотном?
Асфальт в смарт-квартирі Долярека - це плюс, проте асфальтоукладчик туди не заїде.
Хіба що - дитячий)))
Додано: Пон 14 чер, 2021 07:41
За крок до перевороту думок!©
А нах, взагалі, якийсь ремонт робити?
Помажу все грунтовкою, щоб не порошилось і все
Стіл, крісла і диван - з піддонів
Навіть електрику, чи сантехніку не буду робити розводку!
Поставлю свічки і тазік з відром
І в оголошенні напишу:
Здам смарт-квартиру з ремонтом "Європейський супер-лофт"!
Додано: Пон 14 чер, 2021 07:45
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
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