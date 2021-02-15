Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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На пекельну роботу важко зібрати стільки чел)) а ще важче їх там втримати)) - ну, хіба що паркан довколо повище і в два ряди колючим дротом обмотати
провода в тепле крутить тяжело, что тогда про стройки говорить? Сквозняки, пыль, сапоги даже летом, жара, работа на высоте без страховки (к каждому строителю веревочку не привяжешь), шум и питание мивиной в бытовках .
Правда? Так, з/п наче ок, але пекельні умови -"на ізнос" Варикоз -як мінімум, або просто жили на ногах тріскають від постійного стояння біля плетіння дротиків. Тому, там постійно "запрошуємо на роботу - у нас еУропейські умови праці і з/п"
опять вы ничего не поняли, 1500 платежеспособных человек собранных в одном месте. Это клондайк для небольшой коммерции, начиная от ваших смартов. Здесь по крайней мере понятно кто будет ваш арендатор, откуда у него деньги и чего он хочет по жизни.
Никакая аренда смартов не светит.Во первых там работа за ,,пожрать", а втоое вытекаюшее из первого, работяг они собирают по всем подворотням , даже их развозку видел в моем селе , которое находится километрах в двадцати от их фабрики.