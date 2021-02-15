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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2062206320642065
Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 08:53

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  vitaliian написав:вы ничего не поняли

На пекельну роботу важко зібрати стільки чел)) а ще важче їх там втримати))
- ну, хіба що паркан довколо повище і в два ряди колючим дротом обмотати :)
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 08:56

  Успіх написав:
  vitaliian написав:вы ничего не поняли

На пекельну роботу важко зібрати стільки чел)) а ще важче їх там втримати))
- ну, хіба що паркан довколо повище і в два ряди колючим дротом обмотати :)

провода в тепле крутить тяжело, что тогда про стройки говорить? Сквозняки, пыль, сапоги даже летом, жара, работа на высоте без страховки (к каждому строителю веревочку не привяжешь), шум и питание мивиной в бытовках .
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 15:10

  vitaliian написав:
  Успіх написав:
  Bolt написав:Опять какую-то Фуджикуру напаривают.

Правда? :mrgreen:
Так, з/п наче ок, але пекельні умови -"на ізнос" :mrgreen:
Варикоз -як мінімум, або просто жили на ногах тріскають від постійного стояння біля плетіння дротиків.
Тому, там постійно "запрошуємо на роботу - у нас еУропейські умови праці і з/п" :mrgreen:

опять вы ничего не поняли, 1500 платежеспособных человек собранных в одном месте. Это клондайк для небольшой коммерции, начиная от ваших смартов. Здесь по крайней мере понятно кто будет ваш арендатор, откуда у него деньги и чего он хочет по жизни.

Никакая аренда смартов не светит.Во первых там работа за ,,пожрать", а втоое вытекаюшее из первого, работяг они собирают по всем подворотням , даже их развозку видел в моем селе , которое находится километрах в двадцати от их фабрики.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 05:20

  Vadim V написав:
  Успіх написав:
Тому буду мовчати про "хитрощі для стяжки", бо в мене і в більшості випадків, забудовник здає об'єкти без стяжки!(і тут в мене теж є супер-ідея) :idea: :D

Тротуарную плитку ?


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rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 06:46

А віброплита навіщо ?!
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 08:38

  rjkz написав:
  Vadim V написав:
  Успіх написав:
Тому буду мовчати про "хитрощі для стяжки", бо в мене і в більшості випадків, забудовник здає об'єкти без стяжки!(і тут в мене теж є супер-ідея) :idea: :D

Тротуарную плитку ?


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Угольная зола, натоптать ножками ровненько
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 20:59

Не понимаю, как такую квартиру можно сдавать за 1300 USD.
Ей цена тысяч 450...
Приплыли.
https://rieltor.ua/ru/flats-rent/view/9 ... =382769325
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